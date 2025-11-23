汪明荃新節目未播先倒米？｜突發質問「點解搵我做」 羅家英急教周嘉洛4大必殺技救亡！

全新綜藝節目《帶阿姐看世界》將於明晚（24日）首播，78歲的汪明荃（阿姐）竟在預告中罕有地公開質疑公司，場面一度極為尷尬！她一句：「其實我想問公司，點解搵我做呢個節目？！」嚇窒全場，身旁的周嘉洛、阮浩棕等「乖孫」亦面露驚訝，究竟是預先安排的節目效果，還是阿姐真情流露，背後隱藏著甚麼內幕？