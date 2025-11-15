朱敏瀚法國騷肌食生蠔｜洪永城自稱達人竟累拍檔「中伏」鎅損口！

今晚（15日）播出的台慶綜藝《空運世一》，洪永城與朱敏瀚飛到法國直擊生蠔養殖場，場面本應相當寫意；豈料洪永城自稱「開蠔達人」即場獻技，竟失手令朱敏瀚「中伏」食到成口蠔殼碎，更慘被鎅損口，氣氛瞬間變得極尷尬！究竟兄弟情會否因此決裂？