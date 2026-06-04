喜劇開場｜沈殷怡演酒吧老闆娘被讚完勝日版！女神「背後身分」曝光：原來係有牌執業
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ViuTV港版《喜劇開場》找來沈殷怡飾演酒吧老闆娘，不少觀眾睇完即刻大讚港版選角完勝日版，無論顏值定身材都係壓倒性勝利。更令人驚訝的是，這位ViuTV女神不止外形出眾，她的履歷更是強到離譜，最近又再解鎖一個全新成就。
沈殷怡《喜劇開場》酒吧老闆娘完勝日版選角
港版《喜劇開場》改編自同名日劇，由楊樂文、何啟華、王智德等人主演，劇中「紅白藍」三人組常常光顧的酒吧，老闆娘正是由沈殷怡飾演。日版同一角色由松田ゆう姫出演，走的是地下文青、帶點頹廢厭世的路線，符合日本深夜小酒館那種神秘感。然而港版選擇讓Shirley來演繹，明顯是要為這部男班底為主的劇集增添視覺亮點，她標緻五官配上出眾身材，演起風情萬種的酒吧老闆娘自然吸睛度爆燈，網民一致認為這個casting堪稱全劇最佳選角決定。
沈殷怡社交平台宣布考獲國際唎酒師資格
沈殷怡於2024年11月在社交平台晒相報喜，分享自己成功考獲Master of whisky（國際唎酒師）銜頭，她寫道：「2024完結前用肝考回來的新身分，多多指教。」人生再添專業資格，由執業律師到國際唎酒師，Shirley用實力證明自己絕非花瓶。好友曾樂彤即刻搞笑留言：「酒精敏感驗證！（冇酒精會敏感）。」粉絲亦紛紛留言恭賀，大讚她非常叻女。
DSE考獲4科5**再攻讀法律成執業律師
沈殷怡的學霸背景一直為人津津樂道，她當年在DSE考獲4科5**亮麗成績，隨後攻讀法律系碩士，更成功考取執業律師資格。如今再加上國際唎酒師頭銜，Shirley的履歷可謂文武雙全——既有法律界的專業認證，又有品酒領域的國際資格，配合她在《喜劇開場》中飾演酒吧老闆娘的角色，簡直是現實與戲劇完美重疊，難怪網民笑稱這根本是「本色演出」。
網民激讚Shirley知性美兼備堪稱最強女神
網民對沈殷怡的評價向來極高，今次她考獲唎酒師資格後更是一片讚嘆聲。有網民留言表示「靚女讀書叻又有品味，人生贏家」，亦有人指「演酒吧老闆娘原來係有牌照嘅」。從外形到內涵，從學歷到專業資格，沈殷怡不斷用行動打破「靚就冇腦」的刻板印象，而她在《喜劇開場》中的選角亦被視為港版改編最成功的決定之一，觀眾期待她日後有更多演出機會。
資料或影片來源：原文刊於新假期