林凱恩

流行都市丨林凱恩被投閒置散轉做主持 成婦女典範一招避開走光危機！

最新娛聞
Wall Wall

廣告

無綫午間婦女節目《流行都市》，早已成為女主持走光重災區，幾乎不同女主持都曾在直播節目中洩春光，不過無論製作組或是主持本身，都似乎未有加強戒備，短裙、熱褲、美腿仍然大量放送。反而早前被傳遭TVB雪藏、在《愛．回家之開心速遞》飾演「譚育英（Bonnie）的林凱恩（Iris），仍有在《流行都市》擔任主持工作，但她就與其他女主持反其道而行收起美腿，近日亮相時均穿長裙、牛仔褲等上陣，反而成為節目中另一奇景！

主持《流行都市》力保美腿

經翻查發現，《流行都市》自從被發現經常出現女主持走光鏡頭後，主持穿短裙亮相時都明顯更小心謹慎，亦有不少主持間中改穿長褲或及膝裙以減低走光機會，不過林凱恩卻是最極端的一個，她自去年10月開始主持《流行都市》起，每每出鏡都是長裙入鏡，又或是牛仔褲上陣，從未穿過短裙或熱褲，更從沒有主持做運動項目。

林凱恩露出最多小腿的一集，竟是11月18日播出的一集，當日她穿上中長裙，坐下時露出小腿位置，已是其晒腿極限。

首次亮相《流行都市》的林凱恩，已經着長褲亮相，與旁邊的宋芝靈短裙相映成趣。
首次亮相《流行都市》的林凱恩，已經着長褲亮相，與旁邊的宋芝齡短裙相映成趣。（圖片來源：《流行都市》截圖）
11月8日播出的一集，林凱恩露出小腿位置，已是其極限。
11月8日播出的一集，林凱恩露出小腿位置，已是其極限。（圖片來源：《流行都市》截圖）
林凱恩 以超長裙示人的Iris，主持節目時表現積極。
以超長裙示人的Iris，主持節目時表現積極。（圖片來源：《流行都市》截圖）
12月初這一集，是林凱恩最後一次露小腿的裝扮。
12月初這一集，是林凱恩最後一次露小腿的裝扮。（圖片來源：《流行都市》截圖）
林凱恩並未主持做運動環節，出外境更以全黑褲示人。
林凱恩並未主持做運動環節，出外境更以全黑褲示人。（圖片來源：《流行都市》截圖）
上月放完假回來的林凱恩，以牛仔褲主持節目。
上月放完假回來的林凱恩，以牛仔褲主持節目。（圖片來源：《流行都市》截圖）

林凱恩拒續約 《愛回家》出現集數銳減

在《愛．回家之開心速遞》中原本與周嘉洛組成「安Bon戀」而勁入屋的林凱恩，在周嘉洛上位做男一而調離《愛回家》後，改與邱梓謙飾演的葱頭組成新CP仍獲力捧，不過上年10月開始，Iris就被發現遭TVB調到午間節目《流行都市》擔任主持，有指她因不肯與無綫續約而遭雪藏，《愛回家》出現的集數銳減。當時林凱恩就曾經避重就輕地回應指，公司很好，希望觀眾可以下午時段又見到她，晚上時段又見到她。

林凱恩 林凱恩於《開心速遞》中與周嘉洛的CP組合深入民心。
林凱恩於《開心速遞》中與周嘉洛的CP組合深入民心。（圖片來源：《愛．回家：開心速遞》電視截圖）
林凱恩
（圖片來源：《愛．回家：開心速遞》電視截圖）

曾低胸演劇集 流出性感照

不過事實卻是Iris在《愛回家》經常無影，僅在上月情人節一集，才再度回歸，並公開與葱頭戀情。但Iris在其他劇集出現時，竟然都變成無名無姓的大茄角色。Iris之前拍劇都曾經以低胸衫上陣演出，選港姐時更有泳裝環節，早年又曾有性感照流出而遭TVB雪藏半年作懲罰。今次她遭「放逐」竟選擇集集長裙、長褲自保，真可算惜肉如金！

在《黃金萬両》中林凱恩慘變無名無姓的大茄角色。
在《黃金萬両》中林凱恩慘變無名無姓的大茄角色。（圖片來源：[email protected]_lammm）
林凱恩2015年參加香港小姐競選，獲友誼小姐加入無綫。
林凱恩2015年參加香港小姐競選，獲友誼小姐加入無綫。（圖片來源：新傳媒圖片庫）
林凱恩曾演出劇集時以低胸裙上陣。
林凱恩曾演出劇集時以低胸裙上陣。（圖片來源：《她她她的少女時代》電視截圖）

三女主持走光照播出街

其實《流行都市》拍到走光鏡頭已最少有三位女主持出事，最離譜是其後在YouTube重溫節目中亦未見有刪走相關鏡頭，搞笑連《東張西望》的YouTube頻道東張+也一起報道，而不是跟進改善情況，認真離奇！

林凱恩 姚嘉莉在節目中與另一主持齊齊走光。
姚嘉莉在節目中與另一主持齊齊走光。（圖片來源：《流行都市》截圖）
林凱恩 宋芝齡亦被發現在節目中走光。
宋芝齡亦被發現在節目中走光。（圖片來源：《流行都市》截圖）

常見問題

將來還有什麼演唱會值得留意？

有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：方皓玟西九音樂節黃妍五月天BLACKPINK澳門站林敏驄周杰倫COLLARTwins鄭秀文鄭欣宜許冠傑Backstreet Boys；喜歡K-pop的你亦有福了，ITZYNCT DREAM亦在香港開演唱會、Apink！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！

《財政預算案2023》有什麼新財政措施？如何申請居屋、有什麼申請條件？

政府已發表本屆政府首份《財政預算案2023》，一文即睇派錢措施，如電子消費券、寬減利得稅、交通津貼、綜援、電費補貼等。同時為條整合最新電子消費券2023派錢金額和形式、申請和領取消息；《財政預算案2023》亦有公布調低買樓印花稅，首置置業者可以藉此機會省下一筆可觀的開銷，為置業提供更多支援。而居屋申請一般於2月至3月左右推出，攪珠日期通常定於6月份進行。有意申請2023年居屋的人士可以提前了解居屋地點位置、申請程序及收費、入息和資產限額等相關信息。即看：居屋2023全攻略

圖片來源：[email protected]綜藝、[email protected]_lammm、網上圖片

讀者留言

熱門文章

 