墨魚遊戲2｜鄧兆尊爆現場「好多後生女」 元老級最後一人洪天明拒絕「早死」真相曝光
《墨魚遊戲2》播出後掀起全城熱話，51歲洪天明成為唯一存活的元老級藝人，備受矚目。鄧兆尊日前在網台節目《娛樂好好玩》大爆內幕，透露洪天明堅持繼續玩的真正原因，更爆出現場有「好多後生女仔」，而洪天明當時竟然說出一句令全場爆笑的話，究竟他說了甚麼？
鄧兆尊爆洪天明拒絕「早死」真相
鄧兆尊在節目中透露，一眾資深藝人包括他自己、錢嘉樂、森美等都是「特登玩輸」提早離場，但洪天明卻沒有跟隨大隊。鄧兆尊解釋：「佢想走先得㗎，佢捱到咁耐，為個節目真係付出唔少。洪天明係一個武打明星，錢嘉樂係前輩，後輩要靠佢嘞。」他更笑稱洪天明作為武打巨星洪金寶之子，體能方面比其他人更精壯，或許也要保住自己的名譽。
洪天明現場金句「老婆去咗第二度」
當主持人謝遜追問洪天明是否被陸永一句「遊戲王」激到時，吳家樂笑說：「冇女你睇佢走唔走？」鄧兆尊隨即爆出更勁爆內幕：「你知唔知嗰日好多後生女仔喺度，洪天明喺個現場度話『哎吔，我老婆去咗第二度，今晚真係可以慢慢玩嘞』。」這句話令現場三人即時爆笑，網民聽後也紛紛留言表示「笑死」。
《墨魚遊戲2》元老級藝人策略大公開
鄧兆尊直言一班資深藝人的強項是製造節目氣氛，過去《獎門人》系列的嘉賓陣容每次都要經曾志偉過目，所以部份藝人出席率特別高。他說：「獎門人出席率高唔係玩，係要交貨，交氣氛。」至於《墨魚遊戲2》的第一個遊戲不能夠太難和淘汰太多人，如資深藝人太早被淘汰出局，便會令節目失色。鄧兆尊更笑稱第一個「狐狸先生」遊戲特別適合洪天明：「可以追吓啲女仔跑。」
網民熱議洪天明「遊戲王」稱號
洪天明自1990年代起經常出現在TVB綜藝節目《獎門人》系列中，他在各類體能遊戲裡一向全力以赴，多次獲得禮品及獎金，被觀眾冠以「獎金獵人」稱號，後來更被稱為「遊戲王」。網民對他在《墨魚遊戲2》的表現讚不絕口，紛紛留言：「洪天明真係遊戲王」、「佢玩得最落力」、「年紀大但體能仍然好勁」。有網民更笑稱：「如果佢贏咗嗰100元現金獎金，應該會全部花在花之戀壽司上。」不少人認為他是具潛力奪冠的黑馬之一。
圖片來源：YouTube@娛樂好好玩、YouTube@試當真、IG@tinming7471、試當真資料或影片來源：原文刊於新假期