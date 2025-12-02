汪明荃澳洲之旅少女心爆發！｜咬唇糖與周嘉洛「扮錫錫」 突問一句：覺唔覺得我難相處？
周嘉洛帶阿姐挑戰50米高空 嚇到全程攬實
在最新播出的第三集，周嘉洛帶領自認「畏高」的阿姐，登上阿德萊德橢圓球場（Adelaide Oval）體驗50米高的Roof Climb。阿姐在挑戰前明顯相當緊張，不斷深呼吸，嘉洛見狀即發揮暖男本色，細心為阿姐穿上保護裝備，並不斷打氣：「唔使擔心呀阿姐，我會一路喺你後面。」雖然阿姐起初仍緊張得攬實嘉洛高呼「我好驚」，但在嘉洛的鼓勵下，最終憑藉演員「一roll機就要嚟啦」的專業精神，成功懸空放開雙手完成創舉，盡顯敬業一面。
汪明荃少女心爆發 咬唇糖與周嘉洛扮錫錫
去到澳洲之旅最後一集，阿姐似乎被周嘉洛的活力感染，愈玩愈投入，徹底變成「行走表情包」！二人在糖果店掃貨時，阿姐一眼看中「紅唇糖」，更童心未泯地與嘉洛咬住糖果大玩「扮錫錫」，場面甜蜜又搞笑。正當氣氛溫馨之際，羅家英更突然視像來電「突襲」，為旅程增添驚喜。旅程尾聲，二人在海邊看日落談心，阿姐突然單刀直入問嘉洛：「你覺唔覺得我難相處？」氣氛瞬間變得認真，阿姐更送上親筆心意卡，大讚嘉洛：「前程無限呀你，睇好你呀！」
周嘉洛地獄廚神上身 白汁意粉驚變豉椒意粉
除了刺激和溫馨的環節，旅程中亦不乏搞笑場面。周嘉洛事前為節目特意上了兩堂烹飪課，並擔任「大廚」為阿姐炮製意粉。豈料他第一關開爐已經「卡關」，更自信地表示自己煮食是「憑感覺」，結果成功將本應是白汁的意粉，煮成一道充滿「驚喜」的地獄料理「豉椒意粉」，令在旁的阿姐大感震驚，哭笑不得，場面相當爆笑。
汪明荃心繫香港 嚴肅慰問大埔火災災民
節目播出前，製作組特別加插一段阿姐為早前大埔宏福苑五級火災災民打氣的片段。由於火災事件嚴重，節目曾停播四集。阿姐在片中表情嚴肅，代表製作團隊向所有受影響的朋友致以最深切慰問，並向所有消防員、醫護人員及參與救災的人士致敬。她表示：「我同大家一樣，心情非常沉重。」並希望藉著做好節目，將溫暖送給大家，祝願港人平安，一同重新出發，盡顯演藝圈大前輩的社會責任感。