江若琳

江若琳一家三口飛往東京散心 老公希望「江若琳彎」尷尬稱號快忘記

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香港女星江若琳近日（13日）遭遇交通意外，引起網民熱議。事故發生在尖沙嘴，當時江若琳的車輛在轉彎時意外剷上安全島並翻側。事後，有網民將事發地點在Google Map上標記為「江若琳彎」，引發更多關注和討論。

一家三口東京之旅

為了舒緩心情，江若琳與丈夫蕭唯展（Oscar）及兒子Owen一同前往日本東京。在17日晚，江若琳在社交網站分享了多張旅行照片，照片中展現了一家三口的溫馨時光。「記錄下來與你地在一起每個快樂的時光，人生多了一個孩子確實多了一份一生既牽掛，但同時間呢種幸福感係無任何野可以代替，應該當了父母的人都會明白。由從前同大包一起周遊列國，到而家細包加入，希望我地可以陪你遊歷世界。每晚都見到相同片太多，但全是你的成長點滴」江若琳感性地寫道。她還提到這次旅行對她來說非常重要：「呢個出走對我好重要，我愛你地 @siupongoscar @owenbaby_siu 你地係我一圈生命中最美麗的存在。」

江若琳 （圖片來源：IG@elannek930）
（圖片來源：IG@elannek930）
江若琳 （圖片來源：IG@elannek930）
（圖片來源：IG@elannek930）

Oscar溫馨支持

老公Oscar也在社交媒體上表達了對妻子的支持和愛意：「同老婆千言萬語，希望佢抽離一下，不如來個短短既旅行，每當佢見到Owen B開心，佢就乜都唔記得晒，一家人就係諗諗辦法團團結結咁，好簡單 love you 。」他幽默地希望江若琳能快速忘掉不愉快的過去：「希望老婆盡快放低江若琳彎啦。」

江若琳 （圖片來源：IG@elannek930）
（圖片來源：IG@elannek930）

江若琳尖沙咀自炒翻車超驚險

江若琳日前在尖沙咀發生車禍，在轉彎時撞向安全島翻側，更一度撞親頭要送院治理。在經歷這場驚險的車禍後，江若琳第二天便在社交媒體上更新了自己的狀況，並分享了一家三口的溫馨合照。照片中，江若琳笑容甜美，看起來並無大礙，她寫道：「經歷咗尋日，今日終於冷靜番落嚟，繼續我最愛嘅崗位，一張合照來得更加珍貴。感恩有家人有大家。」

至於江若琳的丈夫蕭唯展Oscar在妻子經歷車禍後，接受傳媒訪問時指是軚盤突然失控，但稱：「好彩夠經驗救到架車」。

江若琳 江若琳事後發全家福保平安！（圖片來源：IG@elannek930）
江若琳事後發全家福保平安！（圖片來源：IG@elannek930）
江若琳 江若琳出事後已火速向大家報平安（圖片來源：IG@elannek930）
江若琳出事後已火速向大家報平安（圖片來源：IG@elannek930）
江若琳 丈夫蕭唯展Oscar昨日在IG story中上接載囝囝出街的照片，留言：「今日係你哋嘅司機，老闆們想去邊。」似乎出事之後，要由Oscar負責做「柴可夫」了（圖片來源：IG@siupongoscar）
丈夫蕭唯展Oscar昨日在IG story中上接載囝囝出街的照片，留言：「今日係你哋嘅司機，老闆們想去邊。」似乎出事之後，要由Oscar負責做「柴可夫」了（圖片來源：IG@siupongoscar）
江若琳 接載囝囝工作交畀老公啦（圖片來源：IG@siupongoscar）
接載囝囝工作交畀老公啦（圖片來源：IG@siupongoscar）

江若琳車禍經過片段曝光

日前有網民上傳江若琳車禍經過片段，從片段中可見江若琳的車速並不高，江若琳途經尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界時，在其座駕在轉彎時疑似失控，撞向安全島後翻側，非常牙煙。

江若琳 從片段中可見江若琳車速極低，但就離奇撞向安全島。（圖片來源：Facebook@車cam L（香港群組）截圖）
從片段中可見江若琳車速極低，但就離奇撞向安全島。（圖片來源：Facebook@車cam L（香港群組）截圖）
江若琳 另一方面，江若琳亦多謝所有救援人員，「包括熱心市民，第一時間衝出嚟合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要」（圖片來源：交通意外關注組(香港)）
另一方面，江若琳亦多謝所有救援人員，「包括熱心市民，第一時間衝出嚟合力救我出車外，呢一刻發覺咩都唔重要，平安無事，回家與家人團聚最重要」（圖片來源：交通意外關注組(香港)）

睇片：

網民留言質疑駕駛技術：咪揸車害人

不少網民在看到江若琳車禍經過後，都紛紛由同情、關心變成怒罵，大家都覺得江若琳今次車禍，大多因為司機在玩手機或不注意路面情況而引起：「一定在玩手機」、「自炒咪自炒囉，係要攞返個尾彩，救乜車」、「入條線位都唔啱，20km車cup4…..咪揸車害人啦！」、「手車又唔好，又揸咁大架車」等。

圖片來源：IG@elannek930、IG@siupongoscar、Facebook@車cam L（香港群組截圖、交通意外關注組(香港、網民留言截圖

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