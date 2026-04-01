試真D｜江美儀突爆叫曾展望食屎 發火真相曝光 網民一面倒:抵鬧

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職場上的前輩與後輩相處之道向來是一門高深學問，若然遇到不懂看眉頭眼額的後輩，究竟應該展露真性情還是默默忍受？TVB綜藝節目《試真D》近日爆出激烈火花，重量級前輩江美儀在鏡頭前突爆一句叫後輩曾展望（GM）「食屎」，瞬間引爆網絡熱話。這場看似是節目效果的衝突，究竟是前輩刻意針對，還是後輩的職場白目行為終於惹禍上身？事件迅速演變成觀眾對職場文化的集體發洩，背後隱藏的致命傷絕對令人深思。

試真D爆發世代衝突 江美儀黑面發火

TVB綜藝節目《試真D》由江美儀聯同周嘉洛、朱敏瀚、吳業坤及曾展望合作擔任主持，節目主打真實有趣風格，播出以來一直深受觀眾歡迎。不過，主持陣容中的化學作用卻成為大眾焦點，特別是資歷最淺的曾展望屢次展現出令人側目的表現。在早前播出的一集中，江美儀帶領朱敏瀚及曾展望前往品嚐新派雪糕壽司，三人面對奇特食物自然流露出抗拒反應。當時朱敏瀚拋出話題詢問歷年綜藝節目有沒有主持人中途離開，江美儀聽罷笑得相當開懷，氣氛原本十分融洽，直到曾展望開口發表個人偉論，整個畫風瞬間突變。

曾展望發表偉論惹禍 慘遭前輩狠批

當曾展望試圖展現幽默，在鏡頭前大放厥詞表示「其實平時你食完鹹嘢，再食甜品落胃都一樣咋嘛」的時候，江美儀竟然在他說到一半時直接打斷。江美儀當時收起所有笑容，面露不悅地當面反擊一句「一件事！咁你唔食屎？」，場面頓時陷入冰點。這種毫無掩飾的真實反應，讓不少觀眾隔著螢幕都能感受到那股強烈的壓迫感，甚至讓人懷疑江美儀是否已經對這位後輩忍無可忍。其實早於上星期的節目中，江美儀已經公開嫌棄曾展望進食時不使用公筷，種種跡象顯示這場風波並非單一事件，而是日積月累的職場摩擦大爆發。

網民一面倒狂踩GM 揭露職場致命傷

節目播出後迅速在各大社交平台瘋傳，大批網民不但沒有同情被當眾教訓的曾展望，反而一面倒力撐江美儀的真性情爆發。許多觀眾將曾展望的行為視為職場大忌，紛紛留言狂踩他表情動作浮誇兼且極度「kam」。有網民直指「佢幾乎集集都俾美儀姐鬧，但美儀姐話佢嘅嘢其實又啱，只係表達得好直接」，更有觀眾拿他與同場的周嘉洛作比較，狠批「真係無比較就無傷害，睇完呢個節目，大家啲長處短處真係出晒嚟，對答同行為GM好唔掂，成個媽寶咁，仲要懶好笑」。大批留言如「真心覺得美儀姐對『總裁』真係忍咗好耐，佢嘅容忍度已經去到忍無可忍嘅地步啦」、「溫室長大，大少爺，做人冇分寸」等，徹底揭露了曾展望在觀眾心目中不懂分寸的致命傷。

江美儀 曾展望 《試真D》由江美儀、曾展望、朱敏瀚、周嘉洛及吳業坤合作擔任主持。（圖片來源：TVB）
《試真D》由江美儀、曾展望、朱敏瀚、周嘉洛及吳業坤合作擔任主持。（圖片來源：TVB）
江美儀 曾展望 朱敏瀚、江美儀及曾展望去試「新派壽司」。（圖片來源：TVB）
朱敏瀚、江美儀及曾展望去試「新派壽司」。（圖片來源：TVB）
江美儀 曾展望 GM面對奇特食物自然流露出抗拒反應。（圖片來源：TVB）
GM面對奇特食物自然流露出抗拒反應。（圖片來源：TVB）
江美儀 曾展望 相反江美儀對著曾展望沒有笑容。（圖片來源：TVB）
相反江美儀對著曾展望沒有笑容。（圖片來源：TVB）
江美儀 曾展望 網民撐江美儀多過GM。（圖片來源：Threads截圖）
網民撐江美儀多過GM。（圖片來源：Threads截圖）
江美儀 曾展望 網民狂數GM的巨嬰表現。（圖片來源：Threads截圖）
網民狂數GM的巨嬰表現。（圖片來源：Threads截圖）
江美儀 曾展望 網民原來不喜歡GM。（圖片來源：Threads截圖）
網民原來不喜歡GM。（圖片來源：Threads截圖）
江美儀 曾展望 網民指GM和葉蒨文這對CP越來越令人反感。（圖片來源：Threads截圖）
網民指GM和葉蒨文這對CP越來越令人反感。（圖片來源：Threads截圖）

圖片來源：TVB、Threads截圖資料或影片來源：原文刊於新假期

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