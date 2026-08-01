江美儀大爆港姐食相肉酸無家教 兩個唔識揸筷子嫌疑人物曝光

視后江美儀近日受邀登上導演葉念琛YouTube頻道節目接受深度訪問。她在鏡頭前毫不避忌地大爆新一代演員工作態度欠佳，更直斥某位曾合作過港姐連基本餐桌禮儀都欠奉。這位被指食相極度難看兼毫無家教女星身份隨即引發全城瘋狂猜測。