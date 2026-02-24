MIRROR三子拜年遇「汪阿tag」馬年進化版 汪明荃標註再揭熱話引網民爆笑
MIRROR三子登門拜年汪明荃羅家英
日前MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆、Jeremy李駿傑特意到汪明荃與羅家英家中拜年，場面溫馨。昨日汪明荃於Instagram分享多張合照，五人更一同拍片向粉絲送上新年祝福。不過眼利網民很快發現，汪阿姐在社交平台上的「技術」又有新突破，「汪阿tag」馬年進化版正式登場。
汪阿姐標註三人全軍覆沒引爆笑
汪明荃在帖文中努力嘗試標註三位MIRROR成員，分別寫下「@呂爵安」、「@ansonlht」、「@Jeremy」，結果三個標註中只有Anson Lo的帳號成功連結，其餘兩個完全標註不到。更搞笑的是，汪阿姐還將MIRROR串錯成「mirrors」，種種「技術失誤」令網民忍俊不禁。有網民將帖文截圖分享到Threads，「汪阿tag」進化版隨即引起熱烈討論。
網民大讚汪阿姐努力學習社交平台
面對汪明荃的可愛「失誤」，網民反應相當正面，紛紛留言大讚她的努力。有網民留言「汪阿姐tag 3個，全部都tag唔中，Too cute」、「咁嘅年紀玩ig識@已經好勁，同埋證明真係呀姐自己」、「撳入去無一個係佢哋」。更有網民感慨地表示「阿姐呢個年紀真係好叻，我阿媽同佢同年紀，教whatsapp每次教完，第二日就唔記得」，對汪阿姐的學習精神表示敬佩。
創意網民玩諧音搞笑留言爆紅
除了讚賞汪明荃的努力外，創意十足的網民更發揮幽默感，以諧音方式搞笑留言。其中一則「汪明全tag錯，羅家應改善」的留言獲得大量網民讚好，巧妙地將汪明荃和羅家英的名字融入搞笑句子中。另外亦有網民調侃「汪阿tag要手寫先有味道」，懷念起汪阿姐早前直接在照片上寫名字標註朋友的經典做法。
成網絡文化現象持續發酵
現年78歲的汪明荃近年積極經營社交平台，與網民互動頻繁。她早前因不懂如何在Instagram標註朋友，直接在照片上手寫朋友姓名的做法，創造了「汪阿tag」這個網絡熱話。如今來到馬年，「汪阿tag」再有進化版本，從手寫名字進步到嘗試使用@符號標註，雖然成功率不高，但網民都被她的認真態度所感動，認為這種真實可愛的互動方式正是社交平台的魅力所在。