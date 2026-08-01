江美儀6歲拍MV見盡演藝圈冷暖！空降《肥貓》遭恩師狠批爆喊演技
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視后江美儀早前作客網台節目回顧入行心路歷程，自爆6歲時參演《學生哥》MV因頂替女主角而初嘗娛樂圈冷暖。及後她空降亞視，一入即擔任《肥貓正傳》女主角，卻因一場爆喊戲份遭到恩師嚴厲訓斥，原來這場被狠批演技震撼教育徹底改變她整個演藝生涯。
6歲江美儀參演許冠傑學生哥MV執二攤做女主角
江美儀在節目中透露當年參與許冠傑1978年《學生哥》MV拍攝時原本只安排飾演其中一名小學生。她憶述當日原本演出女主角小演員因為哭不出來而即場被導演換走，導演留意到她想回家快要哭出來便叫她頂上。她形容當時瞬間由路人變成主角：「你這麼小已經經歷了娛樂圈人情冷暖，你做不到就要被人頂上。」後來導演詢問其父母可否讓小朋友繼續拍戲，卻因家人認為玩一次就夠而錯失童星發展機會。
恩師鄭則仕嚴厲指導《肥貓正傳》爆喊戲份
隨後江美儀獲亞洲電視邀請空降擔正《肥貓正傳》女主角康春明，完全沒有配角經驗就要應付重頭戲。她形容當時全靠前輩鄭則仕親自教導走位及遷就燈光等基本功，猶如上了一堂實習性課堂。拍攝一場貓媽離世戲份時她哭得聲嘶力竭且鼻涕口水齊流，原本自覺表現極佳卻被要求補拍。她引述鄭則仕當時嚴厲反問：「一個社工，一天面對這麼多生離死別，怎會哭到像你這樣，好像自己死媽媽一樣？」
江美儀痛被點醒明白演戲真諦感嘆新人欠生活常識
當時前輩一針見血指出畫面中只是江美儀本人在哭，並不是角色康春明在哭泣。這番話讓她直言那一刻簡直幡然醒悟，明白演戲絕對不是單純釋放個人情緒，而是必須演活角色當下真實反應。經歷這些磨練後她對現今新一代演員表現感到擔憂，直言許多年輕藝人全在被人寵壞環境下長大。她舉例指出很多新人甚至連基本拿筷子姿勢都不懂，認為如果角色設定是極具家教卻不懂拿筷子會極度突兀。
網民激讚視后功力深厚期待劉松仁林敏驄合作秘聞
節目播出後大批網民對其演藝生涯經歷議論紛紛，紛紛留言表示「原來視后都經歷過咁多挫折」、「好想知佢點樣應付其他前輩」。除了早年受鄭則仕啟蒙，網上亦開始流傳她其後遇到另一位重量級前輩劉松仁傳授演戲心法細節。同時觀眾對於她後來如何憑藉《下流上車族》與出名不受控前輩林敏驄合作感到極度好奇。相關絕密片段及二人街頭對罵一鏡到底內幕將於下一階段節目中全數公開。
資料或影片來源：原文刊於新假期