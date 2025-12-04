78歲汪明荃再做媒人婆｜摩洛哥當眾逼供阮浩棕 一句「買嘢畀女友」嚇到口窒窒？

現年78歲的「阿姐」汪明荃在旅遊節目《帶阿姐看世界》中，與新任「孫仔」阮浩棕同遊摩洛哥，期間阿姐突然「媒人婆」上身，在鏡頭前當眾追問阮浩棕與緋聞女友何沛珈的戀情！阿姐一句突襲式提問：「你使唔使買啲嘢畀女友呀？」，令阮浩棕當場嚇到口窒窒，場面一度極之尷尬，究竟這位貼心暖男最終如何拆解阿姐的戀情攻勢？