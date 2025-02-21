洪嘉豪疑小路出大路唔讓車險撞校巴 網友曬另一角度影片還原真相
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洪嘉豪近日現身中文大學聯唱決賽擔任嘉賓，之後卻有一段影片在網上流出，片中指出洪嘉豪駕車離開中大時，疑似因從小路出大路冇讓車，搞到校巴要急剎，險釀車禍，不過有不少網民就力撐洪嘉豪，更有網民曬出另一角度影，去還原事件真相！
洪嘉豪 疑小路出大路唔讓校巴
發布影片的網民指：「啱啱聯唱散場，（疑似）洪嘉豪架車跟保安指示直接小路出大路唔讓，搞到校巴要急剎，真係差啲撞！」影片中可以可見到拍片者正身處校巴內，而疑似洪嘉豪座駕的白色車輛則在校巴前揚長而去，司機當場發火爆粗大鬧：「X你老X喺度截！小路出大路呀！截我！你冇嘢呀？小路出大路，咁危險，我架車。」
保安則試圖平息司機怒火，回應他：「得啦，你投訴我啦好冇？唔係，佢有事嘅。」司機不忿回答：「我都有事呀爭啲！」保安再話：「得喇得喇得喇。」最後影片以司機繼續細聲用粗口再鬧作結。
網民懷疑保安俾劉馬車收買咗
有網民指認該車輛確實屬於洪嘉豪，雖然帖文中有講洪嘉豪係「跟保安指示」，但仍有網民鬧他：「洪嘉豪上咗位之後變第二個人了」、「係Hkh唔啱，保安無權override法律」、「小路要讓大路，司機可以睇都唔睇直接出㗎？」、「1823咗先啦」等，此外由於日前網紅劉馬車表示自己將會到任何洪嘉豪的活動踩場，有人就笑言：「懷疑保安俾劉馬車收買咗要搞洪嘉豪。」
網民曬另一影片證洪嘉豪清白
不過隨後有網友在帖文下貼出從另一個角度拍攝的影片，當中見到洪嘉豪在出小路前已停下，只是在保安的指示下才重新出車，網民即指：「根本就係出去大路之前已經停咗，諗住讓比大巴先 係個保安衝出嚟叫佢行先」、「唔關黑玻璃事，呢啲私家路都係聽保安指揮多，出面馬路就唔同講法」、「其實保安停咗校巴，kaho架車都停咗，保安示意kaho先開車，仲打死火燈表示thank you！」並呼籲大家不要只憑校巴內拍攝的影片去斷章取義。
撰文：東方新地圖片來源：Threads、IG@hungkaho資料或影片來源：原文刊於新假期