27歲TVB咪神自爆「玻璃娃娃」體質 滿腿瘀傷照片曝光 網民心痛
TVB女神波波黃婧靈於IG分享滿佈瘀傷的治療照片，場面令人心痛，27歲的她坦承自己是個「玻璃娃娃」，身體頻頻出現問題需要針灸治療，網民紛紛留言關心，究竟她的身體狀況有幾嚴重？
突然曝光治療實況
波波在Instagram上載多張滿佈瘀傷的照片，並親自解釋自己的身體狀況。她在貼文中寫道：「又有邊個估到完美無瑕嘅波波，都有個缺點，就係我真係玻璃娃娃。」照片顯示她的腿部和手臂佈滿針灸留下的瘀青痕跡，情況看起來相當嚴重。她更幽默地形容自己針灸後「成個仙人掌咁」，又或者要電療「成個Iron Man咁」，用輕鬆語調化解粉絲的擔憂。
正能量爆棚拒絕放棄
儘管面對身體問題，波波展現出堅強一面，在貼文最後寫下勵志說話：「可以傷心可以喊可以發脾氣，但就係唔可以放棄！」她表示希望視覺膜問題能夠快點好返，就算發生什麼事都要勇敢面對。這番話展現了她面對困難時的正面態度，亦解釋了她近期需要接受各種治療的原因。波波更開玩笑說這樣就可以加入Marvel，「casting都慳返」，用幽默感面對自己的健康問題。
網民齊聲關心支持
貼文一出即引起大量網民關注，留言區湧現關心和支持聲音。不少粉絲留言表示心疼，紛紛為波波打氣：「波波要好好照顧自己」、「睇到都心痛，加油！」網民對她的勇敢和正能量表示讚賞，認為她面對困難時的態度值得學習。有網友更分享自己的經歷，鼓勵波波要堅持治療，相信一定會康復。
近年身體頻響警號令人擔心
事實上，這並非波波首次出現健康問題。早前她曾因敷錯面膜導致皮膚敏感，當時已引起粉絲關注她的身體狀況。今次再次自爆需要針灸和電療，顯示她的身體問題可能比外界想像中嚴重。作為TVB力捧的新一代女神，波波一直以惹火身材和正面形象示人，但背後原來承受着不少身體上的困擾。她坦誠分享自己的脆弱一面，反而贏得更多粉絲的關心和支持。
圖片來源：IG@krysellawong資料或影片來源：原文刊於新假期