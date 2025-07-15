汪明荃會考成績驚爆極低分感灰心！網民神回覆超爆笑：「你以為佢考科舉？」
汪明荃會考成績再瘋傳 網民年度回顧笑爆
每年DSE放榜前夕，「汪明荃會考6分」的討論總會成為網民的「年度回顧」盛事。事源早年有網民在討論區好奇發文：「原來汪明荃都考過會考。」並附上一個充滿疑惑的表情符號，似乎對這位殿堂級前輩的學歷感到非常意外。帖文一出，旋即引來另一位網民幽默回應：「你以為佢考科舉呀？」這句神回覆因過於精闢有趣，被截圖後在網絡上瘋傳至今，成為不少考生在放榜前夕用來舒緩緊張氣氛的必看meme，每年都引發網民爆笑熱議。
汪明荃親揭失意往事 直言「好灰心」
雖然網民的討論帶點戲謔，但汪明荃本人確實曾為成績而失落。汪明荃9歲從上海來港，先後入讀蘇浙小學和蘇浙公學，並於1966年參加當年的香港中學會考。據悉她當時考獲5科及格，但因差一科未能取得完整的合格證書（即所謂的「攞唔到Cert」），與6分的傳聞相符。她過去受訪時亦曾坦言對成績感到不開心，更直接用三個字形容當時心情：「好灰心！」
1966年會考失意 汪明荃轉戰演藝圈成傳奇
所謂「上帝關了一扇門，必會為你打開另一扇窗」，這句話在汪明荃身上得到完美印證。就在1966年會考成績失意後，她偶然從報紙廣告中得知電視台招收演藝學員的消息，決定放手一搏，報考了麗的映聲第一期藝員訓練班。憑藉出眾的才華與努力，汪明荃在超過1,000名報名者中脫穎而出，最終以成績第一名的超卓姿態畢業，其畢業證書編號更是極具意義的「001」。
網民熱議汪明荃舊史 「證明讀書唔係唯一出路」
汪明荃的勵志故事每年都為應屆考生帶來極大鼓舞，網民對此的討論也一面倒地正面。除了瘋傳「你以為佢考科舉呀？」的經典截圖外，不少留言都力撐阿姐，大讚她是勵志典範。有網民表示：「阿姐個故仔真係好勵志，證明讀書唔係唯一出路！」、「每年睇一次，提醒自己條路唔止一條」、「6分都可以做到娛樂圈阿姐，我哋有咩好驚？」、「呢張cap圖絕對係香港互聯網嘅文化遺產！」
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