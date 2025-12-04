78歲汪明荃再做媒人婆｜摩洛哥當眾逼供阮浩棕 一句「買嘢畀女友」嚇到口窒窒？
現年78歲的「阿姐」汪明荃在旅遊節目《帶阿姐看世界》中，與新任「孫仔」阮浩棕同遊摩洛哥，期間阿姐突然「媒人婆」上身，在鏡頭前當眾追問阮浩棕與緋聞女友何沛珈的戀情！阿姐一句突襲式提問：「你使唔使買啲嘢畀女友呀？」，令阮浩棕當場嚇到口窒窒，場面一度極之尷尬，究竟這位貼心暖男最終如何拆解阿姐的戀情攻勢？
摩洛哥街頭突襲逼供 阮浩棕被問戀情嚇到口窒
在最新播出的節目中，汪明荃與阮浩棕正悠閒地在摩洛哥古城菲斯閒逛皮革製品店，氣氛本來相當輕鬆。豈料，阿姐突然向身旁的阮浩棕發動攻勢，笑著問他：「你使唔使買啲嘢畀女友呀？」，直接將他與何沛珈的緋聞擺上枱面！面對阿姐的單刀直入，阮浩棕明顯措手不及，嚇得一時語塞，口窒窒不懂反應。身旁工作人員更加入戰團，提議他購買「情侶銀包」，令他更加尷尬。阮浩棕情急之下，馬上拖阿姐落水轉移視線，可惜卻慘遭阿姐大派檸檬，逼供場面既緊張又搞笑。
阮浩棕暖男舉動冧爆阿姐 勇闖百年「大染缸」勁吸睛
阮浩棕作為第二站的旅伴，一改周嘉洛的「口花花」路線，轉走知性暖男風格，全程不但緊緊拖實阿姐，更化身「人肉資料機」，溫柔地講解當地歷史文化，深得阿姐歡心。知道摩洛哥太陽猛烈，阮浩棕更聯同製作組，秘密訂製一把繡上Liza字樣的「五色Liza遮」，每日根據阿姐的衣著更換顏色，貼心程度爆燈！此外，二人到訪全球唯一保持人手染皮的菲斯「大染缸」，面對由動物糞便作染料而產生的濃烈臭味，阮浩棕竟鼓起勇氣，親身走入染缸之間體驗「飛缸走隙」，阿姐在旁也肉緊大叫：「小心呀真係」，並為他拍照留念，可見二人感情極好。
78歲汪明荃自揭養生之道 笑言被周潤發「跑到嚇死我」
雖然已經78歲，但阿姐在旅程中依然精力充沛，更在節目中大談養生之道。她坦言自己雖然會和羅家英行山，但只會「行平路」，更笑言不會學習周潤發跑山的習慣：「唔係發仔嗰啲，發仔嗰啲跑到嚇死我！」她認為運動要視乎個人身體條件，最重要是「平平安安就得啦」。除了心態年輕，阿姐對工作的熱誠更是數十年不減，她透露直到今天，自己仍然堅持每日「返咗office先」，敬業樂業的精神實在令人佩服，也解釋了她為何能在銀幕前保持最佳狀態。
