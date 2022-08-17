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重新出發︳30歲沙律張沛樂泰國大解放 唔顧身形由朝食到晚

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開電視旅遊節目《重新出發》現正熱播中，曾於預告片亮相嘅張沛樂（沙律）即將喺周四晚（18/8）「泰國篇」現身，玩人造衝浪大曬火辣身形！

沙律 7月25日《重新出發》首播，預告中沙律非常性感。
沙律張沛樂於《重新出發》預告片中非常性感。（圖片來源：[email protected]好好製作）

沙律玩人造衝浪 一件頭泳衣有玄機

沙律拍攝《重新出發》泰國篇吸睛位當然要睇人造衝浪環節，沙律穿上一件頭長袖泳衣本身冇咩睇頭，但原來上身中央位置有個大咕窿，烏低身時效果非常震撼！第一次挑戰人造衝浪，沙律興奮表示：「第一次玩，有教練在旁用心教導，我最尾成功上到水，不過呢個活動，用晒全身肌肉，所以玩完之後全身肌肉都好痛，痛到轉身都轉唔到，條頸扯住。」

沙律 沙律張沛樂第一次玩人造衝浪。
沙律張沛樂第一次玩人造衝浪。（圖片來源：官方提供）
沙律 沙律張沛樂烏低身時視覺效果非常震撼！
沙律張沛樂烏低身時視覺效果非常震撼！（圖片來源：官方提供）
沙律 沙律張沛樂穿上一件頭長袖泳衣本身冇咩睇頭，但原來上身中央位置有個大咕窿。
沙律張沛樂穿上一件頭長袖泳衣本身冇咩睇頭，但原來上身中央位置有個大咕窿。（圖片來源：官方提供）

沙律與「死神」擦身而過

沙律拍攝人造衝浪環節當日有小意外發生，同「死神」擦身而過。話說沙律當時喺芭蕉樹下坐低休息，突然有塊巨型芭蕉葉從天而降，跌正喺沙律隔離，「我當時都未識驚，仲去拎起塊葉，原來非常重，如果當時跌落嚟扑中我，我一定有事，所以好似同死神擦身而過咁。」

沙律 沙律張沛樂拍攝人造衝浪環節當日有小意外發生，同「死神」擦身而過。
沙律張沛樂拍攝人造衝浪環節當日有小意外發生，同「死神」擦身而過。（圖片來源：官方提供）
沙律 沙律張沛樂帶大家遊泰國。
沙律張沛樂帶大家遊泰國。（圖片來源：官方提供）

沙律唔顧身形由朝食到晚 返香港先減肥

沙律表示今次拍攝旅程非常享受，皆因可以由朝食到晚，為觀眾介紹泰國的好玩熱點，寓工作於娛樂。沙律開心到連著泳衣出場都冇刻意禁食，笑言身形脹咗唔少，「梗係有肥啦，成個節目，觀眾都會睇住我食嘢，每日工作都好頻密，所以唔使諗太多、唔使顧及身型，返嚟先再減，冇得擔心太多。」

沙律 沙律張沛樂表示今次拍攝旅程非常享受，皆因可以由朝食到晚。
沙律張沛樂表示今次拍攝旅程非常享受，皆因可以由朝食到晚。（圖片來源：官方提供）
沙律 沙律張沛樂分手後重新出發﹗
沙律張沛樂分手後重新出發﹗（圖片來源：[email protected]
沙律 沙律早前主動與ViuTV解約，直言做人最緊要自己覺得舒服。
沙律張沛樂早前主動與ViuTV解約，直言做人最緊要自己覺得舒服。（圖片來源：[email protected]

同場加映：沙律甩拖後重新出發

沙律張沛樂去年底加入ViuTV，工作機會不少，先後主持過《我不是廢老》、《聲控鬥室》及《囝囝女女730》，不過年初爆出同保錡一年情玩完後，沙律主動同ViuTV解約，之後更現身開電視新節目《疫境中的餐桌》，5月底更起程前往泰國拍攝「開電視版《3日2夜》」新旅遊節目《重新出發》，仲預告帶了10套泳衣，真係重新出發！

沙律 沙律身穿泰國傳統服飾主持新節目。
沙律張沛樂身穿泰國傳統服飾主持新節目。（圖片來源：[email protected]
沙律 沙律話帶了10套泳衣去泰國開工，不過就要節目出街先有得睇，賣晒關子。
沙律張沛樂話帶了10套泳衣去泰國開工，就快有得睇喇。（圖片來源：[email protected]

沙律5月赴泰國拍旅遊節目

沙律早前透露會在新節目《重新出發》中為大家介紹疫情後泰國的新旅遊景點，為大家作先頭步隊去探索及介紹﹗此外，沙律透露正努力籌備新歌，又希望拍多啲片為大家帶來正能量，她認為自己有使命帶給大家快樂﹗沙律為開電視拍攝的旅遊節目，正是前無綫綜藝金牌監製張志明負責，當年製作一系列《3日2夜》成功打造一批女神，張志明現已轉投余詠珊「好好製作」旗下。

沙律 沙律早前拍攝寫真，為了這輯靚相要攀山涉水，沙律指雖然好辛苦，但出來效果令人滿意﹗
沙律張沛樂早前拍攝寫真，為了這輯靚相要攀山涉水，沙律指雖然好辛苦，但出來效果令人滿意﹗（圖片來源：[email protected]
沙律 沙律曾出po寫道：「遇到好事或壞事都是令自己成長的一部分，不要想得太複雜，這只是其中一個過程﹗」
沙律張沛樂曾出po寫道：「遇到好事或壞事都是令自己成長的一部分，不要想得太複雜，這只是其中一個過程﹗」相信是與保錡分手後有感而發。（圖片來源：[email protected]

即睇片重溫！

撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、官方提供、[email protected]好好製作資料或影片來源：[email protected]好好製作

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