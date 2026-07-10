江湖見｜黎耀祥麥包上演廚藝激鬥！夕陽下互餵畫面勁震撼

黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）這對師兄弟，在TVB節目《江湖見》中大晒兄弟情！在今晚（10日）播出的集數中，二人在岸邊上演一場激烈的廚藝大對決，祥哥更自誇是「天生廚神」！最令人意想不到的是，兩位大男人最後竟在夕陽下上演互餵戲碼，場面溫馨又搞笑，展現出超浪漫的師兄弟情誼，畫面極具衝擊力！