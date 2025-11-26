汪明荃《帶阿姐看世界》東京站神秘消失 周奕瑋精心策劃7大行程曝光
無綫台慶綜藝《帶阿姐看世界》東京站突然神秘消失，令一眾觀眾大感意外。節目原定由周奕瑋帶領汪明荃遊覽日本東京，更事先精心策劃多個特色體驗活動，但現時相關內容已從官網完全移除。據悉周奕瑋更曾親自飛到當地打點及視察，務求為阿姐安排最完美的東京之旅，如今這些用心準備的行程恐怕永遠無法與觀眾見面。
《帶阿姐看世界》東京站離奇消失
有網民發現無綫官網《帶阿姐看世界》的資料中，周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介已完全消失，就連演員及演出藝人一欄亦沒有周奕瑋的名字。更令人關注的是，在今年台慶頒獎禮的最佳男主持提名中，周奕瑋雖然再度獲得提名，但提名節目只包括《新春保良迎金蛇》、《一齊企硬‧唔Take嘢》及《周遊東涌》，卻沒有《帶阿姐看世界》。相反，周嘉洛、阮浩棕和羅家英均憑《帶阿姐看世界》獲得最佳男主持提名，形成強烈對比。
周奕瑋精心策劃7大東京行程曝光
儘管東京站內容已被移除，但早前曝光的預告片仍可見到阿姐在東京的豐富體驗活動。據了解，周奕瑋為汪明荃精心安排的東京行程相當豐富，首先是根津神社杜鵑花祭，讓汪明荃可以欣賞到東京春季最美的花海景色。其次是築地場外市場，體驗地道的日本美食文化。最矚目的是東京灣豐洲40米高空用餐體驗「Dinner in the Sky」，這個驚險刺激的高空餐廳曾經被多個旅遊媒體報導。另外還有東京灣City Circuit電動賽車體驗，從預告片的照片可見相當刺激。這些行程充分展現了周奕瑋的用心策劃，務求讓阿姐體驗最地道的東京文化。
汪明荃大讚周奕瑋貼心安排
汪明荃曾公開大讚周奕瑋的貼心安排，表示對方事先飛到當地打點同視察，令她非常期待這次東京之旅。阿姐更透露雖然未知會去什麼景點，但希望有機會重返當年學跳舞的學校，雖然學校已經拆卸變成大樓，但仍想回去懷緬一下青春歲月。這些溫馨的互動和期待，如今恐怕只能成為回憶。
網民熱議節目突然消失
網民對《帶阿姐看世界》東京站突然消失議論紛紛，有人表示「好想睇阿姐同Jarvis去東京嘅互動」，亦有網民感嘆「咁用心準備嘅行程竟然睇唔到」。不少觀眾都對周奕瑋與幕後團隊精心設計的行程感到可惜，認為這些大量精彩畫面本來應該與觀眾分享，如今卻因為不可抗力因素影響而進入倉底，曝光無期。
圖片來源：TVB、周奕瑋IG資料或影片來源：原文刊於新假期