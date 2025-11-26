汪明荃《帶阿姐看世界》官網急刪除日本篇簡介 周奕瑋離奇消失 台慶提名都無份
汪明荃與周奕瑋4月底到東京拍攝《帶阿姐看世界》日本篇，當時兩人貼出大量旅遊靚相，行程相當豐富有趣。不過近日有網民發現，無綫官網關於該節目的資料出現異常情況，周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介竟然離奇消失，連演員名單都找不到他的名字，事件引起熱議。
《帶阿姐看世界》日本篇神秘消失
有細心網民發現，無綫官網《帶阿姐看世界》的節目資料中，原本應該包含周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介內容突然消失，就連在演員及演出藝人一欄中，亦完全找不到周奕瑋的名字。該節目由3位小生周嘉洛、周奕瑋和阮浩棕，聯同汪明荃老公羅家英，分別遊澳洲、日本、摩洛哥和不丹，但目前官網只顯示其他三人的資料。目前在Google搜索該節目，仍然可以見到周奕瑋的名字，但進入網站已被除名，且上星期節目記招亦有現身。
台慶頒獎禮提名名單同樣缺席
更令人關注的是，曾奪最佳男主持的周奕瑋今年雖然再度獲得台慶頒獎禮提名，但提名的主持節目只包括《新春保良迎金蛇》、《一齊企硬‧唔Take嘢》及《周遊東涌》，並沒有《帶阿姐看世界》。相反，同樣參與該節目的周嘉洛、阮浩棕和羅家英都獲提名最佳男主持，三人同樣憑《帶阿姐看世界》入圍，形成強烈對比。
4月東京拍攝曾引發爭議
回顧4月底周奕瑋與汪明荃到東京拍攝的情況，當時兩人在社交網貼出許多旅遊相片，行程相當豐富。阿姐與日本淵源深厚，年輕時曾到東京學跳舞，近年亦經常與羅家英結伴到日本旅行。不過當時阿姐在根津神社欣賞杜鵑花祭的照片曾引起網民關注，有人指她「面燶燶兼皺曬眉頭，似被逼影相」，更有留言稱「阿姐塊面黑過熱咖啡」、「阿姐係咪太攰？」。周奕瑋其後在社交網「補飛」貼出阿姐笑容燦爛的照片為她解畫，表示「阿姐係開心嘅，係有啲曬啫」。
圖片來源：TVB官網、網上圖片、tvb娛樂新聞台、YouTube@魔方全媒、汪明荃IG、周奕瑋IG資料或影片來源：原文刊於新假期