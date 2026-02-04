洪天明首度回應與周家蔚感情生變傳聞 爆北上真相原來同兩仔有關
51歲洪天明早前突然宣布舉家由大埔比華利山別墅豪宅搬到深圳定居，引起外界關注。早前他返港出席健身室開幕活動時，首度詳細解釋北上原因，更爆出兩個仔讀書遇到的困難，以及與太太周家蔚感情傳聞的真相。
洪天明爆兩仔本地學校入唔到
移居深圳一個月後，洪天明透露一家適應良好，但兩個仔的教育問題卻令他頭痛。13歲大仔洪大仁和10歲半細仔洪竟稀以前在香港讀國際學校，搬到深圳後想讀中文卻發現「好難追」。洪天明坦言「本地學校入唔到」，幸好最終搵到間內地國際學校，讓兩個仔可以慢慢追上中文程度。他強調學習中文對未來發展十分重要，認為小朋友前路自主，但點都要有學業基礎。
周家蔚感情生變傳聞真相曝光
早前有傳洪天明同太太周家蔚感情生變，令外界關注這次北上是否為了挽救婚姻。洪天明首度正面回應指，搬返內地後「可以多啲時間見面」，間接承認之前因工作關係聚少離多。他解釋以前因為內地工作多而長期留在內地，與家人相聚時間有限，移居後反而能更常在一起，希望與家人有更多時間相聚。
細仔洪竟稀有演藝天份獲父親支持
談到兩個仔的興趣發展，洪天明透露大仔洪大仁鍾意踢足球，似乎盡得父親運動基因。而細仔洪竟稀雖然個性文靜，但對演出好有興趣，除了鍾意唱歌外，更曾經去橫店探天明班時客串埋一份。洪天明表示支持兒子探索不同範疇，認為只要打好學業基礎，將來自有廣闊選擇，大個想做咩都可以。
移居深圳後香港工作反增加
洪天明笑言移居深圳後出現奇怪現象，就是香港的工作反而增加了。他承認做藝人都要睇天時、地利、人和。
網民熱議洪天明北上決定
洪天明一家北上的消息在網上引起熱烈討論，有網民認為「為咗小朋友教育都值得」，亦有人關心「香港藝人北上會唔會水土不服」。部分網民則好奇「比華利山豪宅賣咗未」，對於這個娛樂圈家庭的新生活充滿好奇。不少人都讚賞洪天明為家庭著想的決定，認為他是個好爸爸好老公。
圖片來源：Instagram@janetchowkawai、周家蔚小紅書、ig@tinming7471、YouTube@MoreForms Media魔方全媒資料或影片來源：原文刊於新假期