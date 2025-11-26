《帶阿姐看世界》日本篇神秘消失 網民熱議汪明荃衣服字樣疑似暗藏玄機
汪明荃與周奕瑋今年4月合作拍攝《帶阿姐看世界》日本篇，兩人在東京留下不少開心合照，豈料節目播出前夕卻傳出變數。有網民翻看當時的拍攝花絮相片時，意外發現阿姐身穿的衣服印有神秘字樣，引起熱烈討論，背後真相令人意想不到。
無綫官網周奕瑋日本篇突然消失
無綫台慶綜藝《帶阿姐看世界》原定由3位小生周嘉洛、周奕瑋和阮浩棕，聯同汪明荃老公羅家英，分別遊澳洲、日本、摩洛哥和不丹。節目昨晚首播澳洲篇，由周嘉洛陪同阿姐暢遊當地。然而有眼利網民發現，無綫官網關於《帶阿姐看世界》的資料出現異常，周奕瑋帶阿姐遊日本的簡介離奇消失，連演員及演出藝人一欄亦不見周奕瑋的名字，令人疑惑節目安排是否有變。
阿姐4月東京拍攝花絮重新被翻出
事件曝光後，網民紛紛翻看汪明荃與周奕瑋今年4月在東京的拍攝花絮。當時兩人貼出許多旅遊相片，阿姐與日本淵源深厚，年輕時曾到東京學跳舞，近年亦經常與羅家英結伴到日本旅行，拍攝過程看得出相當盡興。然而在重新檢視這些照片時，有網民注意到阿姐身穿的衣服印有「Change The History」字樣，在當前節目出現變數的情況下，這個標語顯得格外引人注目。
網民熱議衣服字樣暗藏玄機
網民發現汪明荃衣服上的「Change The History」字樣後，紛紛猜測是否別有深意，甚至有人誤以為阿姐透過衣服控訴「篡改歷史」。不過經查證後發現，該上衣其實是奈良美智與Stella McCartney在2023年夏季合作推出的時裝系列，標語背後帶有環保和永續時尚態度。同系列服裝標語還包括「We are punks」和「Don’t waste another day!」，兩位創意靈魂人物共同宣揚反對工業化世代的理念，可愛人物眼神中透露反骨叛逆精神，與節目風波純屬巧合。
圖片來源：周奕瑋IG、TVB、網上圖片資料或影片來源：原文刊於新假期