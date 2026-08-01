江美儀大爆港姐食相肉酸無家教 兩個唔識揸筷子嫌疑人物曝光
江美儀網台節目狂轟新晉藝人被寵壞
江美儀在葉念琛主持網上節目《琛導Casting》中大談入行多年所見所聞。當話題轉向現今年輕演員表現時，她毫不留情地批評現在新一代藝人全部都在被人溺愛環境下成長。她更分享親身經歷，指出很多新晉演員連最基本拿筷子姿勢都不懂，直言如果角色需要飾演一個出身良好富家千金，根本無法展現出應有教養。
拍攝飲食節目當面訓斥港姐惹關注
談及具體衝突事件，江美儀憶述早前與一位香港小姐共同拍攝飲食節目時，發現對方進食畫面極不雅觀。她當時忍無可忍，直接當面向該名女星訓話：「佢同我哋拍嘢，佢食嘢核突到呢。我就話喂，你香港小姐嚟，可唔可以學吓揸筷子？」幸好該名被痛罵新晉港姐態度尚算受教，在被點醒後立刻苦練，最終用3天時間成功學會正確拿筷子姿勢。
嫌疑港姐曾參演《大灣美味好玩攻略》名單曝光
此外，她2024年亦曾拍攝無綫電視飲食節目《大灣美味好玩攻略》，節目中正正與郭柏妍、黃嘉雯及王敏慈等多位港姐出身女星合作，當中包含大量品嚐美食鏡頭，令這幾位曾與她同枱食飯女藝人瞬間成為討論焦點。
美儀姐做過港姐導師諗起就激心
翻查過往紀錄，江美儀與香港小姐淵源甚深，她曾在2024年與港姐師姐邵初帶領1號陳紫佟Jessie、10號吳芷靖Clary和13號程姜月Dolores玩轉新加坡，以導師身份參與港姐外景拍攝訓練，更曾因恨鐵不成鋼而當眾訓斥參賽者欠缺專業精神。
視后江美儀直認個性得罪人 曾遇事業低潮 親回應「無劇拍」真相2024香港小姐 江美儀為1事當眾動氣指責 恨鐵不成鋼逐一點評候選佳麗
候選佳麗被江美儀鬧到喊！
旅程最後一站，大家乘坐遊覽船觀賞夜景並盡訴心中情，美儀姐以過來人身份提點三位佳麗：「你哋三個畀我感覺太依賴人，每次都會提你哋去邊、執好啲妝同衫，因為你哋好似遊魂咁，唔記得拎呢樣唔記得拎嗰樣，係咪咁樣做嘢㗎？」1號陳紫佟聞言爆喊：「對唔住，我會改善，會再認真啲！」大家即時送抱抱安慰她，美儀姐再解釋：「我好想你哋三個拎冠亞季，我恨鐵不成鋼呀！」美儀姐並非「百彈齋主」，她會逐一點評三位佳麗的優點。
網民瘋狂尋找不諳拿筷子女星身份
節目播出後隨即在各大網上討論區掀起軒然大波，大批網民紛紛化身網上神探尋找線索。不少觀眾留言表示：「連揸筷子都唔識真係好難睇」、「美儀姐平時做開嚴師一定睇唔過眼」，更有網民逐一翻看過往節目片段，試圖從中找出誰是那位被指食相難看女星。部分評論則大讚江美儀願意出聲提點後輩實屬難得。