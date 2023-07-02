江美儀出爐視后無劇開慘遭TVB冷待 傳1原因堅持唔做親生女

現年51歲的江美儀今年憑《下流上車族》車太一角奪「視后」，終於一圓多年來的夢。她當時在台上哽咽講了一句：「我以為我唔係親生女唔會攞到呢個獎！」打破了多年來要簽做「親生仔女」先有獎攞的「傳說」。不過自從頒獎禮之後，今年暫時只播出一套有份主演嘅倉底劇《隱形戰隊》，未見江美儀獲安排拍攝新劇，疑似遭TVB冷待，亦有傳因一個原因而無劇開！