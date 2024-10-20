洪嘉豪澳門演唱會被數3宗罪！多首金曲被「自拍位」騎劫 網友：畀錢買難受
這次的演唱會不僅使用了紅館個唱的海報，還將《黑玻璃》MV中的愛車Honda Civic type R FL5帶到澳門舞台。洪嘉豪在演唱會中演繹了多首經典歌曲，包括《黑玻璃》和《My Secret Park》。在Encore環節前，他再次穿上綠色心口有花花和兔公仔的歌衫，演唱了《只要你不尷尬》。此外，為了給再次入場的粉絲帶來新鮮感，洪嘉豪特意準備了六套不同的歌衫，其中五套是新製作的。
罪狀1）洪嘉豪掛住同前排粉絲自拍
澳門站的舞台設計與紅館有所不同，主舞台保持不變，但在台左台右各設有一條延伸至場中的天橋。這讓洪嘉豪可以在演唱時近距離與「院友」握手、自拍，甚至閒聊。每當洪嘉豪走近，現場「院友」們的歡呼聲和尖叫聲便不絕於耳，氣氛熾熱。然而，也有部分觀眾在社交媒體上留言批評，指洪嘉豪在多首歌曲中過於專注於與前排粉絲自拍，而忽略了認真演唱。
罪狀2）多首金曲變「自拍位」
再者有歌迷期待咗好耐聽佢唱多首金曲，包括《十號儲物櫃》，但最後有三分一個演唱會被「自拍位」騎劫，坐在山頂位的歌迷大感無奈：
「我希望你知道一樓嗰啲同地面一樣票價，同埋唔係淨係得地面嗰啲係fans」、「如果你真係覺得琴晚已經出盡全力，咁我真係對你好失望，你最多人識果d歌，你都喺度自拍緊，我買飛入場係睇你唱歌，唔係想睇你同人自拍，你d院友重要，咁其他觀眾就唔需要理？」、「同樣付出酒店錢船飛$1088嚟睇你但派位坐1樓，結果就係睇你不停自拍/唱到甩哂 真係好失望 睇到後期都唔想搖燈想走，其實有啲fans真心想嚟聽歌 但竟然話翻屋企聽都得.. 嗰下心情真係」。
罪狀3）演出不在狀態：開聲已經又沙又拆 同紅館比差好多
另一方面，有看過洪嘉豪紅館個唱的歌迷將今次澳門演唱會比較，直言「同紅館比差好多」，再講到「開聲已經又沙又拆，中途上唔到，走音都有，最誇有段唱唱下食左成句」、「句句都走音 都比錢去聽 畀錢買難受」。
洪嘉豪事後認衰：我承認後段我也有點興奮過頭
有入場觀眾引述，洪嘉豪說過：「想聽歌嘅可以返屋企聽都得。」有觀眾就指不只一首歌掛住自拍，而是至少4、5首歌。被粉絲留言批評後，洪嘉豪在社交平台寫道：「澳門站我感覺自己有點不同了，但說不出是些什麼，可能是在台上比以前淡定了，可能是入局比以前快了，可能是對自己認識更多了。」
他指自己過於興奮而未有認真唱歌而致歉：「我承認後段我也有點興奮過頭，有部份大家很想聽到的歌，原定應該要是認真地唱，但我當時沒有好好按捺自己，事後也有不停反思，實在抱歉。」洪嘉豪又指：「每次演出我也投放120的專注和認真，而每一次也理應比上一次做得更好，所以我會好好吸取經驗。感謝每一位到場支持我的觀眾和院友，昨晚我盡全力了，希望你們享受和快樂，愛你們。」
同場加映：黑玻璃fing衫畫面有得睇！
完騷後，YouTube頻道《膠街架Plasticguys》成員中村孖洪嘉豪在台後合照時，做出「白卡聯盟」經典動作，並表示：「我嘅人生願望清單之一：喺洪嘉豪面前揈衫」，在旁洪嘉豪被逼配合，畫面非常搞笑！雖然大家都好想洪嘉豪道自做一次揈衫唱《黑玻璃》，但似乎要期待下一次佢公開唱live啦！