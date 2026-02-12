美食新聞報道｜波波黃婧靈預演情人節 激讚滿瀉芝士：擊中我要害！竟自爆真命天子係「佢」？

今晚（12日）播出的《美食新聞報道》中，波波黃婧靈與蔡景行（行仔）化身一日情侶，在大角咀上演一場甜蜜約會！兩人到訪一間情調十足的西餐廳，波波面對滿滿芝士的菜式完全無法抗拒，更興奮大叫「簡直擊中我要害」，場面超甜。然而，當以為兩人火花四濺之際，波波在訪問中竟自爆今年情人節的「真命天子」另有其人，身份更讓全場震驚，究竟是誰奪得女神芳心？