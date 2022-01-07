洪為民生日宴群組｜52歲漢洋認有份出席 等入竹篙灣隔離
文：東方新地 ｜圖：港台截圖、漢洋Facebook
洪為民唱歌照驚現漢洋
新冠病毒變種病毒株Omicron近日肆虐香港，恐爆發第五波疫情，日前特首已經立即實施新一輪「限聚令」，包括禁止晚巿所有堂食直至1月20日。而日前港區人大代表洪為民於1月3日舉行的大型生日宴會上發現初步確診者，已有逾百名賓客要送往竹篙灣檢疫中心隔離，包括警務處處長蕭澤頤、廉政專員白韞六等。另一方面，近日網絡上又瘋傳一張洪為民在生日宴上搭住女伴唱歌的相片，背景中發現52歲歌手漢洋的身影。
漢洋已進行檢測等隔離
漢洋接受傳媒訪問時親認自己有份出席「洪為民生日宴」，事後亦即時進行檢測，結果呈陰性。問到是否要進入竹篙灣檢疫中心隔離時，漢洋表示未收到通知，不過未有後悔當日出席宴會，稱「有事發生冇人想」，另外他亦透露當日僅逗留一小時，亦未發現同場有其它藝人出席。
睇返經典金曲《其實我介意》舊拍檔小雪的相關報道：
無懼兩度失婚 再嫁韓籍嫩男 小雪：佢對仔女視如己出！
42歲BMA前歌手小雪（蔡雪敏）近年定居澳洲，2019年佢返港參與好友漢洋個唱的演出，又應邀為無綫節目《流行經典50年》擔任嘉賓演唱其成名作《有你是榮幸》，雖然有網民話佢可能冇唱歌太耐，水準似乎有啲下降，但網民讚佢保養得宜，其實育有一對子女的小雪情路坎坷，曾經歷兩次婚姻失敗，但這都未有嚇怕她，2018年她與年輕四歲的韓籍老公Robin Cheung結婚，如今擁有幸福婚姻。
撰文：東方新地圖片：新傳媒圖片、小雪Facebook、《流行經典50年》影片截圖
小雪唱成名作《有你是榮幸》
淡出多時嘅小雪近年移居澳洲，所以好耐冇返香港，不過佢返港除了為好友漢洋做個唱嘉賓，當年亦有現身TVB節目《流行經典50年》擔任嘉賓，演唱其成名作《有你是榮幸》及陳百強《深愛著你》，不過可能太耐冇喺公開場合演唱，當晚嘅演出有啲緊張同生硬，而且唱歌都冇乜氣咁！
小雪表示其實早喺半年前她曾帶一對子女回港，品嘗香港美食好似車仔麵及魚蛋粉，而今次獨自回港工作她會逗留兩星期，是自一對子女出世後分開最長時間的一次，不過因為當時長女已經15歲，懂得照顧10歲的弟弟，又識煮食，所以她很放心，老公及仔女都支持她回港工作。
曾經歷兩段失敗婚姻
原名蔡雪敏的小雪做Model入行，是羅傑承公司BMA的首位女歌手，2000年加盟同年推出三張EP成新人王，代表作是與漢洋合唱的《其實我介意》。小雪雖受公司力捧，但星途平平，04年解約後下嫁永安旅遊前太子爺陳迅元，婚後育有女兒Ronni，05年因陳迅元偷食乳牛女星蔡慧敏而離婚。
07年《C+偵探》是小雪最後一部電影作。
兩年後，小雪帶女改嫁一名陳姓澳洲籍華人，有傳對方擁有4茶樓，是貿易公司太子爺兼小雪舊同學，翌年小雪誕下幼子Rocco。到2014年小雪宣布再度離婚，她獨力照顧一對子女，幸好冇耐遇上現任丈夫，二人拍拖多年後結婚，總算坎坷過後有艇搭。
嫁韓籍嫩男
小雪曾經歷兩段失敗婚姻，育有一對同母異父仔女，2014年戀上細四歲的韓籍嫩男Robin Cheung，在2015年情人節在澳洲註冊結婚，當時小雪寫道：「緣分真是奇妙，當我在最孤單對婚姻已失去希望的時候，上天讓我們相識，我們一同了解對方，一同經歷很多事情。」小雪透露雖然有兩次婚姻，但原來都冇辦過婚禮，2018年同第三任丈夫補辦婚禮是首度擁有自己的婚禮，當日她穿上韓國傳統禮服出嫁，向雙方家長敬茶，小雪媽媽見女兒覓到幸福更感動落淚，佢話老公同屋企人都好錫佢同一對仔女，令佢覺得好幸福。
小雪大讚現任丈夫為她放棄韓國工作，留居澳洲，對小雪一對仔女視如己出，令小雪放下離婚陰霾。
同前夫所生子女 相處融洽
小雪和Robin結婚將近兩年，上年底在韓國補辦婚禮，Robin亦和小雪與兩位前夫所生的一女一子相處融洽。小雪話到兩名孩子也會叫他做爸爸，說到這次回來宣傳後也會回去澳洲繼續當回媽媽的工作，因為當初孩子年紀還小，又沒有爸爸，所以一定要做好媽媽的工作，唱歌的工作也要看之後時間，雖然老公不反對，但始終照顧小朋友最重要。
與現任老公幸福相處
40歲小雪接受訪問時透露經歷過兩次的婚姻失敗，也想過是不是那裡出錯，也經歷了一段「空白期」，那時候能夠捱過這段時間，全靠身邊的兩個孩子。加上現在與先生的感情也很好，也用了很多正面角度或方式去解決，也想給自己一對小朋友看看自己媽媽怎解決問題。