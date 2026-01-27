38歲江若琳突換低胸吊帶裝大曬事業線 人妻要「作反」老公竟無詐型
人妻江若琳近日在社交平台大玩性感牌，連續分享多款造型照片，尺度一次比一次大膽。昨晚她更是豁出去，換上低胸吊帶裝大曬事業線，意態撩人相當火辣，完全顛覆了以往湊仔媽媽的形象，網民直呼「人妻要作反了」。
江若琳低胸吊帶裝火辣登場
江若琳昨晚在社交平台發布第3輯寫真集，這次更是派出「終極彩蛋」，只見她身穿黑色低胸吊帶裝，露出強勁事業線，加上撩人眼神和性感姿態，完全展現成熟女人魅力。相片一出即引起網民熱烈討論，不少人都被她的大膽造型震驚，紛紛留言表示「完全認不出是湊仔的江若琳」。
江若琳否認性感稱只是新造型
面對外界質疑尺度過大，江若琳接受訪問時頻頻澄清：「唔係好性感啫，呢個係新一年嘅全新造型，想畀粉絲睇吓我未試過咁型格嘅感覺，表達出連帶歌路都係全新面貌，呢輯相係終極架啦，就算性感都係健康嘅性感。」她強調這次造型是為了配合全新的音樂路線，希望給粉絲帶來不同的感覺。
老公無詐型江若琳自爆身材唔好
當被問及老公對她的性感造型有何反應時，江若琳笑言：「冇啦，唔算性感，可能我個湊仔形象太深入民心，同做嘢嘅時間有少少反差啫。」她更自爆：「冇呀，我身材都唔係好。」看來這位人妻對自己的身材還是很謙虛，不過從照片看來，她的身材保養得相當不錯。
江若琳一家三口新加坡過年
談到農曆新年安排，江若琳透露會和老公攜同兒子到新加坡度過一個「熱辣辣新年」：「我哋會去新加坡玩幾日，因為嗰邊嘅環境好乾淨，同埋個仔鍾意去游水同去動物園，好啱小朋友玩。」不過身為好媳婦的她，一定會先向長輩拜完年，預計大約初三或初四才起行，可見她對家庭責任的重視。
網民熱議江若琳形象大轉變
江若琳的性感造型在網上引起兩極化反應，有網民大讚她「終於肯放開自己」、「人妻都可以好性感」，但亦有人認為「同之前湊仔形象差太遠」、「有啲突然」。不過無論如何，江若琳這次大膽嘗試確實成功吸引了大眾目光，為她的演藝事業注入新元素。
圖片來源：江若琳IG資料或影片來源：原文刊於新假期