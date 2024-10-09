張家輝親自認證「嫩版關詠荷」有幾分似 網民大讚好男人：求生欲max
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已出道做歌手的22歲校花「泰妹」楊雅文，經常被網民讚係「嫩版關詠荷」，近日她在活動上與張家輝相遇，就大膽拍片問張家輝自己有幾分似關詠荷！
「嫩版關詠荷」泰妹遇張家輝大膽提問
在一次公開活動中，泰妹有幸與張家輝相遇。在心理建設後，她鼓起勇氣向張家輝提問自己與關詠荷有幾分似：「如果……十分係最似嘅話，我有幾多分似關詠荷？」張家輝面對這突如其來的問題，沉思了8秒後才回答：「Er……有……有六分！」這個回答令楊雅文感到既驚喜又害羞，回應道：「多謝你呀！」
「嫩版關詠荷」泰妹相遇張家輝大膽提問有幾分似關詠荷（圖片來源：ig＠thaimay_spicy）
網民大讚張家輝公道又好男人：求生欲max
泰妹將這一幕分享到社交平台，並寫道：「似唔似關詠荷，張家輝證實了這消息。」這段影片迅速引起了網友的熱烈討論，留言大讚張家輝公道，事關有眼利的網民留意到張家輝沉思時並不時看著泰妹，而是回想關詠荷：「利害在佢抬高頭諗關詠荷，而唔係望住泰妹去睇佢幾似～好男人到爆！」
「四仔」張文傑讚泰妹有10分
有網民就認為泰妹沒有很像關詠荷「你都係靚，但同關詠荷仲有好大距離」、「其實一d都唔似」、「渣渣輝老江湖，求生欲max」等。「四仔」張文傑認為是10分，泰妹笑言係10分尷尬，網民就讚係10分勇氣。而其他網友則搞笑建議泰妹可以在未來的作品中嘗試與張家輝飾演父女，以及應追問張家輝認為自己有幾分似張學友。
22歲校花泰妹已出道做歌手
22歲的「泰妹」楊雅文是一名中泰混血兒，已在柴灣IVE修畢體適能及運動營養學高級文憑，2022年透過參加YouTube頻道試當真《校花校草2022》選舉入行，之後泰妹不僅有機會參與拍攝Dear Jane的音樂錄影帶《到底發生過什麼事》，更接拍了多個廣告，並正式出道成為歌手，推出了歌曲《獅吼功》，現時IG有超過10萬名Followers。
撰文：東方新地（部份內容取自New Monday）圖片來源：IG＠thaimay_spicy、劇照資料或影片來源：原文刊於NewMonday