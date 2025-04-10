盤點泰國徵兵會場9位「女神」！有一位靚到撞樣港姐驚艷全場
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每年4月都係泰國徵召新兵嘅重要時期，年滿21歲嘅男子都必須進行兵役登記，就連跨性別人士都要親身到場報到。而每年徵兵會場幾乎都變成另一個「選美現場」，不少「靚女」都會盛裝出席，今次就帶大家盤點今年徵兵會場9位驚艷全場嘅「女神」！
1 /「泰國版」港姐關楓馨
呢位「女神」甜笑加上自然系長髮，少女感爆棚，更有網民指此女神同2021年港姐最後五強關楓馨撞樣！
2 / 泰國版可愛秀智
呢位女神穿上白色緊身T-Shirt，大曬傲人上圍加幼細纖腰，有網民更指佢同前韓國女子團體miss A成員女神秀智有幾份相似。
3 / 清純系女神
甜美笑容配上飄逸黑長髮，氣質清純得嚟又唔失仙氣！
4 / 可愛眼鏡娘
呢位女神戴住眼鏡嘅可愛氣質爆棚，斯文中帶點書卷味，完全係男神眼中嘅理想型！
5 /Babyface係搶手貨！
之前成日講Babyface，但呢個就真係有啲Babyface！雖然此女神有啲肉地，但五官精緻，氣質溫柔！
6 /泰系Angelababy
美演繹泰國流行審美，鼻高眼大輪廓立體，一望就知係人氣女神Look，仲有啲似Angelababy！
7 /長髮靚女
呢位女神秀髮長到落腰，仲要大曬長腿，超性感！
8 / 打扮夠出位！
五官精緻、細緻妝感配埋大膽穿搭，成個look都好有個人風格，行出嚟即變全場焦點！
9 / 健康小麥色女神
小麥色膚色襯上白色上衣＋牛仔褲，簡單一身已經陽光感爆燈。
圖片來源：網上圖片、IG@tiffanyfabi資料或影片來源：原文刊於新假期