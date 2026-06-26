洪欣張丹峰宣布「不過」3年後 繼子一個舉動揭兩人婚姻真實狀況

洪欣與張丹峰3年前曾公開宣布「不再是夫妻關係」，男方更直接回應「不過了」，外界一度以為這段17年婚姻已正式畫上句號。然而昨日張丹峰與繼子張鎬濂在社交平台上的一則父親節互動，卻意外揭露了這段婚姻關係的最新狀況。