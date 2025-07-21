27歲波波黃婧靈一身體部位敏感出事 不顧8號風球衝急症室獨霸醫院

現年27歲的無綫藝人黃婧靈（波波）昨日（20日）在社交媒體上分享，颱風韋帕襲港的晚上，她經歷了一場始料未及的冒險。原本波波只是想在家敷個面膜放鬆一下，豈料選錯了產品，導致面部出現敏感反應，迫使她要在8號風球高懸的情況下外出求醫。