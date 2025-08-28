78歲汪明荃生日驚喜不斷！獲兩小鮮肉爭住獻吻 冧爆預告家英哥有「好大表示」？

今日（28日）是「無綫鎮台之寶」汪明荃（Liza姐）的78歲生日，壽星女依然敬業樂業，戴上搶眼的藍色花花耳環現身電視城，為新節目《帶阿姐看世界》開工，豈料獲劇組送上超大驚喜！之前一同拍攝節目的周嘉洛和阮浩棕，突然手捧太陽花蛋糕現身，更應阿姐要求左右夾攻獻上「肉嘴」，場面極度溫馨熱鬧！不過全日最大驚喜，可能要留待晚上，皆因阿姐甜笑透露老公羅家英已準備「好大表示」，究竟是甚麼呢？