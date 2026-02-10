江美儀屢被指撞樣鄭秀文 自爆曾婉拒《瘦身男女》替身邀約 25年前內幕曝光
江美儀親揭《瘦身男女》替身邀約真相
江美儀在接受專訪時首度公開這段往事，原來2001年鄭秀文拍攝《瘦身男女》時，因為劇情需要扮演肥胖角色，需要使用特技化妝，面部要黏貼膠水及穿著「肥人衫」。當時片商看中了江美儀與Sammi的相似度，主動邀請當時還是亞視演員的她擔任替身工作。江美儀回憶說：「做佢替身，嗰時要扮肥，但我話唔好，嗰時我已經入咗行。你諗吓，佢搵我做可以慳幾多功夫，分分鐘中鏡頭（拍攝）都唔覺。」這番話透露出製作方的如意算盤，以及江美儀當時面臨的選擇。
婉拒替身工作背後的堅持
面對這個看似輕鬆賺錢的機會，江美儀卻毫不猶豫地拒絕了。她直言「自己唔想」，甚至沒有談及酬勞問題就斷然拒絕。這個決定反映出江美儀對自己演藝事業的堅持和原則，她不願意只是作為別人的「影子」，而是希望以自己的實力在演藝圈立足。當時江美儀已經是亞視的簽約演員，有自己的演藝路線和發展方向，這個選擇顯示了她對個人事業發展的清晰規劃。
鄭秀文認證撞樣程度驚人
兩人的相似程度確實令人驚訝，就連鄭秀文本人都曾在社交媒體分享合照後留言：「我同我家姐江美儀很似樣」，公開認證了這個「撞樣」傳說。不過江美儀卻有不同看法，她認為：「我哋兩個見面，真人係唔似，我哋有傾過偈，可能只係上鏡有啲角度似。」這種真人與鏡頭效果的差異，正是演藝圈常見的現象。江美儀更透露，有時她在社交媒體發布的照片會被網民誤認為是鄭秀文，但她強調「真人唔似」，顯示兩人的相似主要體現在某些角度和鏡頭效果上。
江美儀30年演藝路終登視后寶座
現年54歲的江美儀，演藝路走得並不容易。1992年被星探發掘做模特兒，90年代與楊琤、歐陽妙芝、周汶錡被視為廣告界「四大寵兒」，更曾與周潤發合作拍攝洗頭水廣告。1997年正式加入亞洲電視，首部劇集《肥貓正傳》已擔正女主角，與鄭則仕、鮑起靜等實力派演員合作。2010年過檔TVB後，雖然一直是部頭合約，但憑著紮實演技逐步獲得認可。2013年憑《衝上雲霄II》奪得「最佳女配角」獎，2022年更憑《下流上車族》奪得「最佳女主角」殊榮，並於《觀眾在民間電視大獎2022》奪得「民選最佳女主角」，成為雙料視后，證明了當年拒絕做替身的選擇是正確的。