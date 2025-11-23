汪明荃新節目未播先倒米？｜突發質問「點解搵我做」 羅家英急教周嘉洛4大必殺技救亡！
羅家英未出發先教路 周嘉洛接四大錦囊勁頭痕
節目首站由周嘉洛陪同阿姐前往澳洲，為免乖孫失職，老公羅家英（家英哥）特意在出發前傳授「四大氹掂阿姐必殺技」，包括「準時」、「唔好咁多多餘說話」、「千祈唔好擦鞋」及「阿姐鍾意飲番杯華田」。這四大錦囊讓自稱準備了「120招花式擦鞋」又天生多言的周嘉洛大感頭痛，擦鞋大計瞬間泡湯。不過，他對「準時」一項極具信心，更對鏡頭許下豪言：「我應承自己每日起碼要早十五分鐘（落樓），我要落嚟等阿姐，我唔要做畀阿姐等嗰個。」同時額外向阿姐作出「開心，守時，安全」三大承諾，誓要做好護花使者。
汪明荃首試自駕遊勁興奮 爆響口曾超速要上堂
雖然出發前滿腹疑問，但汪明荃在旅途中卻少女心大爆發，更獻出人生第一次自駕遊，挑戰駕駛超級大型豪華露營車！起初信心不足的阿姐，在周嘉洛多番鼓勵下終於踏出第一步，事後更興奮表示愈開愈過癮，大讚：「愈揸愈鍾意，因為可以 Handle 咁大架車好似好型咁。」她更搞笑地叮囑周嘉洛一定要拍照傳給家英哥「威吓」。旅途中阿姐更無所不談，大方分享自己曾多次超速駕駛而被罰上堂的經歷：「我試過超速好多次，要去上堂，嗰次入到去，差唔多全部都係的士司機喎。」她直言當時被認出感到「好面懵」，場面尷尬。
汪明荃澳洲體驗海陸空 周嘉洛自爆秘密嚇親阿姐
在周嘉洛的帶領下，汪明荃在澳洲體驗了連串精彩活動，行程上天下海，玩盡海陸空。二人先後到訪 Rundle Mall、德國村、Barossa Valley 等著名景點，更一起睇日落、睇星星、坐熱氣球、Glamping，甚至挑戰釣藍蟹，過程更登上澳洲報章頭條，相當威水！當中不少活動更是阿姐的第一次，讓她玩得不亦樂乎。除了玩樂，周嘉洛亦在節目中分享了與阿姐首次合作拍劇的趣事，更自爆了一件令阿姐大感難以置信的秘密，究竟是甚麼驚人事件，就要留待節目中揭曉。
圈中好友驚喜現身祝賀 葉蒨文曾展望亂入搞氣氛
為了慶祝阿姐正式出發看世界，一眾圈中好友亦驚喜亮相節目，陣容鼎盛，包括視帝陳展鵬、葉蒨文、曾展望、羅子溢、陳煒、黃翠如、洪永城、劉穎鏇等。他們將會以意想不到的方式「亂入」節目，為阿姐的旅程增添更多歡樂與火花。預告中見到眾星七嘴八舌，似乎各有任務在身，究竟這班小生花旦會為阿姐帶來怎樣的驚喜，他們的出現又會與阿姐擦出甚麼火花，絕對是節目的一大看點，實在令人期待。