24歲沈月罕曬惹火事業線震撼全網 幕後隱藏級大師真面目曝光惹熱議
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24歲「最美星二代」沈月近日與家人飛往三亞度假，竟在社交平台驚爆多張超低胸性感美照震撼全網。這位清純女神突然大解放狂曬惹火事業線，瞬間令大批網民陷入瘋狂狀態。原來這輯引爆熱話的火辣靚相背後，隱藏著一位極具份量級別人物親自操刀。
24歲沈月三亞度假換上超低胸連身裙
沈月昨日在社交平台大方分享一系列於三亞度假拍攝靚相，相中她身穿一條清新優雅兼極度貼身白色吊帶蕾絲連身短裙，頭頂戴著白色太陽眼鏡充滿夏日風情。她毫不吝嗇展露出一身白滑無瑕肌膚，裙裝超低胸剪裁更加極致凸顯出其深長事業線以及一雙修長美腿，火辣惹火身材瞬間震撼全網眼球。除此之外她更捧著椰子當成拍攝道具調皮賣萌，一時坐在泳池邊擺出迷人姿態，一時在草地上展現青春無敵氣息，將性感與甜美完美結合。
幕後隱藏級攝影大師真實身份竟是邱淑貞
面對外界猛烈讚賞這批高質素性感靚相，沈月親自透過社交平台發文揭開謎底，並寫道「Summer in Sanya」及透露照片全為「pics by mom」。原來這輯將她完美身段表露無遺兼充滿時尚感大片，全由媽咪邱淑貞親自操刀掌鏡拍攝。這位昔日性感女神完美捕捉了愛女每個誘人神態，母女兩人聯手打造出這批驚艷視覺效果極佳照片。同時沈月亦不忘為爸爸沈嘉偉旗下潮流品牌擔任最佳代言人，特意利用手上草編包作配搭宣傳，盡顯乖女本色。
沈嘉偉邱淑貞大女獲封最美星二代盡得優良遺傳
90年代大受歡迎性感女神邱淑貞自從於1999年與I.T集團創辦人沈嘉偉結為夫婦後便全面息影，兩人先後育有三名千金，一家五口生活相當低調。作為24歲大家姐沈月自小已經備受外界關注，無論是精緻五官輪廓還是惹火豐滿身材，都堪稱完美復刻了媽咪當年巔峰時期優良遺傳。她近年更加深受各大國際時尚品牌喜愛，早已成為本地時尚界炙手可熱寵兒，經常獲邀出席各大頂級品牌公開活動，每次亮相總會成為全場焦點所在。
惹火靚相引爆網絡熱討連男神魏浚笙亦點讚
大批網民紛紛湧入留言區大讚「完全認不出是平時清純乖乖女」、「身材好到令人流鼻血」以及「完美繼承媽咪性感基因」。這股強大性感魅力甚至連圈中人氣男神魏浚笙亦無法抵擋，被發現火速在照片下方按讚互動，相關截圖及討論持續在各大社交平台發酵。
資料或影片來源：原文刊於新假期