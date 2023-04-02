成人教科書丨洪永城帶一眾小朋友「特別」體驗 遺體化妝瞓棺材好破格
洪永成帶11歲小朋友躺進棺材體驗遺體化妝
雖然《成人教科書》探討的主題看似老生常談，但伸延性卻超乎想像，節目僅播出三集便在網絡引發不少迴響。接下來探討的「生死」主題，製作組將再有破格設計，除了安排小朋友填死亡證、求神問卜、接受生死教育、體驗野外求生外，最破格的絕對是「生前派對」及「喪禮 VS 百日宴」兩大體驗，其中年僅 11 歲的陳穎朗更百無禁忌躺進棺材體驗遺體化妝。
唔理父母反對體驗遺體化妝：我試咗又唔代表我會死
穎朗雖然年紀小小卻是另類道理王，主動要求體驗遺體化妝的他，連環拋豁達金 句:「我覺得同平時瞓覺差唔多，純粹唔會醒咁解」、「遺體化妝唔係好恐怖嘅事啫，每一個人最後都要經歷一次，但係（到時）經歷咗又唔知係點，所以我就想 （趁依家有機會）親身體驗一吓。」縱然豁達穎朗一口答應，穎朗父母卻「十五，十六」，穎朗父親更激烈反對，最後父母因為尊重穎朗意願，事件才得以繼續。 對此穎朗再拋金句:「其實我試咗又唔代表我會死，我唔試又唔代表我唔使死， 我覺得係一個好好嘅體驗，唔係每個人都有得試。」洪永城續指拍攝相關任務過 程並不簡單，單是尋找遺體化妝師已遇上重重困難:「好多業內化妝師都覺得幫 小朋友化呢啲妝唔吉利，所以都一一拒絕咗我哋。」勇於嚐鮮的穎朗，同時體驗 了百日宴 Style 的王子式化妝，對於兩大妝容，穎朗全盤欣然接受:「兩個意義都 差唔多啫，都係想靚啲」。
幫11歲小朋友搞「生前派對」 台下父母淚崩
另外節目還幫他們舉辦「生前派對」，以 11 歲朱梓童為例，表面與一般小朋友一樣單純的她，原來小時候曾因患病經歷過重大手術，加上她與家人拍攝期間已決定要移民，種種經歷均令「生前派對」對梓童別具意義。有別於傳統喪禮，生前派對可每年舉行，目的是讓主角在籌辦派對過程中，回顧人生重要時刻的同時並對自己作出適當反省。梓童便正正做到這一 點，她在台上為自己控制不了脾氣向父母一再道歉，令台下無論親人或是其他參與派對的小朋友均流下感動的眼淚。最後梓童爸爸更以 Ironman 形容女兒，令全 場再陷淚海。
洪永城一直認為唔係父母親生
洪永城今時今日仲懷疑自己唔係父母親生? 除了「童」言無忌，洪永城一樣零禁忌，在填寫「死亡證」環節，洪永城除了暖男上身希望自己比太太早死外，更驚揭到現在仍然懷疑自己不是父母親生:「我 細個時屋企人話我聽我喺垃圾桶度執番嚟，一嚟因為我阿哥好靚仔，我好醜樣， 二嚟就因為我單眼皮，但我全屋都係雙眼皮。所以細個時我信咗，到依家我都信。」
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