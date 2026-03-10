江美儀被網民狠批「自大乞人憎」 本人7字回應誠懇道歉 意外獲大批粉絲力撐

江美儀近日因「直腸直肚」性格再次成為網民熱議焦點，有網民在社交平台Threads上直接攻擊她「自大、無禮貌、乞人憎」，更批評用「真性情」包裝自己。面對惡意攻擊，江美儀選擇正面回應，表示「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」，其謙遜態度反而獲得大批粉絲力撐，紛紛留言支持她繼續做真實的自己。