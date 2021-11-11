江美儀自爆當年首演女一 被重量級拍檔瘋狂問候 姨媽姑姐出晒來

今時今日的江美儀，在無綫已經是阿姐級，牙尖嘴利又有霸氣，估唔到當年第一次拍劇做女主角，遇上一位重量級男主角，結果因為唔識企位而被對方用粗口瘋狂問候，江美儀被鬧到無地自容，不過佢就冇嬲呢位前輩，仲當佢恩師。

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