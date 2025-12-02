汪明荃澳洲之旅少女心爆發！｜咬唇糖與周嘉洛「扮錫錫」 突問一句：覺唔覺得我難相處？

台慶綜藝《帶阿姐看世界》最新一集，汪明荃（阿姐）竟被旅伴周嘉洛徹底融化，罕有地少女心大爆發！兩人不但挑戰50米高空極限，嚇得阿姐全程緊抱嘉洛，之後更在糖果店咬住紅唇糖大玩「扮錫錫」，場面超甜！不過溫馨過後，阿姐竟單刀直入問一句尖銳問題，究竟周嘉洛會如何回應？