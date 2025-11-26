汪明荃《帶阿姐看世界》東京站神秘消失 周奕瑋精心策劃7大行程曝光

無綫台慶綜藝《帶阿姐看世界》東京站突然神秘消失，令一眾觀眾大感意外。節目原定由周奕瑋帶領汪明荃遊覽日本東京，更事先精心策劃多個特色體驗活動，但現時相關內容已從官網完全移除。據悉周奕瑋更曾親自飛到當地打點及視察，務求為阿姐安排最完美的東京之旅，如今這些用心準備的行程恐怕永遠無法與觀眾見面。