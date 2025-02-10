汪小菲突宣布與母親斷絕關係 網民鬧爆：佢兩母子玩夠未？

最新娛聞
東方新地

廣告

台灣女星徐熙媛（大S）本月2日傳出在日本因感染流感併大肺炎逝世，享年僅48歲。大S逝世後外界傳聞不斷，除咗有關其逝世嘅真實原因引起關注外，其前夫汪小菲被傳出錢包機接前妻返台灣、大S逝世後趕回台並淋雨返家及跪地等都火速成為話題。繼早前大S丈夫具俊曄發文指控汪小菲係「惡人」後，日前（9日）汪小菲又被爆出宣布與母親張蘭斷絕關係一事，就再度成為熱話……

汪小菲突宣布與母親張蘭斷絕關係

汪小菲日前被爆出在其社交平台朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係，並決絕配文表示：「我不孝！但是絕對不能讓這種人獲得支持。她是我媽，可是我和她的三觀天地不和（合），我不是東西，我對不起所有人，但是從今天起，我要哈（和）她斷絕所有關係。她掙得（的）錢夠活幾輩子了，不夠，再找我要命！」

不過隨後有網民於張蘭嘅國際版TikTok留言：「連汪小菲都說張蘭三觀不正要斷絕母子關係，不知道那些蟑螂粉絲還在洗甚麼。大概率酸辣粉吃傻了」不過其留言就獲張蘭親自回應：「不信謠不傳謠」

汪小菲 母親 汪小菲日前被爆出於社交平台朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係。（圖片來源：網上圖片）
汪小菲日前被爆出於社交平台朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係。（圖片來源：網上圖片）
汪小菲 母親 內地網紅「我是夏小健」曾拍片聲稱「汪小菲包機接大S骨灰回台灣了」，並獲得汪小菲的母親張蘭點讚。（圖片來源：微博@我是夏小健）
內地網紅「我是夏小健」曾拍片聲稱「汪小菲包機接大S骨灰回台灣了」，並獲得汪小菲的母親張蘭點讚。（圖片來源：微博@我是夏小健）
汪小菲 母親 不過「我是夏小健」隨後被揭是張蘭的契仔。（圖片來源：微博@我是夏小健）
不過「我是夏小健」隨後被揭是張蘭的契仔。（圖片來源：微博@我是夏小健）
汪小菲 母親 有網民於張蘭嘅國際版TikTok留言提及汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事，不過就獲張蘭親自回應：「不信謠不傳謠」。（圖片來源：TikTok@張蘭俏生活Lan Beauty Life）
有網民於張蘭嘅國際版TikTok留言提及汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事，不過就獲張蘭親自回應：「不信謠不傳謠」。（圖片來源：TikTok@張蘭俏生活Lan Beauty Life）

汪小菲不滿社交平台遭母親張蘭連累被封

除咗被爆出於朋友圈宣布與母親張蘭斷絕關係外，汪小菲在群組「華人之光」對母親張蘭不滿嘅對話亦被爆出：「給我蓋棺論定，在新聞媒體上審判我。我從頭到尾甚麼都沒說，我帶着兩個孩子在台北，你們去說我利用死人賺錢，我說甚麼了？」、「你可以不喜歡我，你可以說別人甚麼包機的事，我說甚麼了？你憑甚麼審判我？」、「張蘭的做法完全不贊同，但是她我是我」連環爆seed發言疑似不滿其社交平台遭母親連累被無限期封禁。

汪小菲 母親 汪小菲在群組「華人之光」對母親張蘭不滿嘅對話亦被爆出。（圖片來源：網上圖片）
汪小菲在群組「華人之光」對母親張蘭不滿嘅對話亦被爆出。（圖片來源：網上圖片）
汪小菲 母親 抖音集團副總裁李亮亦在其社交平台回應汪小菲及張蘭抖音帳號被無限期封禁一事。（圖片來源：微博@抖音集團李亮）
抖音集團副總裁李亮亦在其社交平台回應汪小菲及張蘭抖音帳號被無限期封禁一事。（圖片來源：微博@抖音集團李亮）
汪小菲 母親 汪小菲及張蘭除咗抖音帳號被無限期封禁外，就連張蘭嘅微博帳號亦被暫停直播功能。（圖片來源：微博@新浪新聞）
汪小菲及張蘭除咗抖音帳號被無限期封禁外，就連張蘭嘅微博帳號亦被暫停直播功能。（圖片來源：微博@新浪新聞）

網民狠批係「遺產KOL母子檔」

對於汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事，唔少網民都留言狠批佢扮嘢：「呢個時候先脫離母子關係，覺得有問題唔一早脫？前妻都不在，做俾邊個睇？」、「想洗底，爭遺産和撫養權啫」、「算吧啦，做戲咁做啫，點會真係斷絕關係 仲有咁多財產未拎落袋」、「唔做演員 嘥咗」、「繼梅媽同梅啟明之後，遺產KOL母子檔接班人出現了」、「當睇戲啦……媽寶沒有了媽，怎成？」、「佢兩母子玩夠未？」

汪小菲 母親 不過網民對於汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事表示唔相信，更狠批：「佢兩母子玩夠未？」（圖片來源：微博圖片）
不過網民對於汪小菲宣布與母親張蘭斷絕關係一事表示唔相信，更狠批：「佢兩母子玩夠未？」（圖片來源：微博圖片）

撰文：東方新地圖片來源：網上圖片、微博@抖音集團李亮、微博@新浪新聞、TikTok@張蘭俏生活Lan Beauty Life、微博@我是夏小健、微博圖片資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 