江若琳愛車捱過「江若琳灣」大難不死突報廢！心碎揭油站「低級失誤」真相惹網民怒轟

江若琳（Elanne）前年喺尖沙咀自炒翻車，事件震驚全城，其座駕更被封為「江若琳灣」主角。當人人都以為戰車已退役，Elanne卻堅持千辛萬苦整返好。點知好景不常，呢部陪佢經歷生死嘅愛車，近日竟然因為一個極度荒謬嘅人為失誤而要強制報廢，Elanne心碎發長文悼念，背後原因曝光後即時引爆網民怒火！