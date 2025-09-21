商台DJ泰山遭蘇施黃職場欺凌足足8年 網民怒轟：因果報應
泰山專訪揭瘡疤 跟蘇施黃工作八年受盡折磨
在訪問中，泰山透露跟隨蘇施黃工作的八年期間，幾乎是日以繼夜地受到責罵，壓力巨大到令他失去自信和方向。他憶述，在年少氣盛時曾抵受不住，打電話給遠在加拿大的媽媽哭訴想要辭職。
「試過搵支筆車埋我度，個感受係好難受，譬如我寫咗一啲廣告稿，佢一睇扔落你塊面度囉，『你咁樣叫做寫過嘢呀？你咁都夠膽交俾我』，然後唔係叫你寫過，咁就行開喎。」
「去到一個位唔知做咩好，覺得自己冇乜用。最經典佢講過話，如果你喺呢一行，2年之內你紅唔到，你收皮啦！」
幸好當時泰山媽媽勸他繼續堅持，認為這是一種磨練。雖然過程艱辛，但也因此訓練出泰山的高EQ，讓他學會更平和及柔軟地去面對人生逆境，這段經歷對他現時抗癌的心情管理，或許也帶來了意想不到的幫助。
訪問詳情：商台DJ 泰山專訪憶述跟阿蘇8年辛酸——自尊被撕碎 「呢個女人痴線㗎」
DJ泰山親證患癌四期 曾感絕望憂心家人
泰山早前在其個人YouTube頻道上，親自證實自己患上前列腺癌第四期，在過去半年幾乎全面停工以專心接受治療。他坦言，在得知消息的初期曾感到非常絕望，最擔心的是無法看到孩子長大，以及不能陪伴太太走完人生路。幸好，經過化療與電療後，他的前列腺癌指數（PSA指數）已由高峰期的57大幅降至0.8，醫生表示其體內九成的癌細胞已被成功清除，為抗癌之路帶來曙光。
網民翻舊片力證蘇施黃欺凌黑歷史
泰山的爆料令網民翻出蘇施黃過往的爭議片段，力證其欺凌行為早有前科。有網民重提她多年前為ViuTV拍攝日本旅遊節目時，在鏡頭前公然欺凌工作人員，直斥是「絕對既欺凌教科書」。更有網民分析指，蘇施黃的慣用手法是「挑戰第一眼見面嘅人，質疑其他人嘅價值」，透過挖陷阱打擊對方自信心，從而操控對方。該網民更以蘇施黃曾將雪糕掟向檔主的事件為例，指她一旦理虧就會「逃走，仲要嬲返人轉頭」，行徑令人側目。
網民狠批蘇施黃：兩個都生癌係因果報應
事件曝光後，網民幾乎一面倒地狠批蘇施黃，並對泰山的遭遇表示同情。大量留言湧入討論區，有網民直言：「鬧人和被鬧既都生cancer，一個太火，一個太鬱結」，認為是因果報應。亦有網民感慨：「真係唔好再迷信 什麼EQ iQ高係好事 有火就要發 大大力發」。不過，也有不少聽眾留言為泰山打氣，稱讚他為人善良：「我對佢印象非常之好…估唔到佢主動打招呼仲認得我 真心感動，祝佢早日康復」。