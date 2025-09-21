商台DJ泰山遭蘇施黃職場欺凌足足8年 網民怒轟：因果報應

商台DJ泰山早前自揭患上前列腺癌第四期，正當外界紛紛為他打氣之際，他近日接受傳媒人金成訪問，竟驚爆過去與前輩蘇施黃共事八年的慘痛經歷，直指長期遭受對方職場欺凌，事件引起極大迴響。究竟在這八年間，他經歷了怎樣的折磨，讓他至今仍難以釋懷？