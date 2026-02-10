江美儀屢被指撞樣鄭秀文 自爆曾婉拒《瘦身男女》替身邀約 25年前內幕曝光

江美儀因《名媛望族》深夜重播再度爆紅，但原來她與樂壇天后鄭秀文的「撞樣」傳說背後，竟然隱藏著一段鮮為人知的替身邀約內幕！25年前《瘦身男女》拍攝期間，製作方曾主動找上江美儀擔任Sammi替身，但她卻斷然拒絕，背後原因令人深思。這段演藝圈「撞臉」奇緣，不僅揭示了兩位女星的相似程度，更反映出江美儀對演藝事業的堅持和選擇。