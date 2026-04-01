試真D｜江美儀突爆叫曾展望食屎 發火真相曝光 網民一面倒:抵鬧
試真D爆發世代衝突 江美儀黑面發火
TVB綜藝節目《試真D》由江美儀聯同周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持，節目主打真實有趣風格，播出以來一直深受觀眾歡迎。不過，主持陣容中的化學作用卻成為大眾焦點，特別是資歷最淺的曾展望屢次展現出令人側目的表現。在早前播出的一集中，江美儀帶領朱敏瀚及曾展望前往品嚐新派雪糕壽司，三人面對奇特食物自然流露出抗拒反應。當時朱敏瀚拋出話題詢問歷年綜藝節目有沒有主持人中途離開，江美儀聽罷笑得相當開懷，氣氛原本十分融洽，直到曾展望開口發表個人偉論，整個畫風瞬間突變。
曾展望發表偉論惹禍 慘遭前輩狠批
當曾展望試圖展現幽默，在鏡頭前大放厥詞表示「其實平時你食完鹹嘢，再食甜品落胃都一樣咋嘛」的時候，江美儀竟然在他說到一半時直接打斷。江美儀當時收起所有笑容，面露不悅地當面反擊一句「一件事！咁你唔食屎？」，場面頓時陷入冰點。這種毫無掩飾的真實反應，讓不少觀眾隔著螢幕都能感受到那股強烈的壓迫感，甚至讓人懷疑江美儀是否已經對這位後輩忍無可忍。其實早於上星期的節目中，江美儀已經公開嫌棄曾展望進食時不使用公筷，種種跡象顯示這場風波並非單一事件，而是日積月累的職場摩擦大爆發。
網民一面倒狂踩GM 揭露職場致命傷
節目播出後迅速在各大社交平台瘋傳，大批網民不但沒有同情被當眾教訓的曾展望，反而一面倒力撐江美儀的真性情爆發。許多觀眾將曾展望的行為視為職場大忌，紛紛留言狂踩他表情動作浮誇兼且極度「kam」。有網民直指「佢幾乎集集都俾美儀姐鬧，但美儀姐話佢嘅嘢其實又啱，只係表達得好直接」，更有觀眾拿他與同場的周嘉洛作比較，狠批「真係無比較就無傷害，睇完呢個節目，大家啲長處短處真係出晒嚟，對答同行為GM好唔掂，成個媽寶咁，仲要懶好笑」。大批留言如「真心覺得美儀姐對『總裁』真係忍咗好耐，佢嘅容忍度已經去到忍無可忍嘅地步啦」、「溫室長大，大少爺，做人冇分寸」等，徹底揭露了曾展望在觀眾心目中不懂分寸的致命傷。