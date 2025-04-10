盤點泰國徵兵會場9位「女神」！有一位靚到撞樣港姐驚艷全場

每年4月都係泰國徵召新兵嘅重要時期，年滿21歲嘅男子都必須進行兵役登記，就連跨性別人士都要親身到場報到。而每年徵兵會場幾乎都變成另一個「選美現場」，不少「靚女」都會盛裝出席，今次就帶大家盤點今年徵兵會場9位驚艷全場嘅「女神」！