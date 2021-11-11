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江美儀自爆當年首演女一 被重量級拍檔瘋狂問候 姨媽姑姐出晒來

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撰文：東方新地

今時今日的江美儀，在無綫已經是阿姐級，牙尖嘴利又有霸氣，估唔到當年第一次拍劇做女主角，遇上一位重量級男主角，結果因為唔識企位而被對方用粗口瘋狂問候，江美儀被鬧到無地自容，不過佢就冇嬲呢位前輩，仲當佢恩師。

撰文：東方新地 圖片：[email protected][email protected]、東方新地圖片庫

江美儀曾是四大廣告女王

50歲江美儀現在是金牌司儀兼實力派演員，但原來她在90年代與歐陽妙芝、周汶錡、楊琤被封「四大廣告女主角」，日前她在電台節目《一起走過》中想當年，她曾與發哥拍了一個經典的洗頭水廣告，成為炙手可熱廣告商寵兒，後來她曾移民加拿大，點知亞視向她招手，從此踏上演員之路。

江美儀在90年代以模特兒身份入行。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
江美儀在90年代以模特兒身份入行。（圖片來源：[email protected]
江美儀話當年拍廣告真係搵到錢，佢同發哥拍完個洗頭水廣告就入咗亞視，原來發哥曾叫佢搵杜琪峰，最後冇下文咁啱亞視搵佢，咁就入咗亞視。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
江美儀話當年拍廣告真係搵到錢，佢同發哥拍完個洗頭水廣告就入咗亞視，原來發哥曾叫佢搵杜琪峰，最後冇下文咁啱亞視搵佢，咁就入咗亞視。（圖片來源：[email protected]

由天堂跌落地獄

江美儀憶述當年入亞視拍第一套劇《肥貓正傳》就做女主角，不過她的經歷就如由天堂跌落地獄，因為拍攝期間被男主角Kent哥（鄭則仕）狂用粗口問候，江美儀說：「我同張文慈黃嘉明三個女仔當時都係新人，結果畀Kent哥鬧到趴咗喺度，不過今日我真係當佢恩師。有場戲佢係辛苦啲，講佢跌低再起身，你知佢身位，真係會好攰，我因為唔識就住拍外景嘅燈光，成日遮到佢臉光，嗰次佢真係鬧得好甘，我好想喊，但鬧我都冇用，我真係唔識嘛！跟住自己心諗『唔會畀佢再鬧我多一次』。」

日前江美儀與好友寶珮如一齊主持港台節目《一起走過》。（圖片來源：IG@babybohkartist）
日前江美儀與好友寶珮如一齊主持港台節目《一起走過》。（圖片來源：[email protected]
江美儀入亞視第一套拍的劇集《肥貓正傳》已經做女一。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
江美儀入亞視第一套拍的劇集《肥貓正傳》已經做女一。（圖片來源：東方新地圖片庫）

第一個先問候娘親

江美儀知道自己冇經驗，從此虛心學習，做個謙卑新人，每次見到鄭則仕都彬彬有禮，她表示：「之後我見到Kent哥人未到聲先到，一嗌我就話『到』，咁就搞掂咗佢，冇再鬧得咁緊要喇！我係想話畀Kent哥聽我真係想學，真係有聽佢講，但我未做到唔好鬧得咁甘。」鄭則仕鬧得有幾狠？江美儀說：「鬧到想匿埋喺車喊，娘親係第一個，鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。」

江美儀難忘被鄭則仕瘋狂問候的日子。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
江美儀難忘被鄭則仕瘋狂問候的日子。（圖片來源：東方新地圖片庫）
江美儀當鄭則仕是恩師，不時與當年戰友聚舊想當年。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
江美儀當鄭則仕是恩師，不時與當年戰友聚舊想當年。（圖片來源：[email protected]
當年入行拍劇被鬧，江美儀直認好hurt，因為拍廣告時人人當佢係公主，skincare連打燈都唔使自己埋位，點知拍電視就自己顧自己，要自己mark衫，又要就燈又要就人，所以初初好唔慣。（圖片來源：IG@elenakongmayyee）
當年入行拍劇被鬧，江美儀直認好hurt，因為拍廣告時人人當佢係公主，skincare連打燈都唔使自己埋位，點知拍電視就自己顧自己，要自己mark衫，又要就燈又要就人，所以初初好唔慣。（圖片來源：[email protected]

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