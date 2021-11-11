江美儀自爆當年首演女一 被重量級拍檔瘋狂問候 姨媽姑姐出晒來
今時今日的江美儀，在無綫已經是阿姐級，牙尖嘴利又有霸氣，估唔到當年第一次拍劇做女主角，遇上一位重量級男主角，結果因為唔識企位而被對方用粗口瘋狂問候，江美儀被鬧到無地自容，不過佢就冇嬲呢位前輩，仲當佢恩師。
撰文：東方新地 圖片：[email protected]、[email protected]、東方新地圖片庫
江美儀曾是四大廣告女王
50歲江美儀現在是金牌司儀兼實力派演員，但原來她在90年代與歐陽妙芝、周汶錡、楊琤被封「四大廣告女主角」，日前她在電台節目《一起走過》中想當年，她曾與發哥拍了一個經典的洗頭水廣告，成為炙手可熱廣告商寵兒，後來她曾移民加拿大，點知亞視向她招手，從此踏上演員之路。
由天堂跌落地獄
江美儀憶述當年入亞視拍第一套劇《肥貓正傳》就做女主角，不過她的經歷就如由天堂跌落地獄，因為拍攝期間被男主角Kent哥（鄭則仕）狂用粗口問候，江美儀說：「我同張文慈黃嘉明三個女仔當時都係新人，結果畀Kent哥鬧到趴咗喺度，不過今日我真係當佢恩師。有場戲佢係辛苦啲，講佢跌低再起身，你知佢身位，真係會好攰，我因為唔識就住拍外景嘅燈光，成日遮到佢臉光，嗰次佢真係鬧得好甘，我好想喊，但鬧我都冇用，我真係唔識嘛！跟住自己心諗『唔會畀佢再鬧我多一次』。」
第一個先問候娘親
江美儀知道自己冇經驗，從此虛心學習，做個謙卑新人，每次見到鄭則仕都彬彬有禮，她表示：「之後我見到Kent哥人未到聲先到，一嗌我就話『到』，咁就搞掂咗佢，冇再鬧得咁緊要喇！我係想話畀Kent哥聽我真係想學，真係有聽佢講，但我未做到唔好鬧得咁甘。」鄭則仕鬧得有幾狠？江美儀說：「鬧到想匿埋喺車喊，娘親係第一個，鬧到性器官出晒嚟，姨媽姑姐都攞埋出嚟。」