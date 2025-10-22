墨魚遊戲2｜鄧兆尊爆現場「好多後生女」 元老級最後一人洪天明拒絕「早死」真相曝光

《墨魚遊戲2》播出後掀起全城熱話，51歲洪天明成為唯一存活的元老級藝人，備受矚目。鄧兆尊日前在網台節目《娛樂好好玩》大爆內幕，透露洪天明堅持繼續玩的真正原因，更爆出現場有「好多後生女仔」，而洪天明當時竟然說出一句令全場爆笑的話，究竟他說了甚麼？