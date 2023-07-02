江美儀出爐視后無劇開慘遭TVB冷待 傳1原因堅持唔做親生女
江美儀出爐視后傳1原因慘遭TVB冷待
過往出爐視后都會受到TVB力捧，以上一屆林夏薇為例，自從憑劇集《七公主》「顧語嫣（Grace）」一角奪得「最佳女主角」後，就接連拍攝《法言人》、《寵愛Pet Pet》和《逆天奇案2》。不過有傳江美儀遭TVB冷待的原因是她至今仍企硬不做「親生女」，堅持只簽部頭合約。江美儀曾被問到會否考慮做「親生女」，江美儀一臉為難，並口窒窒指：「我會叫我經理人同佢傾下嘅，我唔可以放低我經理人嘅，因為咁多年嚟我搵嘅錢又唔係多啦，佢都冇話嫌棄我啦，一直都陪我啦，所以我唔可以冇經過佢批准呢，亂咁傾嘢嘅。」
樊亦敏反而做到無停手
反觀，同年奪得「最受歡迎電視女角色」的樊亦敏做到無停手，更獲安排與鄭則仕（Kent哥）一同演出新劇《神耆小子》，兼擔正做女一！
江美儀自嘲亞視出身如地底泥坦承曾被雪藏
江美儀早前接受好友陳圖安主持的電台節目《安哥同學會》訪問，談到09年約滿離開亞視後，有一段日子沒有工開，江美儀指自己曾一度懷疑人生:「（離開咗）ATV又冇野做，又冇人揾你，你知呢行好得意，首先我哋亞洲電視藝員已經係次一等，唔知點解？啲人價值觀覺得亞視啲人係低人一等，低人一等都無野做，係咪真係慘過地底泥。」
多謝吳君如引薦入無綫
最後好彩有前夫家姐吳君如幫手，江美儀才有工開：「後尾要多謝吳君如，當時君如喺無線有個節目叫《星星同學會》，有兩輯，第一輯揾完君如，到第二輯都想揾君如做，當時君如好好，嗰時我同佢細佬(吳君祥)拍緊拖，佢亦都知道我情況，佢又覺得我又唔係差，其實應該可以有好多嘢做。當日佢約咗我、樂小姐三個人飲茶，君如就同樂小姐講『你哋都唔係唔要人，睇下有咩可以畀佢做。』所以我入到TVB係因為君如。」其實江美儀和吳君如關係匪淺，因她於06年嫁入吳家，直到2016年才和吳君祥離婚，所以當年吳君如是出手相助弟婦。
入無綫由低做起
09年加入無綫大台後，江美儀極度低調，到有新劇集開鏡時才被傳媒發現她已過檔：「我想自己由低做起，唔好話自己喺亞視有咩地位，去到人哋新公司，就要由低做起，況且人哋又唔係畀啲好差角色你做，都唔係由茄喱啡開始，咪慢慢做。」江美儀加入無綫後一直努力耕耘，去到13年憑着《衝上雲霄II》奪得女配角獎，她笑說:「嗰年我係同田蕊妮一齊攞獎，佢攞女主角，我就攞女配角。」
江美儀意氣風發被封殺
節目中主持陳圖安大讚江美儀在無論在《街市遊樂團》或《下流上車族》都表現出色，但江美儀卻自爆接拍《街市遊樂團》的主要原因，是因為被劇組封殺，她說：「《親親我好媽》係我第一次喺TVB做女主角，樣樣都好緊張，好想做好件事，可能過程中太過自我，好想人哋配合我去完成一件事，覺得自己拍攝時有負能量，變相太多傳言、我到《街市遊樂團》先有返嘢做做，當時所有drama都停晒、無得做。」
有傳篤走監製關永忠
當年江美儀拍《親》時，曾傳出她因為不滿劇本，趁戲劇製作總監曾勵珍放大假時，單人匹馬向當時仍是助理總經理的杜之克，越級投訴珍姐下屬兼親戚關永忠，最後導致該劇停廠外，亦令為無綫效力30年的監製關永忠執包袱走人，有傳此舉令珍姐盛怒，更將江美儀雪藏，就算之後拍《同盟》都只能演配角。
花13年時間問鼎視后
江美儀現在憑劇集《下流上車族》角逐《萬千星輝頒獎典禮2022》「最佳女主角」、「最受歡迎電視女角色」及「最受歡迎電視搭檔」三個獎項，今年已經不是江美儀首度提名，不過呼聲郤是最高的一次，她由低做起花了13年時間，未知升LV.會否成功，不過她在節目中就笑言：「一定要畀你㗎！做咗咁多年都知道遊戲規則……」
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