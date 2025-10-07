61歲殿堂級車神洪松蔭｜為TVB喪踩單車 AI神還原舊照嚇親本人：回憶返晒嚟！
為迎接11月舉行的「第十五屆全國運動會」，TVB昨晚（6日）首播的宣傳片中，61歲殿堂級單車運動員洪松蔭驚喜現身，在錄影廠內瘋狂踩單車，身型弗到漏油！製作團隊更破格動用AI技術，將其昔日比賽舊照還原成動態影片，令洪松蔭本人大為感動，究竟AI還原的畫面有幾震撼？
昨晚全運會宣傳片首播 洪松蔭錄影廠喪踩單車
為全運會強勢宣傳揭開序幕，TVB昨晚於黃金時段首播定檔宣傳片，以「TVB 與你 延續全運精神」為口號，為國家及港隊運動員打氣。宣傳片特別邀請到港隊殿堂級單車運動員洪松蔭參與拍攝，現年61歲的他穿上專業單車運動裝束，在TVB大型錄影廠中不斷來回喪踩，狀態大勇，完全看不出歲月痕跡。據悉，為捕捉其英姿，製作團隊更動用吊臂、高速攝影機及綠幕等進行拍攝，場面浩大，務求突顯港隊運動員堅持不懈、默默耕耘的體育精神。
洪松蔭睇AI還原舊照勁感動 「無限回憶湧上心頭」
是次宣傳片製作一大亮點，是結合了拍攝、剪片及AI生成等不同手法。製作團隊利用AI技術，將洪松蔭昔日比賽的珍貴照片，成功還原成動態影片，重現當年英姿。對於AI生成技術，洪松蔭本人大感驚喜，直呼感動：「真係估唔到單憑幾張相，就可以還原番咁珍貴嘅比賽片段，真係無限回憶湧上心頭。」此外，影片亦以AI生成不同年代的電視機，播放歷代港隊運動員的比賽片段，緊密呼應旁白「香港運動員每一代都咁拼搏、都值得我哋引以為傲」，突顯傳承意味。
洪松蔭踩足50年見證傳承 曾自費追夢戰兩屆奧運
洪松蔭拍攝「延續全運精神」宣傳片可謂別具意義，原來他不知不覺已踩了50年單車。作為香港80年代首席單車運動員，他曾先後參加過兩屆奧運、三屆亞運及世界單車錦標賽，當年為了追夢，更曾一邊工作賺錢，一邊自費買單車參賽，相當熱血。最重要的是，洪松蔭在1997年上海全運會的男子公路自行車比賽中，親身見證黃金寶為港隊勇奪全運第一金，象徵著正式交棒下一代，由他來演繹運動精神的傳承，絕對是最佳人選。
