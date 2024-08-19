《法證先鋒6》阮嘉敏被轟老是常出現 「前東張女神」9字回應網民負評
《法證先鋒6》阮嘉敏 被指戲份多過黃宗澤
有不少網民都不滿阮嘉敏戲份仲多過主演黃宗澤，嬲爆指：「咖啡店、洗衣店三人團（戴祖儀、林正峰、阮嘉敏）戲份太多了，主角們都沒他們多」、「每集都有她（阮嘉敏），真瘋了」、「黃（黃宗澤）都是給她作配角的」、「她戲份很多，真的超煩，整天說自己黑誰誰誰，那你直接下崗領飯盒去啊，煩死了了。害死我喬Sir（馬貫東）」等。
盤問受害人被狠批「冷面神」
在第6集入面，阮嘉敏面無表情地盤問疑似受害人的楊慧冰（郭千瑜飾）一幕，更令網民反感，封她為「冷面神」，狠批：「邊有警察咁樣盤問受害人！個編劇係咪冚壞咗個腦」、「請問這個冷面神是誰？看著她盤冰冰那集，怎麼說人家都是受害人吧，一點情感都沒有，換位思考，求當時冰冰的心理陰影面積。」
阮嘉敏9字回應：我會反思同努力改善
對於網民的批評，阮嘉敏對傳媒表示感謝觀眾的關注和意見：「謝謝觀眾有收睇法證先鋒6，亦知道大家有留意我嘅演出，多謝大家畀咁多意見我。我盡量都有睇晒d留言，我嘅演戲經驗暫時未係太多，仍然有好多不足之處，我會反思同努力改善。」
33歲阮嘉敏係「前東張女神」
現年33歲的阮嘉敏畢業自中大傳理系，於2016年以25歲之齡參選香港小姐入行，，當年更與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後10強止步，在落選後簽約TVB，並憑主持《東張西望》成名，獲網民封為「東張女神」。阮嘉敏在2022年宣佈正式離開《東張》後，開始在多套電視劇中亮相。
曾與林敏驄傳父女戀
2017年，阮嘉敏曾被傳與比她大32歲的林敏驄發展「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊冧掂阮嘉敏，更不避嫌帶她出席圈中人的聚會，並將她介紹給黃百鳴及傳媒公司高層認識，不過之後林敏驄澄清指兩人只是好朋友。
阮嘉敏採訪屯門阿叔最難忘
阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。事實上阮嘉敏曾多次以露腰小背心造型做訪問，甚至試過著緊身褲爬山澗，令底褲形狀現形，引起不少網民熱烈討論，有網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人，亦有網民批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。
《十月初五》啜爆男侍應
阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是同鄧伊婷拍的旅遊節目《3日2夜》，更因此被封為《3日2夜》咪神。此外她在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！