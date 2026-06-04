喜劇開場｜沈殷怡演酒吧老闆娘被讚完勝日版！女神「背後身分」曝光：原來係有牌執業

ViuTV港版《喜劇開場》找來沈殷怡飾演酒吧老闆娘，不少觀眾睇完即刻大讚港版選角完勝日版，無論顏值定身材都係壓倒性勝利。更令人驚訝的是，這位ViuTV女神不止外形出眾，她的履歷更是強到離譜，最近又再解鎖一個全新成就。