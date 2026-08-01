江美儀6歲拍MV見盡演藝圈冷暖！空降《肥貓》遭恩師狠批爆喊演技

視后江美儀早前作客網台節目回顧入行心路歷程，自爆6歲時參演《學生哥》MV因頂替女主角而初嘗娛樂圈冷暖。及後她空降亞視，一入即擔任《肥貓正傳》女主角，卻因一場爆喊戲份遭到恩師嚴厲訓斥，原來這場被狠批演技震撼教育徹底改變她整個演藝生涯。