汪小菲突宣布與母親斷絕關係 網民鬧爆：佢兩母子玩夠未？

台灣女星徐熙媛（大S）本月2日傳出在日本因感染流感併大肺炎逝世，享年僅48歲。大S逝世後外界傳聞不斷，除咗有關其逝世嘅真實原因引起關注外，其前夫汪小菲被傳出錢包機接前妻返台灣、大S逝世後趕回台並淋雨返家及跪地等都火速成為話題。繼早前大S丈夫具俊曄發文指控汪小菲係「惡人」後，日前（9日）汪小菲又被爆出宣布與母親張蘭斷絕關係一事，就再度成為熱話……