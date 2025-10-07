61歲殿堂級車神洪松蔭｜為TVB喪踩單車 AI神還原舊照嚇親本人：回憶返晒嚟！

為迎接11月舉行的「第十五屆全國運動會」，TVB昨晚（6日）首播的宣傳片中，61歲殿堂級單車運動員洪松蔭驚喜現身，在錄影廠內瘋狂踩單車，身型弗到漏油！製作團隊更破格動用AI技術，將其昔日比賽舊照還原成動態影片，令洪松蔭本人大為感動，究竟AI還原的畫面有幾震撼？