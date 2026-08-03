汪明荃開箱「鍾培生千金」喜禮 奢華包裝下價錢超貼地
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79歲的影視圈大姐大汪明荃今日（3日）在社交平台開心分享一份豪門喜悅，曝光了百億富豪鍾培生與新婚妻子莊雅婷喜迎千金的星級薑醋禮盒。這份來自米芝蓮一星名店的極具派頭禮物，外表設計充滿豪門世家的非凡氣派，不過當其真實定價曝光後，卻展現出難以置信的超級反差感，背後真相絕對令人大感意外。
汪明荃IG晒米芝蓮星級薑醋禮盒
汪阿姐今日於個人社交平台高調上載多張照片，全方位為這份極具份量的BB女薑醋禮盒打卡開箱。從相片中可見該禮盒採用貴氣十足的棗紅色為主調，並以極致奢華的金線作點綴，裡面裝有一罐配上金色蓋密封圓形瓶罐。整個包裝完美展現出傳統豪門世家的懾人氣派，而禮盒外圍及瓶蓋上方均印有半島酒店旗下米芝蓮一星中菜廳嘉麟樓經典標誌，盡顯送禮人的尊貴身份。
鍾培生莊雅婷賀卡盡顯傳統心思
這份星級禮物內附上一張充滿傳統喜慶氣息的精美賀卡，上面清晰印有「喜至慶來 明珠入掌 共歡同樂 永永其祥」等祝詞，下款則正式署名「鍾培生 鍾莊雅婷 敬贈」，直接對外證實兩人正式榮升父母並喜迎愛女的佳音。汪阿姐收到這份充滿誠意的厚禮後，亦立刻在帖文寫下「收到鍾培生鍾莊雅婷送來BB女薑醋。恭喜『弄瓦之喜』。」作為祝賀，完美示範長輩對後輩滿滿的疼愛與祝福。
百億富豪與大姐大淵源極度深厚
原來這位百億富豪與演藝圈大姐大之間的關係絕不簡單，皆因鍾培生母親與汪阿姐本身就是相識多年的超級好閨密。男方過去出席公開活動時就曾笑言自己絕對是對方「睇住大」的超級世姪，可見兩家交情非淺。回顧今年初他在淺水灣大宅向莊雅婷舉行那場極致浮誇的求婚儀式，不但有管弦樂團現場伴奏，更出動吊威也從30米高空一躍而下，當時的超級排場至今依然令人津津樂道。
禮盒價錢極度貼地掀起網上熱話
這份由星級名店出品的奢華薑醋禮盒曝光後，其二人份量定價被揭露原來只需398元，價錢極度貼地親民，引起網民熱烈討論。雖然這次豪門送禮安排既體面又務實，但其實鍾家喜迎千金的消息曝光後，網上曾出現不少雜音。早前就有網民發表過激評論，鍾培生隨即挺身而出霸氣護航，並公開澄清批評部分網民的惡毒言論絕對與太太生女無關，同時重申自己「一女五子」的宏大生育藍圖。
資料或影片來源：原文刊於新假期