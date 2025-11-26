汪明荃《帶阿姐看世界》官網急刪除日本篇簡介 周奕瑋離奇消失 台慶提名都無份

汪明荃與周奕瑋4月底到東京拍攝《帶阿姐看世界》日本篇，當時兩人貼出大量旅遊靚相，行程相當豐富有趣。不過近日有網民發現，無綫官網關於該節目的資料出現異常情況，周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介竟然離奇消失，連演員名單都找不到他的名字，事件引起熱議。