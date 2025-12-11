不一樣愛情｜沈震軒爆男人聽女人話會發達 Shirley形容老公專一如執到寶

沈震軒與陳欣妍（Shirley）明晚（12日）將在《不一樣的愛情》最後一集分享相差十年的拍拖之道，兩人從初次相識的細心體貼到同居生活的磨合，展現出截然不同性格如何互補。沈震軒更大爆自己的相處哲學，認為男人應該聽女人話，而Shirley則形容老公專一得像執到寶，背後原因令人意外。