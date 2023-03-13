流行都市丨林凱恩被投閒置散轉做主持 成婦女典範一招避開走光危機！

無綫午間婦女節目《流行都市》，早已成為女主持走光重災區，幾乎不同女主持都曾在直播節目中洩春光，不過無論製作組或是主持本身，都似乎未有加強戒備，短裙、熱褲、美腿仍然大量放送。反而早前被傳遭TVB雪藏、在《愛．回家之開心速遞》飾演「譚育英（Bonnie）的林凱恩（Iris），仍有在《流行都市》擔任主持工作，但她就與其他女主持反其道而行收起美腿，近日亮相時均穿長裙、牛仔褲等上陣，反而成為節目中另一奇景！