78歲汪明荃再做媒人婆｜摩洛哥當眾逼供阮浩棕 一句「買嘢畀女友」嚇到口窒窒？

現年78歲的「阿姐」汪明荃在旅遊節目《帶阿姐看世界》中，與新任「孫仔」阮浩棕同遊摩洛哥，期間阿姐突然「媒人婆」上身，在鏡頭前當眾追問阮浩棕與緋聞女友何沛珈的戀情！阿姐一句突襲式提問：「你使唔使買啲嘢畀女友呀？」，令阮浩棕當場嚇到口窒窒，場面一度極之尷尬，究竟這位貼心暖男最終如何拆解阿姐的戀情攻勢？

摩洛哥街頭突襲逼供 阮浩棕被問戀情嚇到口窒

在最新播出的節目中，汪明荃與阮浩棕正悠閒地在摩洛哥古城菲斯閒逛皮革製品店，氣氛本來相當輕鬆。豈料，阿姐突然向身旁的阮浩棕發動攻勢，笑著問他：「你使唔使買啲嘢畀女友呀？」，直接將他與何沛珈的緋聞擺上枱面！面對阿姐的單刀直入，阮浩棕明顯措手不及，嚇得一時語塞，口窒窒不懂反應。身旁工作人員更加入戰團，提議他購買「情侶銀包」，令他更加尷尬。阮浩棕情急之下，馬上拖阿姐落水轉移視線，可惜卻慘遭阿姐大派檸檬，逼供場面既緊張又搞笑。

阮浩棕暖男舉動冧爆阿姐 勇闖百年「大染缸」勁吸睛

阮浩棕作為第二站的旅伴，一改周嘉洛的「口花花」路線，轉走知性暖男風格，全程不但緊緊拖實阿姐，更化身「人肉資料機」，溫柔地講解當地歷史文化，深得阿姐歡心。知道摩洛哥太陽猛烈，阮浩棕更聯同製作組，秘密訂製一把繡上Liza字樣的「五色Liza遮」，每日根據阿姐的衣著更換顏色，貼心程度爆燈！此外，二人到訪全球唯一保持人手染皮的菲斯「大染缸」，面對由動物糞便作染料而產生的濃烈臭味，阮浩棕竟鼓起勇氣，親身走入染缸之間體驗「飛缸走隙」，阿姐在旁也肉緊大叫：「小心呀真係」，並為他拍照留念，可見二人感情極好。

78歲汪明荃自揭養生之道 笑言被周潤發「跑到嚇死我」

雖然已經78歲，但阿姐在旅程中依然精力充沛，更在節目中大談養生之道。她坦言自己雖然會和羅家英行山，但只會「行平路」，更笑言不會學習周潤發跑山的習慣：「唔係發仔嗰啲，發仔嗰啲跑到嚇死我！」她認為運動要視乎個人身體條件，最重要是「平平安安就得啦」。除了心態年輕，阿姐對工作的熱誠更是數十年不減，她透露直到今天，自己仍然堅持每日「返咗office先」，敬業樂業的精神實在令人佩服，也解釋了她為何能在銀幕前保持最佳狀態。

汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

、（圖片來源：TVB）、（圖片來源：TVB）

汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

、（圖片來源：TVB）

汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）
汪明荃 阮浩棕 （圖片來源：TVB）
（圖片來源：TVB）

圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期

