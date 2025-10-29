全民造星6｜13號洪皓進（洪仔）個人資料懶人包！21歲ENTP搞笑唱將 IG/背景/MBTI全公開

ViuTV年度選秀盛事《全民造星VI》再度引爆全城熱話，今屆90位參賽者各具特色，競爭激烈。在眾多明日之星中，13號參賽者洪皓進（洪仔）憑藉其獨特的個人魅力、出色的歌唱實力及與生俱來的搞笑天份，成功在初階段已吸引大量觀眾的目光。這位年僅21歲的年輕人，自言「唱歌就如生命一樣」，並以一句「想一千次，不如努力去試一次」的座右銘踏上舞台。本文將為你全面解構這位潛力新星，深入剖析洪仔的個人背景、音樂夢想、參賽歷程及未來發展潛力，讓你一文看清這位編號13的寶藏男孩！