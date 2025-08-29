洪天明周家蔚回應婚變傳聞 洪天明黑面打斷太太「唔洗再解釋」
洪天明周家蔚齊聲反駁婚變
針對早前周刊報道婚姻亮紅燈，甚至揣測周家蔚與男性友人過從甚密，洪天明即時護妻，澄清對方只是多年老友。周家蔚亦急忙補充，指事件純屬誤會：「其實我太耐冇着高跟鞋，嗰日着咗四吋高跟鞋，我驚出意外，所以先有依個情況。」洪天明聽到一半便出聲打斷，叮囑太太毋須再多解釋。
周家蔚聞言即收口，直言年輕時或會因流言蜚語而受傷，如今心態早已轉變，認為「信不信由你」，專注過好自己生活最實際。洪天明亦補充，強調只能努力經營好家庭，外界如何看待，並非自己能左右。
兩夫婦攜手發展「洪家班」品牌
兩人坦誠分享，因最近家庭搬遷及兒子轉校事宜，生活一度忙碌至分身不暇。洪天明主動體諒太太辛勞，而周家蔚則希望未來能安排二人世界，重拾相互陪伴的幸福時光。
近年洪天明與周家蔚攜手發展「洪家班」健康品牌與白酒業務，太太主要負責推廣海外及香港市場，更希望將「洪家班」精神世代相傳。有感於丈夫和公公堅持傳統與創新精神，周家蔚坦言這事業未來亦有機會交予兒子，家庭凝聚力展露無疑。
開口回應洪金寶揸拐杖健康問題
洪天明亦正面回應外界關心父親洪金寶健康，坦言由於長年拍攝動作片留下舊患，故以拐杖輔助行動，屬正常生理現象。他強調父親現時生活安穩，希望大家放心，家人的健康已受到妥善照料。
周家蔚曬全家出遊片力闢婚姻危機
周家蔚近日在社交平台曬出多段全家出遊嘅影片，2人除咗帶住愛子出發外，同行更有好友湯盈盈及錢嘉樂。而在周家蔚曬出嘅影片中，除咗有被洪天明甜蜜餵食片段外，仲有睇煙花時對住鏡頭整心心pose嘅畫面，力證婚姻關係並無任何異常。
洪天明1表情遭網民狠批「扮曬嘢」
雖然周家蔚曬出嘅新片看似甜蜜，但係洪天明在片中嘅片情就遭到唔少網民指扮曬嘢：「感覺太刻意了」、「人前還是要演一下，不然那些廣告演戲都沒有了」、「強顏不笑」、「看雙方的眼神已經感受到沒有愛了」、「平時唔見曬恩愛，一出事就…」
不過亦有人為其平反：「看得出洪天明的家庭地位，證明他有這個心沒有這個膽」、「這麼幸福的一家怎麼還有緋聞」、「真羨慕你們這麼幸福」、「其實以明星夫婦來講，他們真的低調又幸福」。
洪天明火速開腔回應老婆周家蔚夜蒲傳聞 高調護妻兼盼望外界「手下留情」
50歲洪天明2012年與周家蔚結婚，婚後育有2子，家庭生活十分美滿。不過近日2人嘅婚姻就被爆亮起紅燈，周家蔚更被傳夜蒲而成為焦點。日前洪天明就開腔回應，以一句耐人尋味的話語試圖平息風波，究竟他如何看待這場爭議？這段回應迅速引發網民熱議。
洪天明高調護妻兼盼外界「手下留情」
周家蔚早前被拍到與友人深夜聚會，照片流出後即刻引來不少猜測。洪天明日前就開腔回應太太夜蒲傳聞，除咗直言傳聞好搞笑之外，更表示「唔使擔心我哋婚姻有問題」，兼稱傳聞另一主角Alvin（王凱文）十分老友，因此「好小事」唔需咁緊張。
洪天明隨後亦高調護妻，除咗表示希望唔好影響家庭、以及外界對太太嘅觀感外，更盼大家可以「手下留情」，報導前先衡量一下會有幾大影響：「100個人睇到，有1、2個相信都會有影響」。
洪天明周家蔚婚姻亮紅燈 被爆各自偷歡 洪金寶「勒令」不准離婚 女方急回應！
「影壇大哥大」洪金寶長子洪天明與2006年港姐亞軍周家蔚，結婚13年本來家庭幸福，卻近日被爆婚姻亮起紅燈！有傳媒拍到周家蔚打扮型格，與三名男士夜蒲，更與其中一位男士親密翹手同行。另一方面，洪天明早年北上發展事業，多次被影到身邊有不同女伴，夫妻聚少離多，令外界猜測兩人早已貌合神離。
洪天明周家蔚人前恩愛 私下婚姻裂痕浮現
雖然兩人過去經常在社交平台曬家庭幸福照，但據知情人士透露，近年關係早已出現裂痕。2017年洪天明曾因上海夜蒲事件鬧得滿城風雨，當時周家蔚雖然晒全家福力證信任，但多年來夫妻間的隔閡始終難以修補。2025年初更傳出兩人達成「各有各玩」的默契，往年必曬的結婚周年紀念，今年周家蔚選擇沉默，父親節雖然公開稱讚洪天明是「好爸爸」，但洪天明的家庭影片中卻見不到周家蔚身影。
傳洪金寶出手勒令「不准離婚」
面對婚姻危機，洪天明父親洪金寶的態度成為關鍵。有消息指，洪金寶為了兩個孫兒不想他們在破碎家庭成長，加上家族顏面問題，曾經「勒令」兩人不准離婚。知情者更爆料：「他們在鏡頭前維持『幸福家庭』形象，私下吵架如火星撞地球，但為了孩子和老人家，只能忍耐。」
周家蔚被爆跟3男士夜蒲
有指，最近周家蔚頻繁參加社交活動，穿上露腰裝出席公開場合，與前唱片公司高層王凱文等三名男士夜蒲至凌晨。翌日又陪母親出席喪禮、與朋友聚餐，行程滿檔。反觀洪天明則返港化身「二十四孝父親」，每日接送兒子放學、陪逛商場，父子互動溫馨，卻難見夫妻同場出現。
周家蔚否認夜蒲反駁婚變甜蜜力撐老公
傳聞爆出後，周家蔚接受媒體訪問時笑稱報道誇張，當日參加好友就職典禮，因久未穿高跟鞋腳痛，需扶好友Alvin（王凱文）下樓。她強調Alvin不僅是摰友，更是丈夫洪天明的好兄弟，無任何曖昧。針對被指「一拖三夜蒲」，她解釋當晚是男女混雜的友人生日聚會，而非僅四人，強調事件純屬誤會，無任何不軌。
被問及婚姻出問題，周家蔚更笑：「好笑！我仲係永遠心心眼望住我老公」又指寫報道的記者想像力豐富。