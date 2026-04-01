試真D｜江美儀突爆叫曾展望食屎 發火真相曝光 網民一面倒:抵鬧

職場上的前輩與後輩相處之道向來是一門高深學問，若然遇到不懂看眉頭眼額的後輩，究竟應該展露真性情還是默默忍受？TVB綜藝節目《試真D》近日爆出激烈火花，重量級前輩江美儀在鏡頭前突爆一句叫後輩曾展望（GM）「食屎」，瞬間引爆網絡熱話。這場看似是節目效果的衝突，究竟是前輩刻意針對，還是後輩的職場白目行為終於惹禍上身？事件迅速演變成觀眾對職場文化的集體發洩，背後隱藏的致命傷絕對令人深思。