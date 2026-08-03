汪明荃開箱「鍾培生千金」喜禮 奢華包裝下價錢超貼地

79歲的影視圈大姐大汪明荃今日（3日）在社交平台開心分享一份豪門喜悅，曝光了百億富豪鍾培生與新婚妻子莊雅婷喜迎千金的星級薑醋禮盒。這份來自米芝蓮一星名店的極具派頭禮物，外表設計充滿豪門世家的非凡氣派，不過當其真實定價曝光後，卻展現出難以置信的超級反差感，背後真相絕對令人大感意外。