江美儀爆港姐唔識揸筷子 王敏慈手寫信揭真相 咁嚴厲有苦衷！
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視后江美儀近日接受網上節目訪問時大爆娛樂圈秘聞，直斥現今新一代演員猶如在溫室長大，更公開點名曾當眾指某位香港小姐完全不懂得正確使用筷子。這番言論隨即在網絡上引發軒然大波，大批網民紛紛化身偵探尋找該名嫌疑人物。隨後曾與她合作拍攝節目的王敏慈突然公開一封手寫信徹底揭開了這場風波背後隱藏真實內情！
江美儀接受葉念琛訪問爆出業界爭議
江美儀早前作客葉念琛主持網上節目時分享入行多年的演藝經歷，該訪問影片上架短短數天已突破150,000次點擊率。期間她談及對新生代藝人看法時語出驚人，狠批現時不少年輕藝人缺乏基本生活常識。她舉例指若要飾演具備良好教養角色卻連拿筷子姿勢都出錯會極度破壞畫面，坦言曾遇到一位進食儀態欠佳香港小姐並當面嚴厲指責對方：「你香港小姐嚟可唔可以學吓揸筷子？」幸好該名新人態度受教僅用三天時間便迅速糾正錯誤。
王敏慈公開親筆手寫信還原事件真相
面對網上猜測，曾與江美儀共同主持《大灣美味好玩攻略》港姐季軍王敏慈主動出面澄清。她在社交平台上載一封致江美儀親筆手寫信，信中大讚對方私底下是一位敬業又美麗大姐姐，並感謝對方連日來猶如照顧小朋友般對待自己。王敏慈在信中直認自己正是該名不懂拿筷子新人，表示：「我真的沒想到自己二十多年都不會拿的筷子居然學會了！」她承諾未來會繼續努力成為閃閃發光藝人。
網民：一個肯學一個肯教好難得
事件曝光後隨即引起各大網上論壇廣泛討論，網民反應呈現兩極化。有大批網民留言支持江美儀做法，直指「嚴師出高徒絕對係真理」、「連基本揸筷子都錯真係好難說服觀眾」、「肯寫信多謝前輩證明佢本身人品唔差」、「而家好少後生女願意公開承認自己不足」、「敏慈好 美儀姐也好 一個肯學一個肯教 好難得」、「有這樣真誠的前輩是很難得的事，還要被扭曲成攻擊的材料」。
資料或影片來源：原文刊於新假期