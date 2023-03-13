流行都市丨林凱恩被投閒置散轉做主持 成婦女典範一招避開走光危機！
主持《流行都市》力保美腿
經翻查發現，《流行都市》自從被發現經常出現女主持走光鏡頭後，主持穿短裙亮相時都明顯更小心謹慎，亦有不少主持間中改穿長褲或及膝裙以減低走光機會，不過林凱恩卻是最極端的一個，她自去年10月開始主持《流行都市》起，每每出鏡都是長裙入鏡，又或是牛仔褲上陣，從未穿過短裙或熱褲，更從沒有主持做運動項目。
林凱恩露出最多小腿的一集，竟是11月18日播出的一集，當日她穿上中長裙，坐下時露出小腿位置，已是其晒腿極限。
林凱恩拒續約 《愛回家》出現集數銳減
在《愛．回家之開心速遞》中原本與周嘉洛組成「安Bon戀」而勁入屋的林凱恩，在周嘉洛上位做男一而調離《愛回家》後，改與邱梓謙飾演的葱頭組成新CP仍獲力捧，不過上年10月開始，Iris就被發現遭TVB調到午間節目《流行都市》擔任主持，有指她因不肯與無綫續約而遭雪藏，《愛回家》出現的集數銳減。當時林凱恩就曾經避重就輕地回應指，公司很好，希望觀眾可以下午時段又見到她，晚上時段又見到她。
曾低胸演劇集 流出性感照
不過事實卻是Iris在《愛回家》經常無影，僅在上月情人節一集，才再度回歸，並公開與葱頭戀情。但Iris在其他劇集出現時，竟然都變成無名無姓的大茄角色。Iris之前拍劇都曾經以低胸衫上陣演出，選港姐時更有泳裝環節，早年又曾有性感照流出而遭TVB雪藏半年作懲罰。今次她遭「放逐」竟選擇集集長裙、長褲自保，真可算惜肉如金！
三女主持走光照播出街
其實《流行都市》拍到走光鏡頭已最少有三位女主持出事，最離譜是其後在YouTube重溫節目中亦未見有刪走相關鏡頭，搞笑連《東張西望》的YouTube頻道東張+也一起報道，而不是跟進改善情況，認真離奇！
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