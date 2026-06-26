洪欣張丹峰宣布「不過」3年後 繼子一個舉動揭兩人婚姻真實狀況
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洪欣與張丹峰3年前曾公開宣布「不再是夫妻關係」，男方更直接回應「不過了」，外界一度以為這段17年婚姻已正式畫上句號。然而昨日張丹峰與繼子張鎬濂在社交平台上的一則父親節互動，卻意外揭露了這段婚姻關係的最新狀況。
張丹峰與繼子張鎬濂父親節曬合照互稱父子
張丹峰昨日在社交平台分享一支名為「一鍵回到小時候」的影片，片中收錄了他與繼子張鎬濂從小到大的舊照與現在的對比圖，畫面溫馨。張鎬濂隨即轉發兩人合照並寫道：「一直以來爸爸都默默撐起我的小世界，這次難忘的拍攝，彷彿瞬間回到小時候，父親節快樂！」張丹峰亦深情回應：「爸爸為你感到驕傲，無論何時我都在你身後，勇敢向前衝吧兒子」，兩人互稱「爸爸」與「兒子」，關係明顯依舊親密。
洪欣3年前公開宣布婚姻終結男方即時回應
回顧3年前，洪欣曾在社交平台發文宣布：「我和張丹峰不再是夫妻關係。」張丹峰隨後亦發文回應：「對，不過了！」當時外界普遍認為兩人已正式分道揚鑣。然而事後雙方並未有進一步公布離婚手續的消息，加上兩人此後在公開場合鮮有互動，令這段婚姻的真實狀況一直成謎，外界只能從蛛絲馬跡中推測兩人的關係走向。
8年前張丹峰被拍與經紀人畢瀅同房7小時
洪欣與張丹峰的婚姻風波最早可追溯至8年前。當時張丹峰被爆料與經紀人畢瀅過從甚密，更被拍到與對方同房長達7小時，消息一出震驚娛樂圈。張丹峰隨即否認有不當關係，並宣布辭退畢瀅，但其後又傳出畢瀅仍私下協助張丹峰接洽工作。洪欣當年曾一度在網上宣布離婚，但後來又收回聲明，兩人關係自此反覆不定。洪欣17年前與年輕自己10歲的張丹峰結婚，婚前她與莫少聰育有一子莫鎬廉，婚後兒子改名為張鎬濂。
網民熱議繼父子互動暗示婚姻並未結束
張丹峰與張鎬濂的父親節互動曝光後，隨即引發網民熱議。有網民留言指「如果真的離婚了，繼子不可能還叫他爸爸」，認為兩人的婚姻關係實際上並未終結。亦有人表示「為了小朋友維持關係也是一種選擇」，對洪欣的處境表示理解。部分網民則直言「當年鬧得那麼大，現在又好像沒事一樣，真的看不懂」，更有人翻出洪欣近期社交平台的動態，發現她與張丹峰確實長期零互動，質疑兩人即使未離婚，感情狀態亦相當微妙。
資料或影片來源：原文刊於新假期