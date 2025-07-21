27歲波波黃婧靈一身體部位敏感出事 不顧8號風球衝急症室獨霸醫院
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現年27歲的無綫藝人黃婧靈（波波）昨日（20日）在社交媒體上分享，颱風韋帕襲港的晚上，她經歷了一場始料未及的冒險。原本波波只是想在家敷個面膜放鬆一下，豈料選錯了產品，導致面部出現敏感反應，迫使她要在8號風球高懸的情況下外出求醫。
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黃婧靈風球夜獨闖急症室成最幸運病人
抵達醫院急症室後，波波發現了一個令人驚喜的情況——整個急症室空無一人。她笑言自己彷彿獨霸了整個醫療設施，完全不用排隊等候，醫生很快就為她診治並配藥。這個意外的VIP待遇讓她直呼自己是「幸福女神」，連截的士都不用加錢，在颱風夜能如此順利實屬難得。
敬業精神驅使冒險求醫
促使波波在惡劣天氣下外出的主要原因，是她不想因為皮膚問題影響翌日的拍攝工作。作為藝人，外貌狀態對工作極為重要，即使面對颱風威脅，她仍選擇及時求醫，展現了高度的敬業精神和責任感。
居家療養大啖炸雞翼補充體力
服藥後波波的敏感症狀迅速改善至八成，她決定在家好好休息。她還透露，當日一口氣吃了16至17隻炸雞翼，不過為了配合清淡飲食的醫囑，特意將雞皮全部剝掉才享用。由於適逢假期加上颱風不宜外出，波波選擇全日在家陪伴愛犬度過。她更計劃晚上9點就寢，確保有充足休息時間，為復工做好準備。
圖片來源：IG@krysellawong資料或影片來源：原文刊於新假期