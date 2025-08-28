78歲汪明荃生日驚喜不斷！獲兩小鮮肉爭住獻吻 冧爆預告家英哥有「好大表示」？
周嘉洛阮浩棕突襲錄影廠 爭住向汪明荃獻吻
汪明荃今日正為全新綜藝節目《帶阿姐看世界》進行拍攝，心情大好的她全程笑容滿面。劇組為給阿姐一個難忘生日，秘密安排了節目拍檔周嘉洛和阮浩棕（Nic）驚喜現身，二人捧著阿姐最愛的「太陽花蛋糕」高唱生日歌，氹得阿姐心花怒放。當全場起哄下，阿姐更主動要求兩位後輩送上生日吻，嘉洛仔和阿Nic隨即一人一邊臉頰送上「肉嘴」，場面溫馨又搞笑。阿姐事後受訪時坦言見到二人非常開心，笑言拍完節目後經常掛念他們，足見三人感情深厚。
汪明荃大讚後輩體貼 阮浩棕驚訝阿姐超捱得
難得重聚，汪明荃與周嘉洛、阮浩棕在訪問期間瘋狂互笠高帽。阿姐首先感激兩位後輩在旅程中對她照顧有加，而出名口甜舌滑的嘉洛仔即回敬：「阿姐先係照顧我哋嗰個呀！大家知我出名冇內涵，但認識咗阿姐之後，就明白到原來有涵養嘅人係咁樣，所以我之後都有睇多啲書。」至於阿Nic則對阿姐的專業和體力大表佩服，憶述在摩洛哥拍攝時的經歷：「因為我哋喺摩洛哥拍攝時，撞正歐洲熱浪，最熱有44度。我記得阿姐完咗個Trip，落機第二日仲可以完成一個大型Live Show，真係好犀利。」阿姐聽罷也笑著補充：「係呀，我最記得我哋喺沙漠執啲沙摸上手係滾嘅，可以煮熟蛋咁滯。」
汪明荃生日願望勁簡單 甜爆家英哥準備大餐
問到生日願望，見慣大場面的汪明荃簡單表示希望「身體健康」，平淡是福。不過當被問到老公羅家英（家英哥）有何表示時，阿姐即時流露幸福甜笑，更故作神秘地向記者預告：「佢好大表示呀，今晚我哋嗰餐飯係佢安排架！」言語間充滿期待，羨煞旁人。阿姐亦分享了自己多年的生日習俗，就是每年生日正日，家裏的姐姐都會為她準備長壽麵和自家製的蛋糕仔，雖然簡單但充滿儀式感和溫暖。
周奕瑋隔空送祝福 汪明荃冧爆勁有心
除了周嘉洛和阮浩棕親身到場，另一位節目拍檔周奕瑋雖然因工作關係未能現身，但依然非常有心。他特地預先錄製祝賀影片，「隔空」為汪明荃送上最真摯的生日祝福。雖然只是短短幾句，但足以證明「阿姐看世界團」的感情絕非泛泛之交。即使人不在香港，心意依然送到，難怪阿姐睇片時笑得如此燦爛，可見一班後輩的祝福，就是給她最好的生日禮物。