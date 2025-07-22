洪永城颱風湊女「靈魂被抽乾」？ 老婆IG洩一舉動秒回魂 網民笑爆：男人本性

前日（20日）颱風襲港，不少藝人留家避風，洪永城（Tony）亦化身「湊仔公」在家照顧兩位千金。老婆梁諾妍（Inez）於IG上載多張老公的「湊女實錄」，相中洪永城一臉「生無可戀」，眼神空洞，狀甚疲憊，引來網民爆笑。不過其中一張相卻見他突然精神奕奕，究竟他做了甚麼可以秒速回魂？