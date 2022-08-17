重新出發︳30歲沙律張沛樂泰國大解放 唔顧身形由朝食到晚
沙律玩人造衝浪 一件頭泳衣有玄機
沙律拍攝《重新出發》泰國篇吸睛位當然要睇人造衝浪環節，沙律穿上一件頭長袖泳衣本身冇咩睇頭，但原來上身中央位置有個大咕窿，烏低身時效果非常震撼！第一次挑戰人造衝浪，沙律興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最尾成功上到水，不過呢個活動，用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」
沙律與「死神」擦身而過
沙律拍攝人造衝浪環節當日有小意外發生，同「死神」擦身而過。話說沙律當時喺芭蕉樹下坐低休息，突然有塊巨型芭蕉葉從天而降，跌正喺沙律隔離，「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」
沙律唔顧身形由朝食到晚 返香港先減肥
沙律表示今次拍攝旅程非常享受，皆因可以由朝食到晚，為觀眾介紹泰國的好玩熱點，寓工作於娛樂。沙律開心到連著泳衣出場都冇刻意禁食，笑言身形脹咗唔少，「梗係有肥啦，成個節目，觀眾都會睇住我食嘢，每日工作都好頻密，所以唔使諗太多、唔使顧及身型，返嚟先再減，冇得擔心太多。」
同場加映：沙律甩拖後重新出發
沙律張沛樂去年底加入ViuTV，工作機會不少，先後主持過《我不是廢老》、《聲控鬥室》及《囝囝女女730》，不過年初爆出同保錡一年情玩完後，沙律主動同ViuTV解約，之後更現身開電視新節目《疫境中的餐桌》，5月底更起程前往泰國拍攝「開電視版《3日2夜》」新旅遊節目《重新出發》，仲預告帶了10套泳衣，真係重新出發！
沙律5月赴泰國拍旅遊節目
沙律早前透露會在新節目《重新出發》中為大家介紹疫情後泰國的新旅遊景點，為大家作先頭步隊去探索及介紹﹗此外，沙律透露正努力籌備新歌，又希望拍多啲片為大家帶來正能量，她認為自己有使命帶給大家快樂﹗沙律為開電視拍攝的旅遊節目，正是前無綫綜藝金牌監製張志明負責，當年製作一系列《3日2夜》成功打造一批女神，張志明現已轉投余詠珊「好好製作」旗下。
即睇片重溫！
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