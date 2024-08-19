法證先鋒6

《法證先鋒6》阮嘉敏被轟老是常出現 「前東張女神」9字回應網民負評

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TVB劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》在內地率先播出，引起不少討論，在劇中飾演角色王靜的阮嘉敏（Mandy）戲份意外地多，卻因此惹來網民負評。

《法證先鋒6》阮嘉敏 被指戲份多過黃宗澤

有不少網民都不滿阮嘉敏戲份仲多過主演黃宗澤，嬲爆指：「咖啡店、洗衣店三人團（戴祖儀、林正峰、阮嘉敏）戲份太多了，主角們都沒他們多」、「每集都有她（阮嘉敏），真瘋了」、「黃（黃宗澤）都是給她作配角的」、「她戲份很多，真的超煩，整天說自己黑誰誰誰，那你直接下崗領飯盒去啊，煩死了了。害死我喬Sir（馬貫東）」等。

法證先鋒6 阮嘉敏被轟戲份仲多過主角黃宗澤。（圖片來源：TVB）
阮嘉敏被轟戲份仲多過主角黃宗澤。（圖片來源：TVB
法證先鋒6 由戴祖儀、林正峰、阮嘉敏組成的「小鐵三角」咖啡店、洗衣店討論案情的戲份被批太多。（圖片來源：小紅書）
由戴祖儀、林正峰、阮嘉敏組成的「小鐵三角」咖啡店、洗衣店討論案情的戲份被批太多。（圖片來源：小紅書）
法證先鋒6 劇中阮嘉敏飾演女警王靜，是個正義感爆棚的「迷信婆仔」。（圖片來源：TVB）
劇中阮嘉敏飾演女警王靜，是個正義感爆棚的「迷信婆仔」。（圖片來源：TVB
法證先鋒6 經常都冷面示人，惹來網民反感。（圖片來源：TVB）
經常都冷面示人，惹來網民反感。（圖片來源：TVB

盤問受害人被狠批「冷面神」

在第6集入面，阮嘉敏面無表情地盤問疑似受害人的楊慧冰（郭千瑜飾）一幕，更令網民反感，封她為「冷面神」，狠批：「邊有警察咁樣盤問受害人！個編劇係咪冚壞咗個腦」、「請問這個冷面神是誰？看著她盤冰冰那集，怎麼說人家都是受害人吧，一點情感都沒有，換位思考，求當時冰冰的心理陰影面積。」

法證先鋒6 第6集楊慧冰向網紅趙璧渝致電求救，趙璧渝趕至酒店房間，驚見床上躺著一具赤裸男屍，慧冰身上則有不少傷痕，因此被控謀殺。（圖片來源：TVB）
第6集楊慧冰向網紅趙璧渝致電求救，趙璧渝趕至酒店房間，驚見床上躺著一具赤裸男屍，慧冰身上則有不少傷痕，因此被控謀殺。（圖片來源：TVB
法證先鋒6 阮嘉敏面無表情地盤問楊慧冰，被網民鬧爆「冷面神」。（圖片來源：TVB）
阮嘉敏面無表情地盤問楊慧冰，被網民鬧爆「冷面神」。（圖片來源：TVB）
法證先鋒6 引來網民不滿。（圖片來源：小紅書）
引來網民不滿。（圖片來源：小紅書）

阮嘉敏9字回應：我會反思同努力改善

對於網民的批評，阮嘉敏對傳媒表示感謝觀眾的關注和意見：「謝謝觀眾有收睇法證先鋒6，亦知道大家有留意我嘅演出，多謝大家畀咁多意見我。我盡量都有睇晒d留言，我嘅演戲經驗暫時未係太多，仍然有好多不足之處，我會反思同努力改善。」

法證先鋒6 阮嘉敏坦承自己仍有好多不足之處，表示會反思同努力改善。（圖片來源：IG@mandyyuen）
阮嘉敏坦承自己仍有好多不足之處，表示會反思同努力改善。（圖片來源：IG@mandyyuen）

33歲阮嘉敏係「前東張女神」

現年33歲的阮嘉敏畢業自中大傳理系，於2016年以25歲之齡參選香港小姐入行，，當年更與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後10強止步，在落選後簽約TVB，並憑主持《東張西望》成名，獲網民封為「東張女神」。阮嘉敏在2022年宣佈正式離開《東張》後，開始在多套電視劇中亮相。

法證先鋒6 阮嘉敏在《東張西望》做了五年多主持。（圖片來源：IG@mandyyuen）
阮嘉敏在《東張西望》做了五年多主持。（圖片來源：IG@mandyyuen）
法證先鋒6 佢話離開《東張西望》係為咗探索自己更多的可能性。（圖片來源：IG@mandyyuen）
佢話離開《東張西望》係為咗探索自己更多的可能性。（圖片來源：IG@mandyyuen）
法證先鋒6 離開《東張》後阮嘉敏演戲機會一浪接一浪，早前曾在《逆天奇案2》中飾演蔣祖曼律師樓職員Judy。（圖片來源：IG@mandyyuen）
離開《東張》後阮嘉敏演戲機會一浪接一浪，早前曾在《逆天奇案2》中飾演蔣祖曼律師樓職員Judy。（圖片來源：IG@mandyyuen）

曾與林敏驄傳父女戀

2017年，阮嘉敏曾被傳與比她大32歲的林敏驄發展「父女戀」，有指當時林敏驄以網聊冧掂阮嘉敏，更不避嫌帶她出席圈中人的聚會，並將她介紹給黃百鳴及傳媒公司高層認識，不過之後林敏驄澄清指兩人只是好朋友。

法證先鋒6 林敏驄憑《下流上車族》大受歡迎。（圖片來源：IG@lammanchungisme）
林敏驄憑《下流上車族》大受歡迎。（圖片來源：IG@lammanchungisme）

阮嘉敏採訪屯門阿叔最難忘

阮嘉敏曾透露她在《東張西望》期間最難忘的是一次對屯門阿叔的採訪，當日她穿著鮮黃色小背心採訪屯門公園歌舞團，在鏡頭下見到屯門阿叔的視線聚焦在阮嘉敏胸前，令觀眾嘩然。事實上阮嘉敏曾多次以露腰小背心造型做訪問，甚至試過著緊身褲爬山澗，令底褲形狀現形，引起不少網民熱烈討論，有網民大讚她身材玲瓏浮凸好誘人，亦有網民批評她的衣著暴露，並質疑節目似變「色情節目」。

法證先鋒6 阮嘉敏直言難忘採訪屯門阿叔一幕。（圖片來源：《東張西望》截圖）
阮嘉敏直言難忘採訪屯門阿叔一幕。（圖片來源：《東張西望》截圖）
法證先鋒6 阮嘉敏曾多次以小背心造型做訪問。（圖片來源：《東張西望》截圖）
阮嘉敏曾多次以小背心造型做訪問。（圖片來源：《東張西望》截圖）
法證先鋒6 又試過著露腰小背心訪問行山人士及專家。（圖片來源：《東張西望》截圖）
又試過著露腰小背心訪問行山人士及專家。（圖片來源：《東張西望》截圖）
法證先鋒6 期間嘗試攀爬山澗，令底褲形狀現形。（圖片來源：《東張西望》截圖）
期間嘗試攀爬山澗，令底褲形狀現形。（圖片來源：《東張西望》截圖）

《十月初五》啜爆男侍應

阮嘉敏在主持《東張西望》期間亦有拍劇拍節目，最為人記得的是同鄧伊婷拍的旅遊節目《3日2夜》，更因此被封為《3日2夜》咪神。此外她在新版《十月初五的月光》中，飾演富豪女黎曼玲，在未婚夫沛堅（伍富橋）面前，同男侍應兼舊相好在廁所「就地正法」一幕，睇到連登巴打都嗌正爆！

法證先鋒6 阮嘉敏（左）2019年曾和鄧伊婷（右）雙雙去日本島根拍《3日2夜》，更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。（圖片來源：IG@irinateting）
阮嘉敏（左）2019年曾和鄧伊婷（右）雙雙去日本島根拍《3日2夜》，更一齊浸溫泉，因此被封為《3日2夜》咪神。（圖片來源：IG@irinateting）
法證先鋒6 新版《十月初五的月光》中阮嘉敏飾演的黎曼玲是富豪之女，被配婚給萬世光和朱莎華之子沛堅(伍富橋)，與林穎彤飾演的汪海琳爭仔。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
新版《十月初五的月光》中阮嘉敏飾演的黎曼玲是富豪之女，被配婚給萬世光和朱莎華之子沛堅(伍富橋)，與林穎彤飾演的汪海琳爭仔。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
法證先鋒6 劇情講到兩家人相約餐廳會面，首次見面的沛堅和黎曼玲打個招呼後，都未開餐，黎曼玲便向男侍應打個眼色，然後聲稱上廁所跟隨在後，原來黎與男侍應為舊相好，即場廁所位就地正法，呢幕阮嘉敏高潮眼突出，連連登巴打都嗌正爆。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
劇情講到兩家人相約餐廳會面，首次見面的沛堅和黎曼玲打個招呼後，都未開餐，黎曼玲便向男侍應打個眼色，然後聲稱上廁所跟隨在後，原來黎與男侍應為舊相好，即場廁所位就地正法，呢幕阮嘉敏高潮眼突出，連連登巴打都嗌正爆。（圖片來源：《十月初五的月光》截圖）
法證先鋒6 25歲初出道時的阮嘉敏都係短髮look。（圖片來源：新傳媒照片庫）
25歲初出道時的阮嘉敏都係短髮look。（圖片來源：新傳媒照片庫）
法證先鋒6 阮嘉敏2016年參選港姐時，曾與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後十強止步。（圖片來源：新傳媒照片庫）
阮嘉敏2016年參選港姐時，曾與馮盈盈齊齊被視為大熱，可惜最後十強止步。（圖片來源：新傳媒照片庫）
法證先鋒6 與阮嘉敏（右三）同屆參選港姐的還有劉穎鏇（左二）、張寶兒（左三）、蘇韻姿（左五）、馮盈盈（右五）和單文柔（右一）等，最終由馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思（右四）分別奪得冠、亞、季軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）
與阮嘉敏（右三）同屆參選港姐的還有劉穎鏇（左二）、張寶兒（左三）、蘇韻姿（左五）、馮盈盈（右五）和單文柔（右一）等，最終由馮盈盈、劉穎鏇及陳雅思（右四）分別奪得冠、亞、季軍。（圖片來源：新傳媒照片庫）

仲有其他阮嘉敏靚相：

法證先鋒6 阮嘉敏早前突然上傳一系列婚照，照片中可見阮嘉敏身穿低胸喱士透視魚尾晚裝，大曬性感身材，盡顯完美線條。（圖片來源：IG@mandyyuen）
阮嘉敏早前突然上傳一系列婚照，照片中可見阮嘉敏身穿低胸喱士透視魚尾晚裝，大曬性感身材，盡顯完美線條。（圖片來源：IG@mandyyuen）
法證先鋒6 網民都紛紛猜測她是否好事近。（圖片來源：IG@mandyyuen）
網民都紛紛猜測她是否好事近。（圖片來源：IG@mandyyuen）
法證先鋒6 阮嘉敏不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@mandyyuen）
阮嘉敏不時在社交網大派福利。（圖片來源：IG@mandyyuen）
法證先鋒6 （圖片來源：IG@mandyyuen）
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法證先鋒6 （圖片來源：IG@mandyyuen）
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撰文：東方新地圖片來源：IG@mandyyuen、TVB、小紅書

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