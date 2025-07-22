洪永城颱風湊女「靈魂被抽乾」？ 老婆IG洩一舉動秒回魂 網民笑爆：男人本性
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前日（20日）颱風襲港，不少藝人留家避風，洪永城（Tony）亦化身「湊仔公」在家照顧兩位千金。老婆梁諾妍（Inez）於IG上載多張老公的「湊女實錄」，相中洪永城一臉「生無可戀」，眼神空洞，狀甚疲憊，引來網民爆笑。不過其中一張相卻見他突然精神奕奕，究竟他做了甚麼可以秒速回魂？
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颱風天湊女累到靈魂出竅 洪永城「生無可戀」樣曝光
颱風韋帕前日襲港，天文台一度懸掛十號風球，全港市民獲得意外假期。梁諾妍就在IG分享老公洪永城在家湊女的狼狽模樣，並寫道：「打風的星期日，Sir’s face tells it all。（洪永城的表情說明了一切。）」從相片中可見，洪永城與兩個女兒坐在梳化上，他雙目無神，表情放空，完美演繹何謂「靈魂被抽乾」，似乎一對二照顧精力無窮的囡囡，令他心力交瘁。這幾張「生無可戀」的相片，與平時在幕前精靈活潑的形象形成強烈對比，真實的爸爸日常畫面引發大量網民共鳴。
洪永城抱女打機秒速回魂 專注樣判若兩人
正當大家以為洪永城已被女兒們榨乾精力之際，梁諾妍分享的其中一張相片卻出現驚人反轉！相中見到洪永城雖然同樣抱著大女，但手上卻拿著遊戲機手掣，雙眼聚精會神地盯著螢幕打機，表情專注，與先前「靈魂出竅」的模樣判若兩人，瞬間「回魂」！看來對洪永城而言，打機就是最佳的「精神時光屋」，即使身兼湊女重任，只要能忙裡偷閒打一陣機，就能即時叉足電。梁諾妍無意中洩露了老公的「叉電秘訣」，場面既溫馨又搞笑。
網民笑爆留言：返工先係真正休息
洪永城這輯反差極大的湊女照，隨即引發網民熱烈討論，留言區一片爆笑聲。不少爸爸級網民深有同感，紛紛留言表示：「返工係休息，湊細路係返工」、「男人嘅快樂就係咁簡單」、「完全明白，湊仔真係攰過返工」。亦有網民笑指洪永城打機的樣子才是「真我」：「眼神即刻唔同晒」、「仲能夠打到機實在是幸福」、「明正言順左擁右抱，人生贏家」。更有網民直接引用梁諾妍的帖文笑說：「Sir’s face really tells it all! The difference is huge!」整個討論區充滿歡樂氣氛，大讚洪永城是個貼地又真實的爸爸。
圖片來源：IG@inez_leong、IG資料或影片來源：原文刊於新假期