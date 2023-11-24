波波黃婧靈上圍不敵地心吸力走晒位 地位不保恐被新「咪神」取代
黃婧靈震撼級上圍不敵地心吸力 走晒位欠美感
黃婧靈分享在社交平台的照片中，她以「花花仙子」的造型出鏡，今次她的服裝十分保守，只小露香肩，以「封胸」長裙示人。但是網民卻發現黃婧靈的震撼級身材視乎不敵地心吸力，傲人的上圍竟然走位落到腰間，令整體美感有所影響：「靚樣冇變，但係個胸好似走走哋位…」、「點解走咗落腰嘅？定係件衫嘅問題？」、「胸部要保養一下了」、「果然都係地心吸力略勝一籌」。
黃婧靈「咪神」地位不保 後起之秀火速取代
早前舉行的《萬千星輝賀台慶》未有看見黃婧靈的身影，令不少網民猜測黃婧靈是否「咪神」地位不保，被今屆落選港姐，有新一代「最強咪神」之稱的郭珮文取代。因此黃婧靈一更新社交平台便引網民留言：「波波冇去台慶？why????」、「點解今年台慶見唔到你嘅？」、「地位咁快就被Juliana取代？」
波波黃婧靈低胸戰衣強勢回歸 大方騷「big」爆上圍勁過高海寧！
現年25歲的TVB新一代「咪神」黃婧靈（波波）身材出眾，令觀眾留下深刻的印象！今年波波的幕前工作不算多，曝光率也相對減少。而最近波波出席無綫電視節目巡禮2024時，就以低胸禮服強勢回歸，大方騷身材的她還力壓同場的「原祖級咪神」高海寧（高Ling），十分搶鏡！
低胸禮服上陣 大方不「封胸」
黃婧靈在社交平台分享了幾張出席無綫電視節目巡禮時的造型照，除了靚樣備受關注外，波波「big爆」的上圍更為吸睛！雖然波波擁有傲人的身材，但是不常在社交平台騷事業線的她一改以往作風，以低胸禮服上陣，大方展示好身材，更獲網民激讚：「好想埋個頭入去」、「波波返嚟啦」、「逼爆！核彈！」、「真心好波」，對性感回歸的波波讚口不絕！
「原祖級咪神」收起性感低調上場
節目巡禮除了有新一代「咪神」黃婧靈外，「原祖級咪神」高海寧亦有出席活動！不過高Ling就繼續收起性感，以一身相對低調的服裝現身，只小露香肩示人，比起「進擊的波波」，高Ling就顯得「佛系」不少！但是高Ling仍收獲不少的稱讚：「露小小已經可以扮代表」、「好胸湧呀！」、「婀娜多姿兼且超級玲瓏浮凸！」、「靚到無話可說」！
港姐2023｜郭珮文著Deep V緊身衫掃街搭港鐵 拍足360度獲勁讚充滿動感
今屆《香港小姐競選2023》的最後五強佳麗郭珮文（Juliana）雖然已落選，但因為身材超級出眾而備受網民關注，更獲封為「新一代最強咪神」！日前她在社交網上載新片，片中她表現非常貼地，又食菠蘿包和燒賣，又搭港鐵，但都不及她穿著Deep V緊身衫在街頭狂奔一幕搶Fo！
郭珮文 IG吸6.9萬粉絲
郭珮文成為落選港姐僅兩個月，已獲TVB簽約並進入劇組，獲率先安排參演TVB重頭劇《法證先鋒6 倖存者的救贖》，更同黃宗澤有對手戲。其IG粉絲亦極速升到6.9萬粉絲，Juliana亦好識做，不時在IG大派福利，日前她就分享了一條最新影片，片中她不但大騷好身材，更上演了一個搞笑小短劇。
街頭狂奔盡展S立體曲線
Juliana在影片中穿著一身Deep V緊身衫現身灣仔街頭，原本正低頭玩電話，卻遇上一個自稱為街頭攝影師的女仔，曾自揭有社交恐懼的Juliana因此害怕地狂奔而去，攝影師則捕捉著她的身影，由背面、側面、正面再影番到背面，以360度的環迴拍攝手法，將Juliana超立體的S身形表露無遺。
瘋狂掃街獲讚好貼地
這個小短劇更搞笑地配以文字，叫大家「請勿模仿攝影師行為」，之後鏡頭一轉，就見到Juliana瘋狂掃街，又食菠蘿包、燒賣和雞蛋仔，又去到街市買花、買生果，還去了搭港鐵，非常貼地，網民紛紛留言大讚：「零架子港姐」、「樣靚身材fit」、「嘩，呢個360拍攝手法真係突出到一個點」等等。
Po小背心舊照吸Like
除了這段影片，Juliana近日又上載了一輯著小背心出巡的靚相吸Like，並配文表示：「最近開始降溫了，注意保暖！」不過有不少網民都奇怪相中的Juliana仍是金髮Look，背景還身處上海街頭，原來這輯相是她在上月去上海旅行時所拍，當時她已po過同一款造型的靚相，而現在她已染回黑髮。
郭珮文「導彈級」身材小背心都兜唔住
在郭珮文早前上載的照片中，已可以見到她用同一款造型坐在噴水池前大擺靚pose，將超傲人的上圍完美展現，就連身上的小背心都差啲兜唔住！照片一出即引起大批網民激讚：「樣靚身材正」、「導彈級別，真係好大」、「真係天賦異稟」！
Live Photo性感到連葉念琛都like
除了噴水池前的照片，郭珮文也上載了一段以live photo串連起來的短片，影片中郭珮文對鏡頭自信放電，抱胸的姿勢令雙峰更檔不住，挑戰性感的極限！就連香港小姐決賽當晚，未有投郭珮文為最上鏡小姐一票的葉念琛導演都忍唔住俾翻個like佢！更有網民討論連導演都俾like，可能郭珮文就係下一個「阿寶」添！唔知葉導會唔會已經睇中Juliana成為下一部作品嘅女主角呢？
將來還有什麼演唱會值得留意？
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