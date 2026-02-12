美食新聞報道｜波波黃婧靈預演情人節 激讚滿瀉芝士：擊中我要害！竟自爆真命天子係「佢」？
今晚（12日）播出的《美食新聞報道》中，波波黃婧靈與蔡景行（行仔）化身一日情侶，在大角咀上演一場甜蜜約會！兩人到訪一間情調十足的西餐廳，波波面對滿滿芝士的菜式完全無法抗拒，更興奮大叫「簡直擊中我要害」，場面超甜。然而，當以為兩人火花四濺之際，波波在訪問中竟自爆今年情人節的「真命天子」另有其人，身份更讓全場震驚，究竟是誰奪得女神芳心？
今晚直擊大角咀浪漫晚餐 波波黃婧靈食到心心眼
節目中，行仔與波波來到大角咀一間氣氛浪漫的西餐廳，品嚐豐富的情人節套餐。身為「芝士狂人」的波波，一見到頭盤「法松娜牛柳粒配新鮮黑松露」上的芝士醬已心心眼，大讚味道更上一層樓。而接下來的招牌海鮮薄餅更徹底俘虜她的心，她指著滿瀉的芝士興奮地說：「成碟都係海鮮，最緊要啲芝士滿瀉出嚟。我食 pizza 最緊要係個芝士，呢個簡直擊中我要害。」隨後的西冷牛肉薄切和黑松露細扁麵同樣鋪滿芝士，讓波波全程食得心滿意足，幸福感爆棚！
行仔送盆栽代替花 波波冧爆分享可麗餅
飽餐一頓後，甜蜜行程尚未結束！行仔鬼馬地送上一盆小盆栽代替傳統花束，預祝波波佳節快樂，心思滿滿。隨後，兩人轉場到區內人氣爆燈的可麗餅（Crêpe）店歎甜品，分別點了士多啤梨香蕉配朱古力雪糕及抹茶紅豆白玉口味。鏡頭前兩人更甜蜜地分食一塊菠蘿乾，情侶感十足，完美完成一日限定的約會任務，畫面充滿粉紅泡泡，令觀眾都感受到他們的甜蜜氣氛。
波波自爆情人節真命天子 竟係一歲比熊犬
正當觀眾以為兩人戲假情真，波波在事後訪問中卻投下震撼彈！被問到現實中的情人節計劃時，她笑著揭曉真相：「今年比較特別，會同屋企隻比熊狗仔一齊過第一個情人節，今年佢剛好滿一歲所以好期待。」她更透露會為愛犬準備大餐，因為自己實在太喜歡美食。這個意想不到的答案，與螢幕上的浪漫約會形成極大反差，原來女神的「真命天子」竟然是她的可愛寵物狗！
網民錯重點大讚可愛：狗仔才是最大贏家
節目播出後，網民反應極之熱烈，但討論焦點卻意外地落在波波的愛犬身上！不少網民被這個「反差萌」結局逗樂，紛紛留言：「笑死，原來真命天子係狗仔！」、「隻比熊好幸福！女神同狗仔過情人節太可愛了」、「狗仔才是最大贏家！」、「好想睇女神同狗狗點樣慶祝！」當然也有網民大讚螢幕情侶組合：「波波同埋行仔好襯！」、「間餐廳睇落好正，想去試下！」這個意想不到的結局，成功製造話題，讓整段內容更加有趣。
