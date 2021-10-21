洪永城老婆梁諾妍陀住8個月B 跑馬拉松恥骨痛 宣布休腳待產

洪永城（Tony）今年6月宣布與梁諾妍（Inez）結婚，7月舉行婚禮時Inez已懷孕4個月，預產期在今年底。愛好跑步的Inez過去幾個月大住肚依然跑唔停，繼早前跑8K被網民鬧爆太危險後，Inez今個月初陪住老公洪永城跑馬拉松，終於發現身體負荷唔到未能完成賽事。

撰文：東方新地｜圖片：[email protected]、[email protected]_leong