江美儀被網民狠批「自大乞人憎」 本人7字回應誠懇道歉 意外獲大批粉絲力撐
網民惡評直指江美儀「乞人憎」
事件源於有網民在社交平台上發文攻擊江美儀，指「港嬸最中意用自己直腸直肚，真性情去包裝自己：自大，無禮貌，乞人憎」。這番言論矛頭直指江美儀的性格特質，認為她的「真性情」只是包裝手段，背後實際上是自大和無禮貌的表現。網民的用詞相當尖銳，明顯帶有惡意攻擊成分。
江美儀謙遜回應獲網民讚賞
面對網民的惡意攻擊，江美儀並沒有選擇反擊或置之不理，反而以謙遜態度回應：「我會檢討下自己，多謝你提醒！感恩！」這種正面回應方式令不少網民刮目相看，認為她展現了真正的修養和胸襟。江美儀的回應沒有任何辯駁或反駁，純粹表達願意自我反省的態度，反而化解了爭議。
坦承「直腸直肚」曾得罪幕後人員
早前江美儀接受商台《星光背後》主持梁泰來訪問時，已經坦承自己的性格缺點。她直言：「我直腸直肚，個樣寸寸貢，唔識修飾，就會得罪人，有時得罪咗人都唔知。」江美儀更自揭曾因得罪幕後人員，導致數年無劇可拍的慘況：「就係第一次做女主角，樣樣嘢太緊張，重咗語氣，無理人感受，令幕後唔舒服，之後無人敢用我，咪拍綜藝；點知《街市遊樂團》又俾人鬧，真係俾人鬧足十幾年。」
17年TVB路程登上視后寶座
江美儀出身亞視，2009年轉投TVB後用了17年時間登上視后寶座，期間憑《衝上雲霄2》奪得「最佳女配角」。最近她更憑舊作《名媛望族》重播翻hit，再次證明其演技實力。儘管曾被指囂張、乞人憎，但江美儀一直堅持做真實的自己，不刻意修飾性格，這種「真性情」既是她的特色，也是爭議所在。
大批粉絲力撐「做番自己」
江美儀的謙遜回應獲得大批粉絲力撐，網民留言：「江小姐嘅演技好，希望會睇到你更多演出。」更表示：「妳是一位難得的好演員，雖好久沒看TVB但有妳份的劇，我會特地去留意，做好每一個角色是演員的本分，在這一方面妳已經很高分了！」網民直接反駁攻擊者：「認真你便輸了！其實唔認識真人又點可以批評？BTW佢呢個post先係最無禮貌！美儀Always be who you are!As if I care!!!!」
網民齊聲支持「真我」魅力
更多粉絲紛紛留言支持江美儀繼續做真實的自己，網民表示：「美儀姐，我就係鍾意你夠真，繼續做自己，支持你💪」亦有人建議：「吾使檢討，條氣吾順會谷病自己。」更為她辯護：「美儀姐，你真人心地善良又樂於分享樂於助人，了解你既人就會知道。唔使理呢d無聊post。」、「我相信信佛嘅人係100%慈悲善良嘅，人哋話乜就乜囉，美儀姐何必理會。將自己活得開心就最緊要，支持妳的人一定支持妳，例如我咁，努力工作。」