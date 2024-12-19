江若琳一家三口飛往東京散心 老公希望「江若琳彎」尷尬稱號快忘記

香港女星江若琳近日（13日）遭遇交通意外，引起網民熱議。事故發生在尖沙嘴，當時江若琳的車輛在轉彎時意外剷上安全島並翻側。事後，有網民將事發地點在Google Map上標記為「江若琳彎」，引發更多關注和討論。

