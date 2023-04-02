成人教科書丨洪永城帶一眾小朋友「特別」體驗 遺體化妝瞓棺材好破格

由洪永城（Tony）主持的綜藝節目《成人教科書》，洪永城透過與 23 名小朋友相處，帶領觀眾就「男女」、「生死」、「你我」及「美醜」四大對立主題尋找「沒有標準答案」的答案。節目名「成人」二字，既代表為成人而設，也代表探討的課題是每 人成長的必然經歷。