江美儀爆港姐唔識揸筷子 王敏慈手寫信揭真相 咁嚴厲有苦衷！

視后江美儀近日接受網上節目訪問時大爆娛樂圈秘聞，直斥現今新一代演員猶如在溫室長大，更公開點名曾當眾指某位香港小姐完全不懂得正確使用筷子。這番言論隨即在網絡上引發軒然大波，大批網民紛紛化身偵探尋找該名嫌疑人物。隨後曾與她合作拍攝節目的王敏慈突然公開一封手寫信徹底揭開了這場風波背後隱藏真實內情！