汪明荃《帶阿姐看世界》東京站神秘消失 周奕瑋精心策劃7大行程曝光

最新娛聞
東方新地

廣告

無綫台慶綜藝《帶阿姐看世界》東京站突然神秘消失，令一眾觀眾大感意外。節目原定由周奕瑋帶領汪明荃遊覽日本東京，更事先精心策劃多個特色體驗活動，但現時相關內容已從官網完全移除。據悉周奕瑋更曾親自飛到當地打點及視察，務求為阿姐安排最完美的東京之旅，如今這些用心準備的行程恐怕永遠無法與觀眾見面。

《帶阿姐看世界》東京站離奇消失

有網民發現無綫官網《帶阿姐看世界》的資料中，周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介已完全消失，就連演員及演出藝人一欄亦沒有周奕瑋的名字。更令人關注的是，在今年台慶頒獎禮的最佳男主持提名中，周奕瑋雖然再度獲得提名，但提名節目只包括《新春保良迎金蛇》、《一齊企硬‧唔Take嘢》及《周遊東涌》，卻沒有《帶阿姐看世界》。相反，周嘉洛、阮浩棕和羅家英均憑《帶阿姐看世界》獲得最佳男主持提名，形成強烈對比。

周奕瑋精心策劃7大東京行程曝光

儘管東京站內容已被移除，但早前曝光的預告片仍可見到阿姐在東京的豐富體驗活動。據了解，周奕瑋為汪明荃精心安排的東京行程相當豐富，首先是根津神社杜鵑花祭，讓汪明荃可以欣賞到東京春季最美的花海景色。其次是築地場外市場，體驗地道的日本美食文化。最矚目的是東京灣豐洲40米高空用餐體驗「Dinner in the Sky」，這個驚險刺激的高空餐廳曾經被多個旅遊媒體報導。另外還有東京灣City Circuit電動賽車體驗，從預告片的照片可見相當刺激。這些行程充分展現了周奕瑋的用心策劃，務求讓阿姐體驗最地道的東京文化。

汪明荃大讚周奕瑋貼心安排

汪明荃曾公開大讚周奕瑋的貼心安排，表示對方事先飛到當地打點同視察，令她非常期待這次東京之旅。阿姐更透露雖然未知會去什麼景點，但希望有機會重返當年學跳舞的學校，雖然學校已經拆卸變成大樓，但仍想回去懷緬一下青春歲月。這些溫馨的互動和期待，如今恐怕只能成為回憶。

網民熱議節目突然消失

網民對《帶阿姐看世界》東京站突然消失議論紛紛，有人表示「好想睇阿姐同Jarvis去東京嘅互動」，亦有網民感嘆「咁用心準備嘅行程竟然睇唔到」。不少觀眾都對周奕瑋與幕後團隊精心設計的行程感到可惜，認為這些大量精彩畫面本來應該與觀眾分享，如今卻因為不可抗力因素影響而進入倉底，曝光無期。

汪明荃 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 《帶阿姐看世界》東京站離奇消失（圖片來源：TVB）
《帶阿姐看世界》東京站離奇消失（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 根津神社杜鵑花祭（圖片來源：周奕瑋IG）
根津神社杜鵑花祭（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 （圖片來源：周奕瑋IG）
（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 周奕瑋貼心安排（圖片來源：周奕瑋IG）
周奕瑋貼心安排（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 預告片有講阿姐去東京嘅體驗活動（圖片來源：TVB）
預告片有講阿姐去東京嘅體驗活動（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 東京灣City Circuit電動賽車體驗（圖片來源：TVB）
東京灣City Circuit電動賽車體驗（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 東京灣豐洲40米高空用餐體驗「Dinner in the Sky」（圖片來源：周奕瑋IG）
東京灣豐洲40米高空用餐體驗「Dinner in the Sky」（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 周奕瑋 周奕瑋事先飛到當地打點同視察（圖片來源：周奕瑋IG）
周奕瑋事先飛到當地打點同視察（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 周奕瑋與幕後團隊精心設計的行程感到可惜（圖片來源：周奕瑋IG）
周奕瑋與幕後團隊精心設計的行程感到可惜（圖片來源：周奕瑋IG）
汪明荃 周奕瑋 （圖片來源：周奕瑋IG）
（圖片來源：周奕瑋IG）

圖片來源：TVB、周奕瑋IG資料或影片來源：原文刊於新假期

熱門文章

 