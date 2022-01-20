51歲洪欣孖57歲劉錫明直播帶貨 真面目走樣脹爆完全認唔出
51歲的洪欣日前孖57歲劉錫明一起直播帶播，她在預告片段中的顏值竟然大watt，臉容又圓又腫，與平日post的靚相靚片有好大出入，不少網民都驚呼完全認唔出，紛紛懷疑被「照騙」！
文：東方新地 ｜圖：[email protected]洪欣、抖音@洪欣、[email protected]劉錫明、[email protected]李力持導演
洪欣真面目「走晒樣」
現年51歲的洪欣近年專注於內地發展，早前孖閨蜜「港普F4」蔡少芬（Ada）、陳法蓉及朱茵登上真人騷《請吃飯的姐姐》後，在內地人氣持續高企，更獲邀參演不少綜藝節目。而洪欣亦好識做，不時會在社交網放自製靚相靚片keep人氣，獲內地粉絲大讚是凍齡美魔女。不過日前洪欣孖劉錫明直播帶貨搵真銀時，被網民發現「走晒樣」，直播片中洪欣露出一對大眼袋，殘樣現形之餘，變得肥腫難分，實在令人慘不忍睹！內地網友直言洪欣真面目與她自家制靚相有很大出入，紛紛懷疑被「照騙」！
劉錫明變油膩大叔
而57歲的劉錫明早年已北上發展，戲劇作品一部接一部，參與不少內地古裝劇演出。不過劉錫明在直播帶貨片中竟然變成一個油膩大叔，油光滿面反晒光，身形亦明顯中年發福，跟以往的俊俏小生外型成極大對比。網民亦驚呼完全認唔出，感嘆「歲月不饒人。」其實劉錫明當年曾被捧為劉德華接班人，可惜因為傳出追求周慧敏，慘被倪震旗下雜誌《Yes!》封為「毒瘤明」，事業插水後毅然放棄香港巿場轉攻台灣，之後再輾轉往內地發展。