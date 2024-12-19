江若琳一家三口飛往東京散心 老公希望「江若琳彎」尷尬稱號快忘記
一家三口東京之旅
為了舒緩心情，江若琳與丈夫蕭唯展（Oscar）及兒子Owen一同前往日本東京。在17日晚，江若琳在社交網站分享了多張旅行照片，照片中展現了一家三口的溫馨時光。「記錄下來與你地在一起每個快樂的時光，人生多了一個孩子確實多了一份一生既牽掛，但同時間呢種幸福感係無任何野可以代替，應該當了父母的人都會明白。由從前同大包一起周遊列國，到而家細包加入，希望我地可以陪你遊歷世界。每晚都見到相同片太多，但全是你的成長點滴」江若琳感性地寫道。她還提到這次旅行對她來說非常重要：「呢個出走對我好重要，我愛你地 @siupongoscar @owenbaby_siu 你地係我一圈生命中最美麗的存在。」
Oscar溫馨支持
老公Oscar也在社交媒體上表達了對妻子的支持和愛意：「同老婆千言萬語，希望佢抽離一下，不如來個短短既旅行，每當佢見到Owen B開心，佢就乜都唔記得晒，一家人就係諗諗辦法團團結結咁，好簡單 love you 。」他幽默地希望江若琳能快速忘掉不愉快的過去：「希望老婆盡快放低江若琳彎啦。」
江若琳尖沙咀自炒翻車超驚險
江若琳日前在尖沙咀發生車禍，在轉彎時撞向安全島翻側，更一度撞親頭要送院治理。在經歷這場驚險的車禍後，江若琳第二天便在社交媒體上更新了自己的狀況，並分享了一家三口的溫馨合照。照片中，江若琳笑容甜美，看起來並無大礙，她寫道：「經歷咗尋日，今日終於冷靜番落嚟，繼續我最愛嘅崗位，一張合照來得更加珍貴。感恩有家人有大家。」
至於江若琳的丈夫蕭唯展Oscar在妻子經歷車禍後，接受傳媒訪問時指是軚盤突然失控，但稱：「好彩夠經驗救到架車」。
江若琳車禍經過片段曝光
日前有網民上傳江若琳車禍經過片段，從片段中可見江若琳的車速並不高，江若琳途經尖沙嘴彌敦道與加連威老道交界時，在其座駕在轉彎時疑似失控，撞向安全島後翻側，非常牙煙。
睇片：
網民留言質疑駕駛技術：咪揸車害人
不少網民在看到江若琳車禍經過後，都紛紛由同情、關心變成怒罵，大家都覺得江若琳今次車禍，大多因為司機在玩手機或不注意路面情況而引起：「一定在玩手機」、「自炒咪自炒囉，係要攞返個尾彩，救乜車」、「入條線位都唔啱，20km車cup4…..咪揸車害人啦！」、「手車又唔好，又揸咁大架車」等。