《帶阿姐看世界》日本篇神秘消失 網民熱議汪明荃衣服字樣疑似暗藏玄機

汪明荃與周奕瑋今年4月合作拍攝《帶阿姐看世界》日本篇，兩人在東京留下不少開心合照，豈料節目播出前夕卻傳出變數。有網民翻看當時的拍攝花絮相片時，意外發現阿姐身穿的衣服印有神秘字樣，引起熱烈討論，背後真相令人意想不到。