江湖見｜黎耀祥麥包上演廚藝激鬥！夕陽下互餵畫面勁震撼
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黎耀祥（祥哥）與麥長青（麥包）這對師兄弟，在TVB節目《江湖見》中大晒兄弟情！在今晚（10日）播出的集數中，二人在岸邊上演一場激烈的廚藝大對決，祥哥更自誇是「天生廚神」！最令人意想不到的是，兩位大男人最後竟在夕陽下上演互餵戲碼，場面溫馨又搞笑，展現出超浪漫的師兄弟情誼，畫面極具衝擊力！
即時畫面：兩大男人岸邊拋鑊大鬥法
今集《江湖見》一大亮點，就是祥哥與麥包在超大風的情況下，於岸邊進行廚藝大激鬥。根據官方發布的宣傳片，二人雖然身處惡劣環境，但依然有姿勢有實際。他們處理海鮮時手起刀落，非常熟練，拋鑊的功架亦甚有睇頭，完全不像業餘水平。兩位好戲之人邊煮邊鬥嘴，為緊張的廚藝對決增添不少趣味，火花四濺。
廚神自白：祥哥自誇天生廚神 麥包窮家仔早當家
二人更在節目中分享各自的下廚CV，背景大相逕庭。麥包坦言自己是「窮家仔早當家」，所以很早就學會入廚：「我冇煮好多年，我其實好早入廚，因為窮家仔早當家吖嘛，細個成日要煮飯嘅。」相反，祥哥則笑言自己小時候很少入廚，但可能看得媽媽煮飯多，長大後也愛上烹飪，更自信地向麥包自誇：「我哋呢啲天生廚神嚟架嘛！」
師兄弟情：麥包試味送飛吻 祥哥夕陽下玩互餵
自稱「天生廚神」的祥哥，對烹調每個細節都非常講究，例如魚要先煎香才落滾水熬湯、滾湯要冚蓋等，盡顯功架。當他請麥包品嚐其親手烹調的海鮮湯時，麥包不但飲到眉毛半戚，更滋味到忍不住向祥哥送上飛吻！最震撼的一幕，是兩位大男人最後在夕陽美景下，竟然玩起互餵，展現超浪漫的師兄弟情，畫面超有Feel！
網民洗版：粉絲笑爆「師兄弟情好有Feel」
節目預告片段曝光後，網民對這段「男人的浪漫」反應熱烈，紛紛留言洗版。不少粉絲笑言：「笑死！兩個大男人互餵！畫面太美我不敢看！」、「祥哥同麥包真係好兄弟，睇得好開心！」、「祥哥原來識煮飯，仲要咁講究，真係天生廚神！」、「呢段bromance我鍾意！畫面太有愛！」、「好期待睇佢哋兩個鬥嘴，一定好好笑！」
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期