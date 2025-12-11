不一樣愛情｜沈震軒爆男人聽女人話會發達 Shirley形容老公專一如執到寶
拍攝現場1個舉動擄獲芳心
Shirley回憶兩人初次相識是在拍攝現場，當日天氣惡劣加上她正值生理期首日，身體極度疲憊。沈震軒主動讓出座位，更從背包取出朱古力給她補充體力，這個細心體貼的舉動令Shirley對他留下深刻印象。她形容沈震軒與過往認識的男士完全不同，過去遇到的對象多屬花心或不夠穩重類型。
Shirley大讚沈震軒專一如執到寶
Shirley直言「原來搣咗層紗布先知佢咁穩定，好似執到寶咁」，她發現沈震軒性格自律專一，生活作息極度固定，甚至連健身時聽的歌曲清單七年來都未曾改變。沈震軒則分享真正令他對Shirley產生好感的時刻，是某次送她回家時，儘管對方比自己年輕十年，仍能對他創作的歌詞產生共鳴，令他深受感動。
沈震軒爆料男人聽女人話會發達
談到相處之道，沈震軒透露生活中大大小小的事情都會顧及Shirley感受，有時更會將最後決定權交給另一半。他笑言相信「男人聽女人話會發達」這個道理，認為這樣做能給Shirley帶來十足安全感。沈震軒亦坦承Shirley的處世態度讓他學會放鬆，特別是作為八十後男士，總覺得不可以放假要做到像牛一樣，而Shirley正是能令他放鬆的那個人。
同居生活一凹一凸互相磨合
兩人形容自己是「一凹一凸」的組合，沈震軒喜歡整齊但不算潔淨，Shirley則喜歡潔淨卻較不善整理。沈震軒坦言雖然很愛Shirley，但她的「Chill」和「慢」性格真的會令人感到煩躁。至於解決爭執的方法，沈震軒表示兩人吵架「唔會隔夜」，必須當日解決，但Shirley則忍不住偷笑，直言對方是「道理王」，整個講道理過程需時六小時。
Shirley爆料沈震軒健身房待足四小時
節目中Shirley更爆料沈震軒每日在健身室待足四小時，沈震軒隨即澄清真正訓練時間只有兩小時，其餘時間用作招呼客人和整理器材。不過Shirley反指即使在家中私人健身房，對方同樣待足四小時，沈震軒解釋純粹因為太愛健身器材，總希望將擺放位置調整至最完美狀態。兩人因工作關係早已融入生活，就連閒話家常都離不開工作話題。