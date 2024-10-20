洪嘉豪澳門演唱會被數3宗罪！多首金曲被「自拍位」騎劫 網友：畀錢買難受

洪嘉豪（Kaho）的澳門演唱會《KAHO LIVE 2024》於昨晚圓滿落幕。儘管近期連續感冒並多次求醫，Kaho仍堅持登台演出。幸運的是，病情並未嚴重影響整場演出，儘管在演唱會的尾聲，他的聲音略顯沙啞。完騷後，不少網友似乎不太滿意洪嘉豪表現，更力數3宗罪，狠批：「洪嘉豪你對唔對得住專登嚟澳門睇你嘅觀眾」

