汪小菲突宣布與母親斷絕關係 網民鬧爆：佢兩母子玩夠未？
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台灣女星徐熙媛（大S）本月2日傳出在日本因感染流感併大肺炎逝世，享年僅48歲。大S逝世後外界傳聞不斷，除咗有關其逝世嘅真實原因引起關注外，其前夫汪小菲被傳出錢包機接前妻返台灣、大S逝世後趕回台並淋雨返家及跪地等都火速成為話題。繼早前大S丈夫具俊曄發文指控汪小菲係「惡人」後，日前（9日）汪小菲又被爆出宣布與母親張蘭斷絕關係一事，就再度成為熱話……
汪小菲突宣布與母親張蘭斷絕關係
汪小菲日前被爆出在其社交平台朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係，並決絕配文表示：「我不孝！但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和（合），我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得（的）錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！」
不過隨後有網民於張蘭嘅國際版TikTok留言：「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗甚麼。大概率酸辣粉吃傻了」不過其留言就獲張蘭親自回應：「不信謠不傳謠」
汪小菲不滿社交平台遭母親張蘭連累被封
除咗被爆出於朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係外，汪小菲在群組「華人之光」對母親張蘭不滿嘅對話亦被爆出：「給我蓋棺論定，在新聞媒體上審判我。我從頭到尾甚麼都沒說，我帶着兩個孩子在台北，你們去說我利用死人賺錢，我說甚麼了？」、「你可以不喜歡我，你可以說別人甚麼包機的事，我說甚麼了？你憑甚麼審判我？」、「張蘭的做法完全不贊同，但是她我是我」連環爆seed發言疑似不滿其社交平台遭母親連累被無限期封禁。
網民狠批係「遺產KOL母子檔」
對於汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事，唔少網民都留言狠批佢扮嘢：「呢個時候先脫離母子關係，覺得有問題唔一早脫？前妻都不在，做俾邊個睇？」、「想洗底，爭遺産和撫養權啫」、「算吧啦，做戲咁做啫，點會真係斷絕關係 仲有咁多財產未拎落袋」、「唔做演員 嘥咗」、「繼梅媽同梅啟明之後，遺產KOL母子檔接班人出現了」、「當睇戲啦……媽寶沒有了媽，怎成？」、「佢兩母子玩夠未？」
撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、微博@抖音集團李亮、微博@新浪新聞、TikTok@張蘭俏生活Lan Beauty Life、微博@我是夏小健、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期