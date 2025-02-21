洪嘉豪疑小路出大路唔讓車險撞校巴 網友曬另一角度影片還原真相

洪嘉豪近日現身中文大學聯唱決賽擔任嘉賓，之後卻有一段影片在網上流出，片中指出洪嘉豪駕車離開中大時，疑似因從小路出大路冇讓車，搞到校巴要急剎，險釀車禍，不過有不少網民就力撐洪嘉豪，更有網民曬出另一角度影，去還原事件真相！