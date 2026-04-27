江若琳愛車捱過「江若琳灣」大難不死突報廢！心碎揭油站「低級失誤」真相惹網民怒轟
廣告
江若琳（Elanne）前年喺尖沙咀自炒翻車，事件震驚全城，其座駕更被封為「江若琳灣」主角。當人人都以為戰車已退役，Elanne卻堅持千辛萬苦整返好。點知好景不常，呢部陪佢經歷生死嘅愛車，近日竟然因為一個極度荒謬嘅人為失誤而要強制報廢，Elanne心碎發長文悼念，背後原因曝光後即時引爆網民怒火！
捱過「江若琳灣」大難不死 愛車最終命喪油站
江若琳喺2024年12月於尖沙咀發生嚴重車禍，成架車剷上安全島翻側，驚險萬分。雖然當時個個都話「整唔返㗎喇，傷成咁」，但Elanne對呢部戰車感情深厚，堅持要將佢修復。好不容易等到愛車「強勢回歸」，陪住佢走遍2024至2025年嘅巡迴音樂會，估唔到最終結局竟然係咁諷刺。Elanne沉痛透露，愛車唔係因為機件故障，而係喺油站被職員一個低級失誤「柴油入錯左電油」，導致引擎報銷，要正式退役，真係聽到都覺得心痛！
江若琳長文悼念8年戰友 承載結婚生仔滿滿回憶
呢部車對江若琳嚟講唔單止係代步工具，更係一位共渡8年人生重要時光嘅「戰友」。佢喺社交平台發長文深情告別，字裡行間充滿不捨。Elanne寫道：「多謝你令我地平平安安，一直用你既肉身保護住我🥹即使闖過江若琳灣，你都令我冇穿冇爛😔」佢憶述當初不理勸告堅持修理：「個個都話叫我放棄你，話整唔返架啦傷成咁😭但我真係好唔捨得，千辛萬苦都整返好你」。最後佢無奈公布死訊：「估唔到最後係油站⛽️被人為失誤柴油入錯左電油！正式退役😭😭😭😭😭😭我哋會掛住你的！goodbye😢一架車𠄘載住滿滿既回憶」。
網民戥江若琳唔抵 怒斥油站職員：要驗眼
事件曝光後，大批網民湧入留言，一面倒戥Elanne唔抵，更將矛頭直指犯錯嘅油站職員！網民怒轟：「揸2017款，打開油缸蓋大大隻字寫住『柴油Diesel』，入油果個真係要驗眼」、「千辛萬苦救返架車……..點知會死喺俾嘢佢食嘅地方。🥲」、「你咁愛錫架車，竟然俾人入錯油KO咗😢」。更有網民形容呢個失誤係「蓄意謀殺喎」，紛紛追問油站或保險公司會唔會作出賠償，不過江若琳暫時就未有回應，睇嚟仲需要時間平復心情。
圖片來源：ig@elannek930、香港突發事故報料區資料或影片來源：原文刊於新假期