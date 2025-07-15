汪明荃會考成績驚爆極低分感灰心！網民神回覆超爆笑：「你以為佢考科舉？」

明日（16日）就係DSE放榜大日子，一眾考生心情難免緊張！每逢此時，網上總會瘋傳一張關於「阿姐」汪明荃會考成績的陳年截圖，驚爆她當年原來僅考獲6分，更曾為此感到極度灰心。有網民對此大感驚訝，但隨即有另一位網民的神回覆，至今仍是經典！